Kryptokurse am Samstagvormittag

Bitcoin gab um 09:40 um -0,54 Prozent auf 99.405,12 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 99.945,32 US-Dollar gelegen hatte.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,24 Prozent auf 620,68 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 619,21 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt -0,68 Prozent auf 3.980,37 US-Dollar, nach 4.007,75 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (136,20 US-Dollar) geht es um 1,47 Prozent auf 138,20 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Ripple-Kurs um 0,38 Prozent auf 2,429 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,419 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Cardano-Kurs -1,61 Prozent schwächer bei 1,212 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,232 US-Dollar.

Daneben steigt Monero um 1,11 Prozent auf 200,43 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 198,24 US-Dollar.

Derweil geht es für den IOTA-Kurs bergab. IOTA sinkt -4,71 Prozent auf 0,4703 US-Dollar, nach 0,4935 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0167 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0161 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Stellar-Kurs um -1,40 Prozent auf 0,4886 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,4955 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0375 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0384 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Dash-Kurs um -1,27 Prozent auf 61,03 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 61,82 US-Dollar wert.

Nach 21,54 US-Dollar am Vortag ist der NEO-Kurs am Samstagvormittag um -0,51 Prozent auf 21,43 US-Dollar gesunken.

