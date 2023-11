Kryptokurse am Samstagnachmittag: Ethereum weiter über 2'000 US-Dollar wert

Bitcoin gab um 17:11 um -0,47 Prozent auf 37'145,37 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 37'322,61 US-Dollar gelegen hatte.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert -0,14 Prozent auf 239,49 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 239,82 US-Dollar an der Tafel standen.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt -0,20 Prozent auf 2'074,67 US-Dollar, nach 2'078,89 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (73,27 US-Dollar) geht es um 2,11 Prozent auf 74,81 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Ripple-Kurs um 2,22 Prozent auf 0,6743 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,6597 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,3911 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3865 US-Dollar.

Daneben fällt Monero um -0,42 Prozent auf 170,47 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 171,19 US-Dollar.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1896 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1852 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0041 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0042 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Stellar-Kurs um 1,74 Prozent auf 0,1259 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,1238 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0382 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:11 bei 0,0372 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 1,40 Prozent auf 32,53 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 32,08 US-Dollar wert.

Nach 13,73 US-Dollar am Vortag ist der NEO-Kurs am Samstagnachmittag um -4,10 Prozent auf 13,17 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.ch