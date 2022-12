Kryptokurse am Samstagnachmittag

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:10 -0,66 Prozent auf 16'970,53 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 17'082,83 US-Dollar.

Nach 111,97 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagnachmittag um -0,30 Prozent auf 111,63 US-Dollar gesunken.

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1'272,38 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1'293,53 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,64 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:10 steht ein Minus von -1,74 Prozent auf 76,60 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 77,96 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3963 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:10 bei 0,3961 US-Dollar.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergauf. Cardano steigt 1,82 Prozent auf 0,3252 US-Dollar, nach 0,3194 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Monero-Kurs um 0,11 Prozent auf 145,59 US-Dollar. Am Vortag standen noch 145,44 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,2149 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2138 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0025 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0879 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,0881 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0330 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Dash-Kurs um -1,08 Prozent auf 45,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 45,70 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt NEO am Samstagnachmittag nach. Um -0,29 Prozent auf 6,975 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 6,995 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch