Kryptokurse am Samstagmittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:26 bei 43.554,64 US-Dollar und damit -1,07 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 44.026,90 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um -3,24 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:25 auf 231,09 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 238,83 US-Dollar wert war.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um -1,83 Prozent auf 2.285,50 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.328,21 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von -2,36 Prozent auf 72,02 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 73,76 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert -1,67 Prozent auf 0,6153 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,6257 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um -3,16 Prozent auf 0,6047 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,6245 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert -0,72 Prozent auf 175,54 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 176,81 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt IOTA nach. Um -4,03 Prozent reduziert sich der IOTA-Kurs um 12:25 auf 0,2844 US-Dollar, nachdem IOTA am Vortag noch 0,2964 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0037 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0036 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Stellar bei 0,1249 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,41 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1267 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0399 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0396 US-Dollar.

Derweil geht es für den Dash-Kurs bergab. Dash sinkt -2,88 Prozent auf 32,18 US-Dollar, nach 33,14 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 13,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (14,10 US-Dollar) ist das ein Verlust von -2,26 Prozent.

