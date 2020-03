Kryptokurse am Samstag

Der Bitcoin-Kurs ist am Samstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 9.124,22 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 9.154,80 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs verringerte sich auf 347,19 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 349,99 US-Dollar wert gewesen.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 244,63 Dollar.

Der Litecoin-Kurs verbilligt sich gegenüber dem Vortag auf 63,16 US-Dollar. Hier standen noch 63,20 Dollar an der Kurstafel.

Heute fiel der Ripple-Kurs auf 0,2423 US-Dollar. Damit rutschte der Ripple-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,2450 US-Dollar.

Der Monero-Kurs notiert am Samstag bei 68,47 US-Dollar. Damit rutschte der Monero-Kurs unter den Stand vom Vortag von 68,52 US-Dollar.

Der Dash-Kurs ist gefallen. So sank der Dash-Kurs auf 92,19 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 92,98 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Kurs der Digitalwährung NEO zeigt sich heute bei 12,24 US-Dollar im Plus. Am Vortag lag der Kurs bei 12,19 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch