Kryptokurse am Nachmittag

Anzeige

Über 450+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Bitcoin ist am Nachmittag 96'233,27 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:10 um -1,51 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 97'711,99 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt -2,74 Prozent auf 495,22 US-Dollar, nach 509,17 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert -2,46 Prozent auf 3'312,06 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3'395,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 99,29 US-Dollar am Vortag auf 93,72 US-Dollar nach unten (-5,61 Prozent).

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um -8,14 Prozent auf 1,349 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,468 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Cardano Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Cardano-Kurs um -8,63 Prozent auf 0,9732 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,065 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert -1,16 Prozent auf 159,47 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 161,35 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den IOTA-Kurs bergab. IOTA sinkt -2,86 Prozent auf 0,2093 US-Dollar, nach 0,2155 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0069 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0073 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Verluste in Höhe von -8,53 Prozent auf 0,4726 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,5166 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0234 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem zeigt sich der Dash-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Dash um -3,55 Prozent auf 32,57 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 33,77 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der NEO-Kurs um -2,79 Prozent auf 13,99 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 14,40 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch