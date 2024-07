Kryptokurse am Nachmittag

Anzeige



Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergauf. Der Kurs legte um 17:11 um 1,15 Prozent auf 59.908,77 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 59.225,00 US-Dollar gestanden hatte.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um -2,20 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:10 auf 367,65 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 375,91 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 0,41 Prozent auf 3.187,92 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 3.174,91 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von -0,42 Prozent auf 69,54 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 69,83 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,5315 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,5273 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,4413 US-Dollar) geht es um -2,57 Prozent auf 0,4299 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Monero um -0,77 Prozent auf 156,08 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 157,30 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1585 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:10 auf 0,1605 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0040 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0039 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Stellar im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,1025 US-Dollar) geht es um 2,94 Prozent auf 0,1055 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0136 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0135 US-Dollar.

Derweil notiert der Dash-Kurs bei 26,27 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (26,00 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,04 Prozent.

Indes steigt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 10,43 US-Dollar am Vortag auf 10,63 US-Dollar nach oben (1,91 Prozent).

