Kryptokurse am Nachmittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 37'472,56 US-Dollar und damit 0,15 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 37'415,72 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -0,70 Prozent auf 228,84 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 230,44 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Ethereum-Kurs um 1,33 Prozent auf 2'040,80 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2'014,05 US-Dollar an der Tafel.

Nach 70,65 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Montagnachmittag um -0,17 Prozent auf 70,53 US-Dollar gesunken.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um -1,10 Prozent auf 0,6207 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,6276 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Cardano um 2,27 Prozent auf 0,3930 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3843 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 0,45 Prozent auf 164,76 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 164,03 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1873 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,1860 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0036 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0035 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1211 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1211 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Montagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0387 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0382 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 1,39 Prozent auf 31,05 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 30,62 US-Dollar wert.

Zudem gibt NEO nach. Um -0,53 Prozent reduziert sich der NEO-Kurs um 17:10 auf 11,28 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 11,34 US-Dollar wert war.

