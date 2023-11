Kryptokurse am Nachmittag

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Bitcoin gab um 17:11 um -0,18 Prozent auf 36.161,51 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 36.227,44 US-Dollar gelegen hatte.

Nach 234,33 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Freitagnachmittag um -4,83 Prozent auf 223,01 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Ethereum-Kurs um -1,92 Prozent auf 1.925,37 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.963,02 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -3,10 Prozent auf 69,03 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 71,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von -3,30 Prozent auf 0,5930 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,6132 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,3567 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,3719 US-Dollar) ist das ein Verlust von -4,09 Prozent.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Monero-Kurs 0,61 Prozent stärker bei 161,87 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 160,89 US-Dollar.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1772 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0034 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0037 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1151 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit muss NEM Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der NEM-Kurs um -4,48 Prozent auf 0,0347 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,0363 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Dash-Kurs bei 29,81 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (30,66 US-Dollar) ist das ein Verlust von -2,79 Prozent.

Indessen verringert sich der NEO-Kurs um -7,04 Prozent auf 10,64 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 11,44 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch