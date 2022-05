Kryptokurse am Nachmittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:11 fällt Bitcoin -0,97 Prozent auf 28.975,79 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 29.260,86 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um -5,80 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:10 auf 190,02 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 201,72 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.974,02 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von Prozent im Vergleich zum Vortag (2.010,85 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von -4,22 Prozent auf 65,09 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 67,96 US-Dollar wert.

Zudem gibt Ripple nach. Um -4,85 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 17:11 auf 0,4025 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 0,4230 US-Dollar wert war.

Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,5264 US-Dollar am Vortag auf 0,4987 US-Dollar nach unten (-5,27 Prozent).

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt -0,86 Prozent auf 142,39 US-Dollar, nach 143,62 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3194 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,3204 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0047 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0048 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1290 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1316 US-Dollar.

Daneben fällt NEM um -8,70 Prozent auf 0,0527 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,0577 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -2,64 Prozent auf 56,49 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 58,02 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der NEO-Kurs um -3,65 Prozent auf 9,810 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 10,18 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch