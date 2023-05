Kryptokurse am Mittwochnachmittag

Bitcoin ist am Nachmittag 26'752,60 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:10 um -1,02 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 27'028,62 US-Dollar stand.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Mittwochnachmittag nach. Um -0,11 Prozent auf 116,80 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 116,93 US-Dollar.

Daneben fällt Ethereum um -1,50 Prozent auf 1'796,23 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1'823,66 US-Dollar.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 2,08 Prozent auf 91,85 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 89,98 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,4395 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,4414 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,3676 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3678 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um -0,09 Prozent auf 151,45 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 151,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1811 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:10 auf 0,1804 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0019 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0019 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0876 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,0879 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Mittwochnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0327 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0333 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,27 Prozent auf 43,80 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 43,25 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der NEO-Kurs um 0,16 Prozent auf 9,344 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 9,329 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch