Kryptokurse am Mittag

Am Mittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -0,21 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:26 41'522,49 US-Dollar wert, nach 41'609,56 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:25 steht ein Minus von -0,32 Prozent auf 235,51 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 236,27 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 2'467,79 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,87 Prozent im Vergleich zum Vortag (2'489,37 US-Dollar).

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 0,08 Prozent auf 71,19 US-Dollar, nach 71,14 US-Dollar am Vortag.

Zudem legt Ripple zu. Um 0,86 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 12:26 auf 0,5488 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 0,5442 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Cardano bei 0,5112 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,5019 US-Dollar).

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 158,07 US-Dollar am Vortag auf 156,23 US-Dollar nach unten (-1,17 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,2254 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2282 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0033 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0032 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1139 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1139 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0404 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:26 bei 0,0380 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,76 Prozent auf 28,02 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 27,54 US-Dollar wert.

Daneben fällt NEO um -0,42 Prozent auf 11,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 11,44 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch