Kryptokurse am Mittag

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:26 1,32 Prozent auf 42'826,39 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 42'266,92 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 1,57 Prozent stärker bei 228,67 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 225,14 US-Dollar.

Daneben steigt Ethereum um 1,49 Prozent auf 2'210,10 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2'177,60 US-Dollar.

Zudem legt Litecoin zu. Um 0,66 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 12:26 auf 71,04 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 70,57 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6053 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:26 bei 0,6120 US-Dollar.

Zudem gewinnt Cardano am Mittwochmittag hinzu. Um 2,54 Prozent auf 0,5907 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,5761 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 2,01 Prozent auf 173,91 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 170,48 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich IOTA mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der IOTA-Kurs 2,92 Prozent stärker bei 0,2724 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2647 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0033 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0034 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1195 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1213 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0363 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0371 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,29 Prozent auf 30,90 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 30,51 US-Dollar wert.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 12,94 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,55 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,10 Prozent.

Redaktion finanzen.ch