Kryptokurse am Mittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Donnerstagmittag um -0,58 Prozent auf 37'229,65 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 37'447,74 US-Dollar.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,11 Prozent auf 224,32 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 224,08 US-Dollar wert.

Daneben fällt Ethereum um -0,70 Prozent auf 2'050,01 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2'064,39 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,46 Prozent auf 69,01 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 68,69 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Donnerstagmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,6129 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6119 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,3819 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3805 US-Dollar.

Zudem gewinnt Monero am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,18 Prozent auf 165,40 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 163,46 US-Dollar.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1789 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0033 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1173 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Donnerstagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0352 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0358 US-Dollar.

Daneben steigt Dash um 0,28 Prozent auf 29,24 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 29,16 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -0,37 Prozent auf 10,65 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 10,69 US-Dollar wert.

