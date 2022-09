Kryptokurse am Mittag

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gesunken. So verlor Bitcoin um 12:25 -0,28 Prozent auf 21.617,10 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 21.677,12 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Bitcoin Cash-Kurs -1,84 Prozent schwächer bei 130,31 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 132,76 US-Dollar.

Daneben fällt Ethereum um -0,88 Prozent auf 1.760,20 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.775,89 US-Dollar.

Zudem gibt Litecoin nach. Um -0,83 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 12:25 auf 62,87 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 63,39 US-Dollar wert war.

Zudem gibt Ripple am Sonntagmittag nach. Um -0,75 Prozent auf 0,3548 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 0,3575 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5119 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,5145 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um -0,03 Prozent auf 157,49 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 157,55 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich IOTA mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der IOTA-Kurs -1,45 Prozent schwächer bei 0,2913 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2956 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0033 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0034 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1150 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1145 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0458 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0460 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -1,67 Prozent auf 48,01 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 48,82 US-Dollar wert.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 9,849 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (9,896 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,48 Prozent.

Redaktion finanzen.ch