Kryptokurse am Mittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:25 bei 21.304,21 US-Dollar und damit -0,21 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 21.348,35 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -0,26 Prozent auf 132,12 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 132,47 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Ethereum-Kurs um 0,16 Prozent auf 1.719,07 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.716,27 US-Dollar an der Tafel.

Nach 61,15 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagmittag um 0,32 Prozent auf 61,34 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um -0,78 Prozent auf 0,3538 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,3566 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Cardano um 1,94 Prozent auf 0,5115 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,5018 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Monero-Kurs um -0,77 Prozent auf 157,82 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 159,04 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt IOTA am Samstagmittag hinzu. Um 1,18 Prozent auf 0,2955 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der IOTA-Kurs bei 0,2920 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0033 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0032 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1139 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1143 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0457 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0460 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 0,61 Prozent auf 49,16 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 48,86 US-Dollar wert.

Zudem gibt NEO nach. Um -0,91 Prozent reduziert sich der NEO-Kurs um 12:25 auf 9,784 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 9,874 US-Dollar wert war.

