Kryptokurse am Mittag

Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 1,36 Prozent auf 20.846,44 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 20.566,37 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 1,25 Prozent auf 104,33 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 103,04 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 2,24 Prozent auf 1.218,04 US-Dollar, nach 1.191,37 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Litecoin-Kurs um 0,11 Prozent auf 51,28 US-Dollar. Am Vortag standen noch 51,22 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird Ripple bei 0,3393 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,3330 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,4412 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,4407 US-Dollar.

Nach 133,77 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Freitagmittag um 0,48 Prozent auf 134,41 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2683 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:25 auf 0,2718 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0035 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:26 auf 0,0036 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1069 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1075 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0415 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Dash-Kurs bergauf. Dash steigt 1,82 Prozent auf 44,47 US-Dollar, nach 43,68 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der NEO-Kurs um 2,14 Prozent auf 8,886 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,700 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch