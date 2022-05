Kryptokurse am Mittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:26 bei 30'628,11 US-Dollar und damit 4,09 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 29'424,73 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,67 Prozent auf 188,16 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 185,07 US-Dollar wert.

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Ethereum -Kurs um Prozent auf 1'899,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1'810,79 US-Dollar an der Tafel.

Nach 63,74 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Montagmittag um 3,74 Prozent auf 66,12 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 2,40 Prozent auf 0,3981 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,3888 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Cardano um 7,96 Prozent auf 0,5187 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,4805 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 2,56 Prozent auf 190,75 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 186,00 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt IOTA am Montagmittag hinzu. Um 3,95 Prozent auf 0,3390 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der IOTA-Kurs bei 0,3261 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Verge im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,0049 US-Dollar) geht es um 7,20 Prozent auf 0,0053 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergauf. Stellar steigt 6,23 Prozent auf 0,1388 US-Dollar, nach 0,1307 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Montagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0509 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0490 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 4,95 Prozent auf 60,60 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 57,75 US-Dollar wert.

Zudem legt NEO zu. Um 7,52 Prozent verstärkt sich der NEO-Kurs um 12:25 auf 11,39 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 10,60 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.ch