Kryptobulle hält den Kursrückgang als positives Signal für den Bitcoin

• Bitcoin-Kursrücksetzer positiv• Auch Rückgang der Google-Suchanfragen sind ein gutes Zeichen für den Kryptomarkt• Kein FOMO: Mehr institutionelle Anleger

Tom Lee, Analyst bei Fundstrat, gilt als ausgesprochener Kryptobulle. Der Chefanalyst hat immer wieder neue Höchststände für die grösste Kryptowährung Bitcoin vorhergesagt, zuletzt lag sein Preisziel bei 91'000 US-Dollar im März 2020.

Zuletzt hatte sich der Bitcoin von diesem ambitionierten Ziel aber mehr und mehr entfernt, nach einer beeindruckenden Erholungsrally im Verlauf dieses Jahres hatte die Digitalwährung in den vergangenen Tagen wieder einen deutlichen Abwärtstrend eingeleitet und war zwischenzeitlich sogar unter die 10'000-Dollar-Marke gerutscht. Dass dies aber nicht unbedingt ein böses Omen sein muss, davon ist Tom Lee überzeugt.

In einem Tweet erklärte der Fundstrat-Stratege zuletzt, dass der jüngste Pullback des Bitcoin gesund sei.

It’s healthy to see #bitcoin pullback here.



As for the search traffic for bitcoin being low, I also think that is a good sign. It means the rise in bitcoin has not been accompanied by massive hype.