Krypto-Wahn 2024: Neue Coins fluten den Markt - welche haben Potenzial?

• Zahlreiche neue Kryptowährungen 2024 am Markt• Einige Coins könnten durchaus Potenzial haben• Scotty the AI, SMOG & Co. im Blick

Auch im noch jungen Jahr 2024 sind schon wieder einige neue Kryptoprojekte und Token an den Start gegangen. Neben zahlreichen Coins, die vermutlich schon bald wieder von der Bildfläche verschwinden dürften, könnte es aber durchaus auch einige geben, die vielversprechendere Aussichten bieten.

Scotty the AI - der "Wächter des Krypto-Universums"

Einer dieser neuen Sternchen am Kryptohimmel ist Scotty the AI, der "Wächter des Krypto-Universums", wie er auf der eigenen Website bezeichnet wird. "Er war ein Scottish Terrier mit zotteligem, tiefschwarzem Fell, das wie der Nachthimmel schimmerte, was ihn sowohl zu einem Rätsel als auch zu einem Anblick machte", heisst es dort. Scotty the AI "besass eine seltene Kombination aus Intelligenz und Gerissenheit".

Krypto-Interessierte vertrauen offenbar in das Potenzial von Scotty: In der Presale-Phase konnte der neue Coin fast 500.000 US-Dollar an Investitionen für sich gewinnen, wie Business Insider berichtet. Scotty the AI bietet ausserdem eine Staking-Option für eine langfristig passive Rendite. Der aktuelle Preis eines SCOTTY liegt bei 0,01 US-Dollar (Stand: 12. März 2024).

Scotty the AI legt den Fokus auf künstliche Intelligenz und ist der selbsternannte "Beschützer der Geheimnisse des Krypto-Universums". Dabei zielt das Projekt auf die Bereitstellung von hochmodernen, KI-gestützten Lösungen ab, um auf diese Weise die Sicherheit und Betrugserkennung in der Blockchain-Technologie zu optimieren. Scotty besitzt die Fähigkeit, komplexe Blockchain-Daten zu analysieren, Muster zu erkennen und potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu identifizieren, heisst es bei Business Insider. Scotty the AI biete eine Kombination aus fortschrittlicher Technologie, Gemeinschaftsorientierung sowie einem soliden Plan für langfristiges Wachstum und Sicherheit. Eine Innovation mit Potenzial für Krypto-interessierte Anleger.

SMOG - "Ein Meme Coin, der alle beherrscht"

"Der mächtige Smog regiert über das Krypto-Schlachtfeld und verbrennt alle seine Feinde. Während das Feuer des Drachens brennt, nimmt der grösste Airdrop der Geschichte an Fahrt auf. Kein anderer Meme Coin kann das Flammeninferno überleben", so steht es auf der Website von SMOG.

SMOG erfreut sich grossem Interesse und steht direkt ohne Presale zum Kauf bereit. Ausserdem plant das Projekt den "grössten SOL-Airdrop aller Zeiten" - SMOG vergibt dabei als Belohnung für seine Investoren Airdrop-Punkte für jeden gehaltenen SMOG-Token. So sollen die Bindung an das Projekt und die Gemeinschaft gestärkt werden. Ausserdem bietet SMOG einen Einstiegspreis von rund 0,2632 US-Dollar pro SMOG (Stand: 12. März 2024). SMOG verfolgt das "Hold-to-Earn"-Konzept.

eTukTuk - die Zukunft der Mobilität

eTukTuk verfolgt das Ziel einer Revolution in der Mobilitätsbranche. "Werden Sie Teil der grünen KI-Revolution", heisst es auf der Website. Das Projekt wird dort weiter als die "KI-integrierte, umweltfreundliche Zukunft des Transports" beschrieben. Der Fokus liege insbesondere auf Entwicklungsländern. Dort sollen die zunehmenden Umweltprobleme durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen sowie nachhaltigen Energiesystemen angegangen werden. In diesem Rahmen hat das Unternehmen auch das eTukTuk EV entwickelt - ein Elektrofahrzeug, das als Alternative zu herkömmlichen TukTuks dienen soll. Letztlich solle aber auch der Transport weltweit revolutioniert werden. Die Menge der TUK-Token, die für eine Vielzahl an Anwendungen im Ökosystem verwendet werden können, ist auf zwei Milliarden festgelegt. Derzeit kostet ein TUK etwa 0,028 US-Dollar (Stand: 12. März 2024).

Frog Wif Hat - "die launischste Kröte der Kryptowelt"

"Immer ein Baguette bei sich, oft mürrisch oder betrunken, häufig Kettenraucher und dabei eine tiefe Verachtung gegenüber Amerikanern an den Tag legend, die launischste Kröte der Kryptowelt", so wird Frog Wif Hat auf der Website des Projekts beschrieben. Durch das französische Meme-Thema wurde eine starke Markenidentität geschaffen: Ein Frosch, der eine Baskenmütze trägt und häufig mit einem Baguette gezeigt wird.

Das Projekt verfolgt ein innovatives Konzept, der Fokus liegt auf Fairness und Gleichheit. Gleich zum Start waren alle eine Milliarde Token verfügbar - die Community-Bindung spielt bei Frog Wif Hat eine relevante Rolle. Das Team hinter dem französischen Frosch verfolgt ausserdem eine verheissungsvolle Roadmap und hat die Ambition, einen festen Platz im Krypto-Universium einzunehmen. Derzeit ist ein FWIF-Token für etwa 0,00361 US-Dollar zu haben (Stand: 12. März 2024).

Green Bitcoin - nachhaltiges Staking mit "exponentiellen Prämien"

Der Green Bitcoin geht die wachsenden ökologischen Bedenken im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie an. Genutzt wird hierfür die Ethereum-Blockchain, die für ihre Umweltfreundlichkeit durch den Übergang zum Proof of Stake (PoS) bekannt ist. Das Ergebnis: "Die Kombination von Bitcoins Erbe und Ethereums umweltfreundlicher Blockchain", wie auf der Website beschrieben wird.

Im Fokus beim Green Bitcoin steht das innovative Staking-Modell: "Während ein Grossteil der Blockchain-Technologie und des Bitcoin-Minings grosse Mengen an Energie benötigt, um zu funktionieren, führt Green Bitcoin das revolutionäre Gamified Green Staking ein. Wir haben BTC mit einem einzigartigen Staking-Modell, das an die Bitcoin-Kursentwicklung gekoppelt ist, zu einem Spiel gemacht - und das ganz ohne Umweltbelastung!", heisst es dazu auf der Website weiter. Dabei verspricht das Projekt "exponentielle Prämien und bis zu 100% Token-Boni". Neben der aktiven Beteiligung der Community setzt Green Bitcoin auch auf ein langfristiges Investment. Ein GBTC kostet aktuell rund 0,8022 US-Dollar (Stand: 12. März 2024). Für Anleger, die sowohl an Kryptos als auch an Nachhaltigkeit interessiert sind, könnte der Green Bitcoin womöglich genau das Richtige sein.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Viel Potenzial, aber auch viele Risiken

Generell ist es schwierig vorherzusagen, wie sich der Markt für Kryptowährungen in diesem Jahr weiter entwickeln wird. Neben den zuvor vorgestellten neuen Coins gibt es zahlreiche weitere wie Wall Street Memes, Sponge v2, Launchpad, TG. Casino, Celestia & Co., die durchaus Potenzial haben könnten. Neben diesem Potenzial und den Versprechen sollten interessierte Anleger aber auch immer im Auge behalten, dass die Welt der Kryptos einige Risiken mit sich bringt. Es ist daher ratsam, sich gründlich zu informieren sowie sein Portfolio zu diversifizieren. Coins, die in ein Projekt eingebettet sind oder konkrete Anwendungsfälle haben, könnten womöglich vielversprechender sein. Das Krypto-Universum gilt allerdings in jedem Fall als sehr volatil und spekulativ.



Redaktion finanzen.ch



Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.