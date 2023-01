Krypto und Steuern – Darauf müssen Sie achten

Anzeige



Als junge Assetklasse, die sich erst in den letzten Jahren eine steigende Beliebtheit erfreut, gibt es viel Unsicherheit im digitalen Währungsmarkt. Dies betrifft nicht nur die langfristigen Chancen, die in einer sorgfältigen Due-Diligence-Prüfung evaluiert werden. Vielmehr geht es auch um alltägliche, für hierzulande ansässige Investoren dringende Fragen wie die Besteuerung von Gewinnen, die mit Kryptowährungen erzielt werden. Wer in Kryptowährungen investiert, sollte mangels einheitlicher Regulierung keineswegs in die Steuerfalle laufen – denn zugegebenermassen möchte man wohl kaum das deutsche Finanzamt als persönlichen Feind haben, der einem in den nächsten Jahren das Leben schwer macht. Was muss man also rund um Kryptos & Steuern wissen?

Krypto und Steuern: Wann fallen überhaupt Steuern an?

Die junge Assetklasse der Kryptowährungen unterliegt selbstredend auch einer Steuerpflicht. Doch (noch) zählen Kryptowährungen nicht als Kapitalanlage, sondern unterfallen dem steuerlichen Begriff der sonstigen Wirtschaftsgüter. Daraus folgt: Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen unterfallen der Einkommenssteuer, sodass keine pauschalisierte Berechnung mit der Abgeltungssteuer erfolgt. Vielmehr variiert die steuerliche Belastung bei den Spekulationsgewinnen, je nach dem persönlichen Einkommenssteuersatz.

Freibetrag bei Kryptowährungen: Diese Gewinne sind steuerfrei möglich

Für die Einnahmen aus privaten Veräusserungsgeschäften, zu denen Kryptowährungen zählen, gibt es eine Freigrenze von aktuell 600 Euro. Alle Gewinne bis zu diesem Betrag sind steuerfrei – doch Vorsicht: Nicht nur Kryptowährungen gehören dazu, sondern auch andere private Veräusserungsgeschäfte in dem steuerlichen Veranlagungsjahr.

Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Vorteil für Händler. Denn ab einer Haltedauer von einem Jahr – der sogenannten Spekulationsfrist – sind die Gewinne vollkommen steuerfrei. Dafür ist jedoch eine genaue Dokumentation der Krypto-Transaktionen erforderlich.

FIFO oder LIFO: Diese beiden Methoden sollten Krypto-Investoren kennen

Gewinne aus Handelsgeschäften mit Kryptowährungen werden mit der Spekulationsfrist von einem Jahr verrechnet. Wenn die Token und Kryptos über ein Jahr gehalten werden, kann man die Gewinne erst im Anschluss steuerfrei realisieren. Sofern es eine Transaktion innerhalb der Jahresfrist gibt, handelt es sich um Spekulationsgewinne. Wer die Einhaltung der Jahresfrist überprüfen möchte, kann zwei verschiedene Methoden anwenden: FIFO und LIFO.

FIFO – First-in-first-out:

Der Anschaffungszeitpunkt wird dokumentiert. Dennoch werden Kryptowährungen häufig gestaffelt an mehreren Zeitpunkten ge- oder verkauft. Bei der FIFO-Methode nehmen die Anleger an, dass die zuerst gekauften Token auch wieder als erstes verkauft werden.

LIFO – Last-in-first-out:

Bei der LIFO-Methode werden die zuletzt gekauften Token als Erstes wieder verkauft. Allerdings wird diese Methode von den Finanzämtern nicht akzeptiert bzw. angewendet. FIFO ist die massgebliche Methode – das bestätigte auch ein BMF-Schreiben zur Besteuerung von Kryptowährungen aus dem Juni 2021.

Rücklagen in Fiat-Währungen bilden: Frühzeitiger Steuerreport und transparente Dokumentation

Wer beträchtliche Gewinne mit Kryptowährungen erzielt, sollte dementsprechende Rücklagen bilden, um nicht von der später anfallenden Steuer negativ überrascht zu werden. Empfehlenswert scheint eine Rücklage in Fiat-Währungen. Denn die Crashs im Terra-Netzwerk oder der Krypto-Börse FTX haben Privatanlegern massive Verluste gebracht. Infolgedessen dürfte manch ein Kunde vor einer signifikanten Herausforderung stehen, wenn die Rücklagen für die Steuer hier gebildet und gehalten wurden. Zugleich bedarf es einer adäquaten Dokumentation, da die Darlegung bei der Einkommenssteuer den Steuerpflichtigen obliegt – anders als bei der automatischen Einziehung der Abgeltungssteuer durch deutsche Broker.

Überdurchschnittliche Gewinne mit Krypto-Presales: Diese vier neuen Coins sind einen Blick wert

Ein diversifiziertes und ausgewogenes Krypto-Portfolio besteht in erster Linie aus etablierten Kryptos wie Bitcoin und Ethereum. Doch nichts spricht gegen eine Beimischung von kleineren Coins mit der Chance auf überdurchschnittliche Gewinne. Schliesslich stellt sich die Frage nach der Besteuerung nur dann, wenn auch wirklich Gewinne erzielt werden. Selbst im immer unattraktiver werdenden Wirtschaftsstandort Deutschland mit weit überdurchschnittlicher Abgabelast werden Verluste beim Investieren nicht besteuert. Diese vier neuen Coins könnte man somit einer eigenständigen Due-Diligence unterwerfen.

Meta Masters Guild

Der Meta Masters Guild Presale läuft erst seit wenigen Tagen. Dennoch konnte man schon über 300.000 $ für die neue Online-Gaming-Gilde einsammeln, die einen Mobile-First-Ansatz verfolgt. Somit konkurriert man nicht mit den liquiditätsstarken Entwicklern der AAA-Games. Das erste Game ist mit Meta Kart in der Entwicklung bereits weit fortgeschritten. Alle P2E-Games werden auf der nativen Kryptowährung MEMAG basieren.

Fight Out

Der neue Fight Out Presale konnte mittlerweile drei Millionen $ einsammeln und schickt sich, das Move-2-Earn-Konzept auf die nächste Stufe zu heben. Neben einem attraktiven Bonus von bis zu 50 % im Presale können Investoren bei Fight Out auf einen Eintritt in den Massenmarkt spekulieren. Denn Fight Out kombiniert eine physische Fitnessstudiokette mit innovativer Web3-App, die Zugang zum Fitness-Metaverse mitsamt virtuellem Avatar bietet. Profi-Sportler als Markenbotschafter, individualisierte Trainingspläne und erschwingliches Abo-Modell runden das Projekt ab.

C+Charge

Der neue C+Charge Presale möchte die Adoption von E-Mobilität vorantreiben, indem man das Ladenetz für elektrische Fahrzeuge transparenter und zugänglicher gestaltet. Via zentralisierter Web3-App können in Zukunft Fahrzeugbesitzer und Ladesäulenbetreiber Zugang zum nachhaltigen Ökosystem erhalten, zugleich implementiert man Emissionsgutschriften als Belohnung für alle Nutzer der E-Mobilität, um Anreize für umweltfreundliche Mobilität zu schaffen.

Calvaria

Der neue Gaming-Token RIA wird im Zentrum des NFT-Sammelkartenspiels Calvaria: Duels of Eternity stehen. Alle Transaktionen laufen hier über die günstige Layer-2-Blockchain Polygon. Zugleich setzt man kombiniert auf eine kostenlose Smartphone-App und die Web3-Version des NFT-Games, um auch endlich den Massenmarkt im Gaming für das neue Krypto-Spiel zu begeistern. Weniger als 9 % der Token sind verfügbar. Früh-Investoren haben somit im Januar 2023 die letzte Chance, RIA Token günstig zu kaufen.

