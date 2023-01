Krypto-Trader prognostizieren, dass diese neue Kryptowährung 2023 um das 25-fache steigt

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Eine Kryptowährung mit einer Multibagger-Entwicklung ist der Traum der meisten Investoren. Dennoch ist es mitunter schwer, im lukrativen Marktsegment der Krypto-Presales die besten Coins zu identifizieren. Denn mit über 22.000 verschiedenen Coins und Token nach Daten von CoinMarketCap launchen jede Woche neue Krypto-Projekte. Nun könnte es jedoch mit dem Fight Out Presale eine spannende Kryptowährung geben, die die Chance auf 25x bietet.

Mit einem guten Momentum konnte Fight Out bereits über 3,5 Millionen $ einsammeln – die attraktive Preisstruktur im Vorverkauf schafft nun fortlaufend Anreize zum frühzeitigen Investieren, da der FGHT Token-Preis alle 12 Stunden angehoben wird. Wer maximale Buchgewinne vor dem ICO erzielen möchte, muss sich somit beeilen. Aktuell sind noch Buchgewinne von über 90 % in weniger als zwei Monaten möglich. Doch das grosse Kurspotenzial könnte nach der Einschätzung von Tradern erst nach dem ICO auf Fight Out warten.

Mehr über Fight Out erfahren

Innovatives Web3-Konzept trifft auf moderne Fitnessstudiokette: Schafft es Move-2-Earn endlich in den Massenmarkt?

„Wir sind der Meinung, dass jeder in der Lage sein sollte, einen gesunden, aktiven Lebensstil zu führen, wobei das Training auf die persönlichen Ziele, Fähigkeiten und Bedürfnisse abgestimmt sein sollte. Wir glauben, dass dies nicht kostspielig sein sollte und die Menschen für ihre Bemühungen, Fortschritte und den Wert, den ein solcher Lebensstil für die Gesellschaft mit sich bringt, belohnt werden sollten.

Wir entwickeln Fight Out, eine M2E-Fitness-App und Fitnessstudio-Kette, die den Fitness-Lebensstil spielerisch gestaltet. Die Nutzer werden für das Absolvieren von Workouts und Herausforderungen, das Sammeln von Abzeichen und das Wachsen der Community belohnt.“

Die neue Move-2-Earn-Kryptowährung möchte bestehende Herausforderungen der Fitnessbranche bewältigen und auch die Anfänge der Move-to-Earn-Bewegung weiterentwickeln. Dafür setzt man auf eine innovative Verbindung von realen Fitnessstudios, von welchen man das erste Gym schon im Q1 2023 erwerben möchte. Zugleich soll die moderne Web3-App Zugang zum Fitness-Metaverse gewähren. Verschiedene sportliche Aktivitäten können getrackt werden, individualisierte Trainingspläne stehen zur Verfügung. Mit einem virtuellen Avatar, der sich entsprechend der realen Trainingsfortschritte entwickelt, können die Sportler gamifiziert in der Metaverse-Welt interagieren oder an Wettbewerben teilnehmen.

Profisportler agieren als Markenbotschafter: Mehr Bekanntheit für Fight Out

Eine notwendige Bedingung für nachhaltigen Erfolg ist der Ausbau der Bekanntheit. Bereits an diesem Punkt scheitern viele Krypto-Projekte. Mit rund 110.000 Followern hat Fight Out jedoch bereits eine ansehnliche Popularität erreicht. Dass diese dynamisch weiterwächst, ist das Ziel der Verantwortlichen. Mit Profisportlern als Markenbotschaftern stehen die Chancen gut, dass Fight Out in eine neue Sphäre vorrückt.

In den letzten Wochen verkündete man bereits die Zusammenarbeit mit den ersten vier Profisportlern, die Fight Out bekannter machen sollen und sich aktiv in das Ökosystem einbringen werden. Beispielsweise hat die brasilianische MMA-Kämpfern Amanda Ribas über 2,1 Millionen Instagram-Follower. Doch auch Personal-Trainer Tremayne Dortch, Boxerin Savannah Marshall oder MMA-Kämpferin Taila Santos werden einen massgeblichen Beitrag für den Erfolg von Fight Out leisten.

Besser als STEPN – hier alles über das Fight Out Konzept erfahren

Wachstumsstarker Zielmarkt: FGHT-Team setzt auf mannigfaltige Megatrends

Das durchdachte und umfassende Konzept von Fight Out visiert verschiedene Megatrends an, denen in den nächsten Jahren überdurchschnittliches Wachstum zugetraut wird. Daten von Statista sehen ein massives Wachstumspotenzial von 96,7 Milliarden $ in 2022 auf 131,9 Milliarden $ in 2028. Auch die Bereiche Metaverse, virtuelle Avatare oder Fitness-Apps, die im Konzept vorkommen, sollen in den nächsten Jahren stark wachsen. Aus all diesen Segmenten könnten potenziell gesundheitsbewusste Menschen den Weg zu Fight Out finden.

Massive Liquidität für ICO gesichert: Bereits drei CEX haben FGHT-Notierung bestätigt

Entscheidend für einen positiven Start in den öffentlichen Handel ist auch die Liquidität, die einer Kryptowährung potenziell zuteilwird. Zugleich stellen die Verantwortlichen die Ernsthaftigkeit des neuen Krypto-Projekts unter Beweis, indem sie schon sechs Wochen vor dem ICO drei CEX für Fight Out gewinnen konnten. Mit allen CEX gibt es verbindliche Vereinbarungen, dass diese unmittelbar nach dem Presale die Notierung von FGHT durchführen – zwischen dem fünften und sechsten April. Mit den Krypto-Exchanges BKEX, LBank und BitForex stehen potenziell mehrere Milliarden $ Handelsvolumen zur Verfügung, um eine bullische Rallye post ICO zu begünstigen.

Exciting news #FightOutCrew!



We are happy to announce that we have secured our first CEX listing – @LBank_Exchange!



Don’t miss your chance to get in early! https://t.co/z34Nkx3ffi pic.twitter.com/qAQ2sfWLKH — Fight Out (@FightOut_) January 16, 2023

Jetzt noch im Presale FGHT Token kaufen und hohe Buchgewinne erzielen

Aktuell beläuft sich das Raising Capital bei Fight Out auf 3,557,717 $. Bei Redaktionsschluss dauert es erneut 4 Stunden und 17 Minuten, bis der FGHT Token die nächste Preisanhebung erlebt. Aktuell können die nativen ERC-20-Token, die Zugang zum Fitness-Ökosystem und einen 25%-Rabatt auf Abos bieten, für 0,01788 $ erworben werden. In der ersten Vorverkaufsphase kostete der Move-2-Earn-Coin 0,01666 $. Am Ende des Vorverkaufs am 31. März soll der Token-Preis bei 0,0333 $ liegen – das Gleiche gilt auch für den Listing-Preis am 05. April.

Wer sich schnell für ein Investment in Fight Out entscheidet, kann somit über 90 % Buchgewinne vor dem ICO erzielen. Dafür besucht man zunächst die offizielle Website, analysiert eigenverantwortlich die Kryptowährung und verbindet dann das eigene Wallet mit der Presale-Plattform. Im letzten Schritt kann man schnell ETH/USDT gegen Fight Out Coins tauschen.

Jetzt Fight Out im Presale kaufen