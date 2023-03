Krypto News: Was viele Investoren in nur 3 Stunden bitter bereuen könnten

Anzeige



Das Zeitfenster schliesst sich schon in drei Stunden. Deshalb könnten es viele Investoren bitter bereuen, wenn sie diese Gelegenheit nicht früher erfahren hätten. Denn einer der gefragtesten Vorverkäufe wurde zwar erst in diesem Jahr gestartet, konnte aber aufgrund der extremen Nachfrage schon fast alle Presalephasen ausverkaufen. Dabei bietet der Vorverkauf überzeugende Argumente, welche bei Sportbegeisterten und Investoren für ein grosses FOMO gesorgt haben. Warum das Vorverkaufsangebot so attraktiv ist und worum es sich bei dem Projekt genau handelt, wird nun im Folgenden näher vorgestellt.

Hohe Nachfrage nach revolutionärem Sport-Start-up

Nach dem Start des Vorverkaufs in diesem Jahr hat Fight Out bereits eine Gemeinschaft von begeisterten Fans und legendären Elitesportlern sowie Proficoaches um sich geschart. Denn das innovative Sportprojekt bietet aussergewöhnliche Vorteile und setzt neue Massstäbe in den Bereichen Play-to-Earn und Fitness.

Auf diesem Grunde konnten über den Vorverkauf von Fight Out bereits FGHT-Token im Wert von 5,77 Mio. US-Dollar verkauft werden. Unter den aktuellen wirtschaftlichen Umständen des Bärenmarktes sowie den Verunsicherungen am Kryptomarkt ist eine so hohe Nachfrage noch einmal umso beeindruckender.

Our presale is less than 2 weeks away, so hurry and join now before it's too late!



Earn rewards for your real-life training while levelling up your #Metaverse avatar.



Grab your $FGHT now! https://t.co/9pikKGRRHL pic.twitter.com/3iMcprZ2kh — Fight Out (@FightOut_) March 23, 2023

Vermutlich ist dies auf die vielen exklusiven Vorteile des Presales zurückzuführen. Denn die Token können mit einem Rabatt sowie weiteren Boni erhalten werden. Ebenso hat das neue Projekt nicht die hohen Wertverluste während des Bärenmarktes erlitten, weshalb es auch etwas solider aufgestellt ist.

Ebenso müssen Investoren des Vorverkaufs im Unterschied zu bereits öffentlich gelisteten Assets keinerlei Kursverluste bis zur ersten Notierung an einer Kryptobörse befürchten. Stattdessen profitieren sie von den sukzessiven Wertsteigerungen über den Preisanhebungsmechanismus des Presales.

Exklusive Vorteile für frühe Investoren des Fight Out Vorverkaufs

In den Vorverkauf von Fight Out wurden einige Mechanismen für frühe Anleger eingebaut, welche ein Investment in das überzeugende Projekt noch attraktiver machen. So sind die Token nur noch für weniger als 3 Stunden für einen rabattierten Preis in Höhe von 0,03090 US-Dollar erhältlich, bevor ihr Verkaufspreis in der letzten Phase um 7,77 % auf 0,0333 US-Dollar erhöht wird. Abgeschlossen sein wird der Vorverkauf bereits am 31. März.

Ebenso profitieren Anleger aber auch noch von einer Vielzahl weiterer Vorteile über den Presale, solange sie noch schnell genug sind. Denn es wurden unterschiedliche Loyalitätsstufen eingebaut, über welche sie sich exklusive Boni sichern können. Für Investitionsbeträge von 500 bis 50.000 US-Dollar gibt es 10 bis 25 % FGHT-Token gratis. Anhand von freiwilligen Sperrzeiträumen von 3 bis 36 Monaten lassen sich weitere 10 bis 42 % Gratistoken ergattern. Zudem erhalten Anleger auch noch weitere Extras wie persönliche Treffen mit Sportlegenden, App-Mitgliedschaften, exklusive NFTs, Eventtickets und mehr.

Ferner stellt das Team auch weitere Möglichkeiten bereit, mit welchen man kostenlos FGHT-Token erhalten kann. Eine Option ist der Empfehlungslink, über welchen man 5 % der Investitionshöhe als Bonus erhält. Zudem gibt es auch ein Gewinnspiel, bei welchem die Teilnehmer 250.000 US-Dollar in FGHT-Token gewinnen können.

Ersten Listungen für Fight Out bereits bestätigt

Das ambitionierte Team hat schon lange vor Abschluss des Vorverkaufs Verträge mit führenden Kryptobörsen abgeschlossen, um für zusätzliche Liquiditätszuflüsse und Marketing zu sorgen. Schliesslich nutzen Kryptonewstrader solche Events als Handelssignale, da die Coins vorher und hinterher eine höhere Volatilität aufweisen.

Für die erste Notierung wurde die Kryptobörse XT.com ausgesucht, auf welcher der FGHT-Token ab dem 5. April handelbar ist. Danach folgt jedoch noch eine Vielzahl von weiterer Handelsplätze, welche der Kryptowährungen zu weiteren Aufschwüngen verhelfen könnte. Dazu zählen beispielsweise LBank, BKEX, Changelly Pro, Bit Forex, DigiFinex und Uniswap.

Wie Fight Out die Welt des Sports und Play-to-Earns revolutioniert

Join the fastest-growing Play-to-Earn game now!



With Fight Out, you'll be able to train hard, level up, and earn real rewards.



Don't miss out on the fun!

https://t.co/9pikKGRjSd#FightOut #PlayToEarn #Crypto pic.twitter.com/pwCCEGFOcO — Fight Out (@FightOut_) March 20, 2023

Einen besonders aussergewöhnlichen Ansatz verfolgt das Sport-Metaversum, welches sich das Potenzial der Gamifizierung und Digitalisierung für die Fitness vollends zunutze macht. Dabei wird den Anwendern eine virtuelle Welt geboten, welche sich über ein Mobilgerät oder in den futuristischen Hightech-Fitnesscentern im echten Leben erleben lässt. Innerhalb dieses Metaversum haben die Nutzer endlich die Möglichkeit, gegen Gleichgesinnte auf der ganzen Welt in fesselnden und spassigen Spielmodi anzutreten und den Sport auf eine völlig neuartige Weise zu erleben. Somit kann eine beispiellose Motivation erzeugt werden, sodass Sportmuffel künftig der Vergangenheit angehören sollen. Dafür stehen diverse Herausforderungen, Duelle und Turniere bereit.

Auf diese Weise können sich die Nutzer für ihre sportlichen Leistungen Belohnungen in Kryptowährungen verdienen sowie möglicherweise sogar ihren Traum von einer Sportlerkarriere finanzieren. Bemerkenswert daran ist auch, dass jeder Sportler von seinem seelengebundenen Avatar repräsentiert wird, welcher sich entsprechend den sportlichen und gesundheitlichen Daten aus dem echten Leben entwickelt. Diese wertet die Anwendung mithilfe der Daten von Wearables, Sensoren, Smartwatches, Sportgeräten und einer fortschrittlichen Analysesoftware mithilfe von Smart Contracts aus. Somit können noch mehr Informationen über den sportlichen Erfolg gesammelt und das Training auch mithilfe der personalisierten Trainingspläne entsprechend der Ziele und Vorbedingungen auf das nächste Level gehoben werden.

Check out the amazing @FightOut_ avatars that grow with you as you train and level up your skills.

Don’t wait too long, the presale ends in just 2 weeks! Learn more at https://t.co/YjotTU93WO#FightOut #Blockchain pic.twitter.com/scf0EP6nEc — Savannah Marshall (@Savmarshall1) March 16, 2023

Das diversifizierte Angebot von Fight Out enthält zudem unter anderem Trainingspläne, Video-on-Demand-Kurse, Events und vieles mehr. Diese werden von einem Team aus weltberühmten Elitesportlern und Proficoaches produziert. Zu ihnen gehören der britische Boxstar Savannah Marshall, die Top 10 MMA-Kämpferinnen Talia Santos und Amanda Ribas sowie der Trainingsguru und NBC-Start Treymayne Dortch, welcher unter anderem aus American Ninja Warrior bekannt ist. Durch die Etablierung der eigenen Hightech-Fitnesscenter-Franchise erhält Fight Out zudem eine Diversifizierung, mit welcher das Risiko von rein digitalen Investments ausgeglichen wird. Es werden die Ersten auf der Welt mit Metaverse-Anbindung sein. Ebenso beinhalten sie Snackbar, Eventräume, Filmstudios, Co-Working-Bereiche und vieles mehr.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.