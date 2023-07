Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die kommende Woche verspricht eine spannende Entwicklung für den Kryptomarkt, ähnlich wie in den vergangenen Wochen. Eine bemerkenswerte Phase mit rekordverdächtig geringer Liquidität könnte sich weiter fortsetzen und die Kurse könnten weiter stagnieren lassen, oder mit dem volatilen Move durchbrochen werden, der von Experten bereits seit Wochen prognostiziert wird. Lesen Sie weiter, um mehr über die möglichen Szenarien und Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt zu erfahren.

Makroökonomische Ereignisse und Ihre Auswirkungen auf den Kryptospace

Während die Berichtssaison mit grossen Unternehmen wie Apple und Amazon weitergeht und ihre Finanzergebnisse veröffentlicht werden, beobachten Investoren auf dem Kryptomarkt aufmerksam die Updates zum Arbeitsmarkt. Wirtschaftsdaten wie der Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) für den Monat Juni, der ADP National Employment Report und der Bericht über die nicht-landwirtschaftlichen Arbeitsplätze im Juli können einen erheblichen Einfluss auf die allgemeine Marktsentiment haben.

Eine starke Leistung des Arbeitsmarktes mit positiven Jobangeboten, Einstellungen und Gehaltswachstum könnte das Vertrauen der Investoren in die traditionellen Finanzmärkte stärken und vorübergehend dazu führen, dass Mittel aus dem Kryptomarkt umgeleitet werden. Umgekehrt könnten schwache Arbeitsmarktdaten eine risikoaverse Stimmung auslösen und Investoren veranlassen, sichere Häfen wie Bitcoin und andere grosse Kryptowährungen zu suchen.

Besonders für Kryptowährungshändler von Interesse ist der potenzielle Einfluss der Massnahmen der US-Notenbank auf den Arbeitsmarkt. Wenn der Bericht über die nicht-landwirtschaftlichen Arbeitsplätze im Juli eine deutliche Verlangsamung des Beschäftigungswachstums zeigt, könnte dies darauf hindeuten, dass die Zinserhöhungen der Fed Auswirkungen haben und den Arbeitsmarkt abkühlen. Das könnte wiederum die geldpolitischen Entscheidungen der Fed beeinflussen. Hinweise auf eine Pause oder mögliche Umkehrung des Zinserhöhungszyklus könnten zu einer erhöhten Marktvolatilität führen und sowohl die traditionellen Finanzmärkte als auch Kryptowährungen betreffen.

Darüber hinaus wird die Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) am Donnerstag ebenfalls von Kryptowährungsinvestoren genau beobachtet. Da erwartet wird, dass die BoE die Zinsen erhöhen wird, um der Inflation entgegenzuwirken, könnte dies das Investorensentiment auf den breiteren Finanzmärkten beeinflussen. Wenn Investoren höhere Zinssätze als Zeichen einer strafferen Geldpolitik und möglicher wirtschaftlicher Verlangsamung wahrnehmen, könnte dies zu Risikoaversion führen und möglicherweise den Kryptowährungen als alternative Investitionen zugutekommen.

Zusätzlich könnten die Inflations- und BIP-Daten aus der Eurozone Auswirkungen auf die globale Wirtschaft haben und möglicherweise das Investorensentiment auf dem Kryptomarkt beeinflussen. Erhöhte Bedenken hinsichtlich inflationärer Drucke oder wirtschaftlicher Instabilität in Europa könnten Investoren dazu veranlassen, vermehrt in Kryptowährungen als Absicherung gegen traditionelle Fiat-Währungen zu investieren.

Somit haben die Arbeitsmarktupdates und die Entscheidungen der Zentralbanken, das Potenzial, erhebliche Volatilität und Unsicherheit sowohl auf den traditionellen Finanzmärkten als auch im Bereich der Kryptowährungen zu schaffen. Investoren auf dem Kryptomarkt sollten diese Ereignisse und die darauf folgenden Reaktionen genau beobachten, um fundierte Entscheidungen inmitten sich ändernder Marktdynamiken zu treffen.

Revolutionäre Bitcoin-Alternative geht nach ausverkauftem Presale nächste Woche live!

Nächste Woche dürfen sich Krypto-Investoren auf ein weiteres sehr spannendes Ereignis freuen: Der innovative BTC20-Token wird endlich gelistet. Dieses Ereignis erfolgt im Anschluss an eine sehr erfolgreiche Presale-Phase, in der alle Token binnen weniger Tagen verkauft wurden und eine beeindruckende Summe von 6,05 Millionen US-Dollar eingesammelt wurde.

BTC20 hat sich in der facettenreichen Welt der Kryptowährungen einen Namen gemacht und mit seiner einzigartigen Herangehensweise für grosses Interesse gesorgt. Der Token, der auf der Ethereum Blockchain basiert, ist eine Weiterentwicklung von Bitcoin mit verbesserten technischen Aspekten, darunter gesteigerte Interoperabilität, Skalierbarkeit und Sicherheit. Ein wesentlicher Unterscheidungspunkt von Bitcoin ist jedoch auch sein cleveres Marketingkonzept.

Das Design von BTC20 schlägt eine Brücke zu den Anfangstagen von Bitcoin und nutzt den aktuellen Nostalgie-Trend im Krypto-Markt. Die Investoren haben während der Presale-Phase die Chance gehabt, sich zu Preisen zu beteiligen, die an den ursprünglichen Wert von Bitcoin erinnern – nur 1 US-Dollar pro Token. Diese nostalgische Verbindung zur Frühphase der Krypto-Welt hat das Interesse der Investoren und Krypto-Enthusiasten geweckt und zur erfolgreichen Presale-Phase beigetragen.

Neben seiner spannenden Verknüpfung zu Bitcoin bietet BTC20 auch die attraktive Möglichkeit, passives Einkommen zu erzeugen. Anders als bei Bitcoin, wo „Miner“ belohnt werden, erhalten BTC20-Besitzer neu geprägte Token für das Halten ihrer Bestände, was zu einer potenziellen jährlichen Rendite von bis zu 65% führen könnte. Diese Möglichkeit, passives Einkommen zu generieren, macht BTC20 zu einem faszinierenden Projekt für Investoren und Krypto-Enthusiasten und wir dürfen gespannt sein, welche weiteren Meilensteine das Projekt erreichen wird.

Nachhaltiger und hochrelevanter Krypto-Presale geht in nächste Phase über

Das bahnbrechende Kryptoprojekt Chimpzee geht in die nächste Phase seines Presales über, und die Begeisterung in der Kryptowelt ist spürbar. Am Freitag startet Chimpzee in die 9. Presale-Phase, in der sich der Preis für $CHMPZ auf $0,00085 pro Token erhöhen wird. Dieser Preisanstieg zeigt das enorme Interesse der Investoren an diesem nachhaltigen Projekt und unterstreicht die hohe Relevanz von Chimpzee in der Kryptowelt.

Chimpzee ist ein einzigartiges und hochambitioniertes Projekt, das auf der Idee der Nachhaltigkeit und dem Schutz der Umwelt aufbaut. Das Projekt verbindet die Welt der Kryptowährungen mit dem Ziel, positive Veränderungen für die Umwelt zu bewirken. Durch den Einsatz von Blockchain-Technologie möchte Chimpzee einen positiven Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Schutz gefährdeter Tierarten leisten.

Herzstück von Chimpzee ist der $CHMPZ-Token, der eine entscheidende Rolle im gesamten Ökosystem spielt. Der Token ermöglicht es den Benutzern, NFTs zu kaufen und zu verkaufen, passives Einkommen aus Handelsgebühren zu generieren und an den Zero Tolerance Games teilzunehmen, die Spieler mit CHMPZ-Token belohnen, wenn sie bestimmte Meilensteine erreichen.

Der Presale von $CHMPZ ist eine aufregende Gelegenheit für Investoren, frühzeitig Teil dieses wegweisenden Projekts zu werden. Während der Presale-Phase können Investoren $CHMPZ-Token zu einem vergünstigten Preis erwerben, was ihnen eine potenziell attraktive Rendite bietet, wenn der Token später an Börsen gelistet wird und sein Wert steigt.

Die 9. Presale-Phase ist ein bedeutender Meilenstein für Chimpzee, da sie das starke Interesse der Kryptogemeinschaft an diesem Projekt widerspiegelt. Die steigende Nachfrage nach $CHMPZ-Token deutet darauf hin, dass immer mehr Investoren die Vision und die Ziele von Chimpzee teilen und daran glauben, dass Kryptowährungen eine positive Kraft für die Umwelt sein können.

Chimpzees Mission, eine nachhaltige und umweltbewusste Kryptowährung zu schaffen, ist hochrelevant und kommt zur richtigen Zeit. Die Welt steht vor grossen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel und dem Verlust der Biodiversität, und innovative Lösungen sind gefragt. Chimpzee zeigt, dass die Kryptowelt eine Rolle bei der Gestaltung einer besseren Zukunft spielen kann, indem sie die Technologie nutzt, um positive Veränderungen zu bewirken.

So könnten sich die Kryptokurse in der kommenden Woche entwickeln

Kommende Woche könnten spannende Entwicklung für den Kryptomarkt passieren, ähnlich wie in den vergangenen Wochen. Eine bemerkenswerte Phase mit rekordverdächtig geringer Liquidität könnte sich weiter fortsetzen und die Kurse könnten weiter stagnieren. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass diese Periode der Stagnation durchbrochen wird, wie es von Experten bereits seit Wochen prognostiziert wird.

Im ersten Szenario würde Bitcoin (BTC) weiterhin in der Range von 29.000 bis 30.000 Dollar verharren und auch die Altcoins würden ähnlich stagnieren. Dies könnte eine frustrierende Zeit für Investoren sein, die auf grosse Preisausschläge warten. Die Marktbewegungen könnten in dieser Situation eher träge sein, und es könnte schwierig sein, klare Trends zu erkennen.

Das zweite Szenario ist jedoch wesentlich spannender und volatiler. Hier könnte der Kurs einen massiven Ausschlag erleben, der den Bitcoin-Preis entweder deutlich über die 30.000 Dollar-Marke hinaus in Richtung 32.500 Dollar oder sogar noch höher treibt. Andererseits besteht auch die Möglichkeit, dass der Preis nach unten drückt, möglicherweise in Richtung 27.500 oder sogar 25.000 Dollar.

Die Richtung des Preisausschlags hängt stark von den Makrodaten und den kryptointrinsischen Ereignissen ab, die in der kommenden Woche stattfinden werden. Entscheidende wirtschaftliche Kennzahlen, regulatorische Ankündigungen oder bedeutende Unternehmensbewegungen könnten den Markt stark beeinflussen.

Aktuell befindet sich der Kryptomarkt in einer Art Warteposition, da viele Investoren abwarten, in welche Richtung der Trend gehen wird. Die Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Marktes hat dazu geführt, dass viele Anleger vorsichtig agieren und auf den richtigen Moment warten, um ihre Positionen anzupassen.

In einem volatilen Markt wie dem der Kryptowährungen ist es entscheidend, die aktuellen Entwicklungen genau zu beobachten und auf dem Laufenden zu bleiben. Es ist auch wichtig, eine Strategie zu haben und nicht nur impulsiv auf kurzfristige Bewegungen zu reagieren. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Kryptomarkt von Natur aus volatil ist und dass es immer ein gewisses Risiko gibt.