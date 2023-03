Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kurz vor Mitternacht notiert der Bitcoin rund 5 % im Plus und konnte damit in den letzten 24 Stunden erneut bullisches Momentum generieren. In einer Woche stieg der Kurs um rund 30 %. Rückblickend ist das aktuelle Marktumfeld günstig für BTC, die Outperformance zum breiten Markt ist evident. Nun stellt sich jedoch die Frage, wie es in der kommenden Woche weitergeht. Was erwartet Kryptowährungen in den nächsten sieben Tagen?

Voller Fokus auf den Bankenmarkt: Gibt es die nächste Finanzkrise?

In der aktuellen Finanzkrise verlieren traditionelle Finanzinstitutionen das Vertrauen der Kunden, was insbesondere Regionalbanken belastet. Doch mit der Credit Suisse fiel jetzt auch eine Grossbank, obgleich sie schon zuvor denkbar stark ins Wanken gekommen war.

In dieser Situation konnte der Bitcoin aufgrund seiner Dezentralisierung und Unabhängigkeit eine signifikante Outperformance zu traditionellen Assetklassen erzielen und sich als Alternative zum Fiat-Geld positionieren.

Das Quantitative Easing (QE) ist eine geldpolitische Massnahme, bei der die Zentralbank die Geldmenge erhöht, um die Wirtschaft zu stimulieren oder eben wie aktuell Banken zu stützen. Nun kehrt die Fed bereits zu QE zurück, massiv Liquidität wird dem Markt möglicherweise wieder zugeführt.

QE is back



Money printers back



Was newly printed money injected into the markets yet ? No.



When will they be injected into the markets ? At the absolute worst case



Do we have a lot of dry powder now? Yes, because of increased FED balance sheet gives hopes for investors and… https://t.co/4wUeW3l7vt — Doctor Profit (@DrProfitCrypto) March 19, 2023

Es wird erwartet, dass die US-Notenbank aufgrund der Bankenkrise ihre Geldpolitik schneller lockern wird, was weiterhin bullish für BTC wäre. Mit der Übernahme der Credit Suisse könnte im Bankensektor nun etwas Ruhe einkehren, aber es bleibt unklar, ob weitere negative Auswirkungen in der kommenden Woche drohen. Bis dato notieren die asiatischen Märkte im Plus, auch die US-Indizes konnten vorbörslich nach der Übernahmemeldung zulegen.

FOMC-Meeting: Wie reagiert die Fed?

Am kommenden Dienstag und Mittwoch findet das nächste FOMC-Treffen der US-Notenbank Federal Reserve statt. In diesem Zusammenhang müssen die Entscheidungsträger der Fed erneut über die Zinssätze diskutieren, schliesslich ist die Situation denkbar complex. Die Federal Reserve befindet sich nun in einer schwierigen Lage, da sie zwischen dem Ziel der Preisstabilität und der Notwendigkeit, das Finanzsystem zu stabilisieren, abwägen muss. Aussagen dürften anschliessend die weitere Geldpolitik indizieren.

Das Federal Open Market Committee (FOMC) ist ein Gremium innerhalb der US-amerikanischen Zentralbank, der Federal Reserve. Das FOMC ist für die Überwachung und Steuerung der Geldpolitik in den USA zuständig. Dieses besteht aus sieben Mitgliedern des Board of Governors sowie fünf Präsidenten der zwölf regionalen Federal Reserve Institute.

FOMC Meeting, 22 March



38% 0bps

62% 25bps



What do you think will happen? pic.twitter.com/PFaGpshfT5 — Crypto Rover (@rovercrc) March 19, 2023

Bitcoin-Dominanz im Fokus: Fallen jetzt die 30.000 $?

Der Bitcoin schliesst die vergangene Handelswoche deutlich im Plus ab. Das bullische Momentum zeigt sich auch im Wochenchart von BTC. Nun notiert man oberhalb von 28.000 $ – die 30.000 $ fest im Visier.

Die Investoren bleiben weiterhin optimistisch bezüglich des Potenzials von Kryptowährungen, während traditionelle Banken stark ins Wanken geraten. Besonders eindrucksvoll ist hier die hohe Marktdominanz des Bitcoins, die im Moment bei über 46% liegt und den höchsten Stand seit Juni 2022 erreicht hat.

Die steigende Nachfrage nach Kryptowährungen wird durch die Sorge vor einer möglichen Bankenkrise verstärkt, woraufhin Kryptowährungen von einigen Marktteilnehmern aktuell als sicherer Hafen interpretiert werden. Gleichzeitig scheint eine geldpolitische Trendwende voranzuschreiten, da die Federal Reserve in Reaktion auf die Ereignisse wieder Geld in den Markt pumpt. Historisch betrachtet hat ein Anstieg der Geldmenge in der Vergangenheit zu einem explosiven Anstieg von Kryptos geführt.

Trust in (central) banks is broken. Fiat system is compromised and weaponized (cut countries off Swift, freeze accounts, kill industries). Fiat money lost money functionality.



Bitcoin is math (ECDSA+SHA256+P2P) thus doesn't need trust. Bitcoin also uses less energy than banking! pic.twitter.com/dpwVX4cPfL — PlanB (@100trillionUSD) March 19, 2023

Polygon mit zkEVM-Upgrade: Kursimpuls oder Sell-the-News?

Spannend dürfte die kommende Woche auch für Polygon-Fans oder MATIC-Holder werden. Dies liegt daran, dass das lang ersehnte Polygon zkEVM-Upgrade in weniger als einer Woche stattfinden wird. Die Entwickler möchten damit die Skalierung des Ethereum-Netzwerks deutlich verbessern.

The [ infinite-scaling ] Machine



Polygon Labs is embarking on a journey with Web3 leaders that will change the internet FOREVER with the anticipated mainnet beta launch of Polygon zkEVM



Take a look at the solution providers that are #PolygonzkEVM bound:https://t.co/N0SPtg7k91 — Polygon Labs (@0xPolygon) March 17, 2023

Durch den Start des zkEVM-Testnetzes im Jahr 2022 konnte Polygon seine Position als führende L2 für Ethereum stärken. Am 27. März 2023 wird nun die Polygon zkEVM Mainnet Beta live gehen. Das zkEVM-Testnetz hat dabei bereits wichtige Meilensteine erreicht, darunter die Erstellung von über 84.000 Wallets, die Generierung von 300.000 Blöcken und die Abwicklung von 75.000 ZK-Proofs. Zero-Knowledge-Proofs (ZKP) sind kryptografische Protokolle, die es einer Partei ermöglichen, einer anderen Partei zu beweisen, dass sie eine bestimmte Information kennt, ohne die Information selbst zu offenbaren – dies soll die Skalierbarkeit stärken.

Fraglich bleibt jedoch, wie sich MATIC in den Tagen rund um das wichtige Upgrade entwickelt. Sehen Marktteilnehmer den nächsten Schritt in Richtung Ethereum-Skalierung als Kurstreiber oder werden wir ein Sell-the-News sehen?

Preisanhebungen in Krypto-Presales: LHINU, FGHT & CCHG erreichen nächste Phase

Krypto-Presales sind ein attraktives Marktsegment, da dies Investoren die Möglichkeit bietet, frühzeitig in neue Krypto-Projekte zu investieren, bevor der breite Markt die Preisbildung übernimmt. In der Regel werden während des Presales fixe Preise festgelegt, die sich später während des ICOs erhöhen können. Ein frühzeitiger Einstieg in den Presale kann sich besonders rentieren, da Investoren dadurch einen Vorsprung gegenüber anderen Investoren haben, die später in den ICO investieren. Zugleich senkt man das Risiko durch den Puffer beim öffentlichen Handelsstart.

Bei den folgenden drei Kryptowährungen wirkt das Konzept stimmig. Zugleich gibt es in der nächsten Woche Preisanhebungen bei LHINU, FGHT & CCHG, sodas bei erfolgreicher Due-Diligence theoretisch ein zeitnahes Investment die Chance auf die beste Rendite bietet.

Love Hate Inu: Love Hate Inu sammelte innerhalb von einer Woche über eine Million $ ein. Auch die zweite Vorverkaufsphase schreitet schnell voran, sodass sogar ein frühzeitiger Ausverkauf möglich scheint. Der neue Meme-Coin kombiniert spassige Memes mit einem Vote-to-Earn-Konzept.

LHINU kaufen

Fight Out: Der Fight Out Presale wird am 31.03 bei einem Preis von 0,0333 $ enden. Noch rund vier Tage haben Investoren Zeit, den native ERC-20-Token für 0,03090 $ zu erwerben und ein letztes Mal Buchgewinne zu erzielen. Bei Fight Out entsteht ein gigantisches Ökosystem, das mit virtuellen Avataren, einer Web3-App, Highend-Fitnessstudios und vielem mehr den Massenmarkt erreichen möchte.

FGHT kaufen

C+Charge: In rund 2,5 Tagen wird der Krypto-Vorverkauf des grünen Coins C+Charge in die nächste Runde gehen. Mit dem Eintritt in die achte Vorverkaufsphase steigt auch der Preis auf 0,0235 $. Bereits am 31. März wird die umweltfreundliche Kryptowährung den ICO wagen. Hier liegt der Fokus auf der Schaffung eines transparenten Web3-App-Ökosystems, das P2P-Zahlungen vereinfacht, das Ladenetz vereinheitlicht und Emissionsgutschriften als monetäre Anreize verwendet.

CCHG kaufen

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.