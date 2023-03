Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Anzeige



Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Neue Woche, neues Glück – nachdem sich in der vergangenen Woche für Anleger vornehmlich Chancen auf der Short-Seite zeigten und langfristige Investoren aktuell ihr Engagement in Kryptowährungen wieder günstiger aufbauen konnten, verlief das Wochenende weitgehend zufriedenstellend. Nach einem deutlichen Abverkauf zum Freitag konnten die Bullen die Korrektur stoppen. Am Sonntagabend sehen wir rückblickend für die vergangenen 24 Stunden eine Performance von rund 2,5 %, die dem gesamten digitalen Währungsmarkt frisches Kapital beschert. Doch welche Krypto News könnten nächste Woche eine kursrelevante Rolle spielen?

Quartalszahlen aus dem Einzelhandel: Wie ist es um die Konsumlaune bestellt?

In der kommenden Woche stehen die Geschäftsergebnisse bekannter Einzelhändler im Fokus, die Auskunft über Verbraucherausgaben und Auswirkungen der Inflation geben. Die Quartalssaison ist weit fortgeschritten, dennoch könnten einige Zahlen auch den digitalen Währungsmarkt beeinflussen, die eine Beurteilung der makroökonomischen Lage zulassen. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass steigende Preise die Ausgaben der Käufer mindern, was sich nun immer mehr auf die Quartalszahlen der Einzelhändler auswirken könnte.

Bekannte Einzelhändler wie Target, Lowe’s und Costco werden nächste Woche ihre Geschäftsergebnisse für das Schlussquartal in 2022 berichten und die Auswirkungen der Inflation darlegen. Letzte Woche meldeten bereits Walmart und Home Depot deutliche Auswirkungen der steigenden Preise. Dennoch könnte nach einer drastischen Korrektur in der vergangenen Woche ein Teil bereits in den Kursen eingepreist sein.

Inflationsdaten in Euro-Zone: Kühlt sich die Kerninflation endlich ab?

Die Europäische Zentralbank wird höchstwahrscheinlich im März eine weitere Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte vornehmen. Das weitere Vorgehen wird jedoch fortlaufend diskutiert, die Geldpolitik auch von weiteren Daten abhängen. In der kommenden Woche werden nun vorläufige Inflationsdaten aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal erwartet, zugleich wird das Europäische Statistikamt die vorläufigen VPI-Daten für die Eurozone melden. Wahrscheinlich wird die Kerninflation – bei welcher die historisch volatilen Lebensmittel- und Energiepreise herausgerechnet werden – 5,3 % betragen und sich nicht mehr nennenswert abschwächen.

Trotz des erwarteten Rückgangs der Inflationsrate in der Eurozone, vornehmlich bedingt durch gesunkene Erdgaspreise, wird die Kerninflation voraussichtlich auf dem Rekordniveau von 5,3% bleiben. Eine weitere Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei der nächsten Entscheidung scheint sehr wahrscheinlich.

The euro zone may have escaped recession so far, but its prospects—stubborn core inflation, high interest rates and a weak economy—are hardly pleasant. Welcome to the grim new normal https://t.co/pqqSRZAOF9 via @TheEconomist — Dr. Joseph Frusci (@_DrFrusci) February 26, 2023

Bleibt die US-Wirtschaft robust? Sorge vor steigenden Zinsen

Eine bedrohliche Inflation und ein starker Anstieg der Verbraucherausgaben in den USA haben Bedenken über hohe Zinssätze verstärkt. Mehr Anleger befürchten eine langwierigere Erhöhung der Zinsen. Neue Wirtschaftsdaten wie das Verbrauchervertrauen, Hausverkäufe und langlebige Güter könnten in der kommenden Woche die Lage verschärfen. Der Februar war für die Aktienmärkte bereits von einer zunehmenden Zinsangst geprägt. Neue Daten aus der vergangenen Woche indizieren bereits einen möglichen erneuten Anstieg der Inflation. Wenn das Wachstum in der US-Wirtschaft hoch bleibt, könnte dies die Inflation verschärfen. Die neuen Berichte in der kommenden Woche werden weiteren Aufschluss über die Stärke der US-Wirtschaft geben und bei einem signifikanten Ungleichgewicht möglicherweise die Fed zu aggressiveren Zinserhöhungen zwingen.

Aktien & Kryptos: Vorübergehende Schwäche oder Bärenmarkt zurück?

In der vergangenen Woche weitete sich die Korrektur am digitalen Währungsmarkt aus. Nach einem bullischen Monat Januar schwand die Dynamik, dennoch konnten sich viele Kryptos weitgehend konsolidieren. Kleinere Gewinnmitnahmen vernichteten die Kursgewinne nicht annähernd. Nun stellt sich jedoch die Frage, ob die vorübergehende Schwäche ausreichend Momentum für eine Trendfortsetzung generierte oder sich der Bärenmarkt doch noch zurückmeldet.

Current 40 day correlation between stocks and crypto is .3, the lowest since the high of .8 in May 2021.



-1 = inversely correlated. 1 = perfectly correlated. Closer to 0 = not correlated.



Bitcoin is trading on it's own again most of the time.https://t.co/lY6LGtVUgN — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) February 22, 2023

Hoffnung machte zuletzt eine schwindende Korrelation mit Aktien – möglicherweise macht sich der digitale Währungsmarkt früher unabhängig von der Makroökonomie, um noch in 2023 die Erholung massiv voranzutreiben.

Krypto-Presales mit Preisanhebungen: Letzte Chance für FGHT & CCHG

Krypto-Presales gelten als historisch lukratives Marktsegment, das schon manch einem Anleger gigantische Renditen bescherte. Natürlich müssen Risiken mit einer sorgfältigen Due-Diligence, angemessener Gewichtung und Diversifikation reduziert werden, um die damit korrelierenden Chancen wahrzunehmen. Dennoch können Presales mit einer geringeren Korrelation zum breiten Markt und einer fixen Preisstruktur gerade in derartigen Marktphasen Risikoschutz bei gleichzeitigem Renditepotenzial bieten.

Bei den folgenden zwei Presales stehen zeitnah Preisanhebungen an, sodass man sich attraktive Buchgewinne vor ICO sichern und damit einen Puffer für die unsichere Entwicklung im öffentlichen Handel verschaffen kann.

Fight Out (FGHT): Die Fitness Kryptowährung Fight Out (FGHT) möchte die Chancen von Metaverse, Web3 und digitalen Avataren nutzen, um Sportler ihren Zielen näherzubringen. Da der Preis im Presale alle 12 Stunden angehoben wird, können Investoren noch Buchgewinne erhalten. Ein Weiterempfehlungsbonus in Höhe von 5 % sowie ein Boni-Programm, das bis zu 67 % Bonus-Token auf das initiale Investment ausschüttet, machen Fight Out noch lukrativer.

C+Charge (CCHG): Der grüne CCHG Token steht im Mittelpunkt der innovativen Web3-Plattform C+Charge, mit deren Hilfe das Team die E-Mobilität fördern möchte. Denn CCHG könnte in Zukunft bei Ladesäulen weltweit als Zahlungsmittel zum Einsatz kommen. Das neue Token-Burning macht CCHG zu einem deflationären Asset, während der BEP-20-Token nur noch rund 48 Stunden 0,017 $ kostet. Damit bleiben kurze Zeit Buchgewinne von bis zu 30 % vor dem ICO Ende März möglich.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.