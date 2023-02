Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Anzeige



In der Kryptowelt gibt es ständig Neuigkeiten und Entwicklungen, die die Krypto-Anleger interessieren. Die nächste Woche verspricht nicht anders zu sein, denn es stehen einige wichtige Ereignisse an. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Krypto-News der kommenden Woche, um Krypto-Anlegern eine Übersicht zu geben, was Sie erwarten können.

Krypto-extrinsich werden in der kommenden Woche die neuesten Inflationsberichte im Rampenlicht stehen. Am Dienstag wird der Verbraucherpreisindex (CPI) für Januar veröffentlicht, der Erzeugerpreisindex (PPI) steht am Donnerstag an. Ebenfalls am Dienstag wird der US-Senatsausschuss für Banken, Wohnungswesen und städtische Angelegenheiten eine Anhörung zu Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten abhalten, inmitten von Forderungen nach einer Regulierung der Branche und dem Schutz von Krypto-Investoren. Am Mittwoch könnten die Einzelhandelsumsätze des letzten Monats Aufschluss über das Verbrauchervertrauen und die Kaufbereitschaft geben. Am Donnerstag werden mit den Baugenehmigungen für den Januar und den Baubeginnen weitere Informationen über den Wohnungsmarkt erwartet. Die Gewinnsaison geht weiter, mit Berichten unter anderem von The Coca-Cola Company, Airbnb, DoorDash, Marriott International, Cisco Systems und Paramount Global.

Die neuesten Updates zur Inflation

In der kommenden Woche werden also die neuesten Inflationsberichte im Mittelpunkt stehen. Am Dienstag wird das Bureau of Labor Statistics (BLS) den Verbraucherpreisindex (CPI) für Januar veröffentlichen. Es wird erwartet, dass die Preise im vergangenen Monat um 0,4 % gestiegen sind, was einer Beschleunigung von 0,1 % im Dezember entspricht. Auf Jahresbasis dürfte sich die VPI-Inflation auf 6,2 % verlangsamt haben, gegenüber 6,5 % im Dezember und gegenüber dem 40-Jahres-Hoch von 9,1 % im Juni letzten Jahres. Dies wäre die langsamste Jahresrate seit Oktober 2021.

Am Donnerstag wird das BLS den Erzeugerpreisindex (PPI) für Januar veröffentlichen, der die Inflation aus Sicht der Hersteller und Grosshändler erfasst. Die Erzeugerpreise dürften im vergangenen Monat um 0,4 % gestiegen sein, nachdem sie im Dezember noch um 0,5 % gesunken waren. Auf Jahresbasis dürfte sich der Preisanstieg von 6,2 % im Dezember auf 5,4 % verlangsamt haben, was den geringsten Anstieg im Jahresvergleich seit März 2021 bedeuten würde.



Einzelhandelsumsätze im Januar

Am Mittwoch wird das U.S. Census Bureau die US-amerikanischen Einzelhandelsumsätze für Januar veröffentlichen. Es wird erwartet, dass die Einzelhandelsumsätze im vergangenen Monat um 0,9 % gestiegen sind, nach einem Rückgang von 1,1 % im Dezember. Auf Jahresbasis dürften die Umsätze um 4,5 % gestiegen sein, nach 6 % im Dezember.

Ein guter Bericht über die Einzelhandelsumsätze könnte darauf hindeuten, dass die Verbraucher in den USA trotz der anhaltend hohen Inflation und der steigenden Zinsen weiterhin bereit sind, Geld auszugeben. Der Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan (MCSI) stieg Anfang Februar auf ein 13-Monats-Hoch von 66,4, was auf ein steigendes Verbrauchervertrauen hinweist. Da die Verbraucherausgaben fast 70 % des US-BIP ausmachen, könnte ein anhaltender Aufschwung der Ausgaben der Wirtschaft helfen, eine Rezession in diesem Jahr zu vermeiden.

Der gewinnversprechende C+Charge PreSale geht in die dritte Phase

Doch auch innerhalb des Kryptospaces wird es interessante Entwicklungen geben. So wird beispielsweise das vielversprechende, nachhaltige Kryptoprojekt C+Charge in die dritte Phase seines PreSales eintreten und damit den Preis seines neuen Coins $CCHG erneut erhöhen. Interessierte Investoren haben noch bis zum 15.02.2023 Zeit, den Coin zum attraktiven Preis von 0,0145 $ in ihr Portfolio aufzunehmen, bevor der Preis weiter ansteigt.

C+Charge ist ein weiteres neu gestartetes Krypto-Vorverkaufsprojekt, in das seit seinem Start bereits viel investiert wurde. Das umweltfreundliche Projekt möchte Autofahrer, die fossile Brennstoffe verwenden, dazu bewegen, Elektrofahrzeuge zu nutzen, indem es ihnen Anreize in Form von Emissionsgutschriften bietet und eine App bereitstellt, die den Besitz von Elektrofahrzeugen bequemer macht.

Emissionsgutschriften sind Zertifikate, die es dem Inhaber ermöglichen, seinen CO₂-Fussabdruck durch die Finanzierung grüner Projekte auszugleichen, wobei eine Gutschrift einer Tonne CO₂ entspricht, die aus der Atmosphäre entfernt wird. C+Charge ermöglicht es Elektroautofahrern, Kohlenstoffgutschriften zu verdienen, indem sie einfach ihre Fahrzeuge aufladen. C+Charge hat sich mit Flowcarbon zusammengetan, das 2022 70 Millionen US-Dollar an VC-Investitionen anlockte, um Goodness Nature Tokens (GNT) anzubieten, die 1:1 von überprüften Kohlenstoffgutschriftenprojekten unterstützt werden.

Die C+Charge-App wird auch wichtige Informationen bereitstellen, die den Fahrern von Elektroautos bisher fehlten, darunter Standorte der nächsten Ladestation, Preise und Wartezeiten. Die App ermöglicht es den Fahrern auch, die nativen CCHG-Tokens zu kaufen und zu speichern, die zum Bezahlen des Aufladens verwendet werden.

Ein Kryptowal war von dem Projekt äusserst beeindruckt und hat während der ersten Phase des Vorverkaufs einen einzigen Kauf von 100.000 $ getätigt. Insgesamt wurden seit dem Start rund 930.000 $ gesichert, wobei die CCHG-Token aktuell in der zweiten von vier Phasen für je 0,0145 $ verkauft werden.

In der letzten Phase wird CCHG 0,0235 $ kosten – eine Steigerung von 80 % gegenüber dem aktuellen Preis. Vorverkaufs-Token haben keine Sperrfrist und eine harte Obergrenze von 6,6 Millionen Dollar, wobei 40 % des maximalen Angebots von 1 Milliarde für den Vorverkauf vorgesehen sind. Für weitere Informationen über das Projekt lesen Sie das Whitepaper oder treten Sie der Telegram-Gruppe bei.

Meta Masters Guild PreSale endet am kommenden Freitag!

Während interessierte Investoren für eine Anlage in des Projekt C+Charge noch etwas Zeit haben, befindet sich der PreSale von Meta Masters Guild nun bereits in der letzten Phase. Er konnte dem Projekt bereits über 4,1 Millionen Dollar einbringen und es wurden schon über 80 % des Tokensupplys von $MEMAG verkauft. In dieser letzten Phase des PreSales kann $MEMAG für 0,023 $ erworben werden, was immer noch eine gute Einstiegsgelegenheit darstellt.

Das Projekt entwickelt die weltweit erste dedizierte mobile Web3-Gaming-Plattform, bei der Nachhaltigkeit und Spielspass Vorrang vor Tokenisierung und Belohnungen haben. MMG hat diesen Ansatz gewählt, nachdem es gesehen hat, dass viele Play-to-Earn-Gaming-Projekte gescheitert sind, nachdem sie versucht haben, AAA-würdige Spiele zu produzieren, die zeitaufwändig und teuer sind, während andere Projekte zwar erhebliche Preissteigerungen verzeichnen konnten, dann aber nicht in der Lage waren, Spieler zu halten, da ihre Spiele fehlerhaft waren.

Laut dem Whitepaper von MMG steht bei den Spielen der Spass im Vordergrund, und das Unternehmen versteht sich als ein Projekt, bei dem man spielen und verdienen kann, und nicht als ein Projekt, bei dem man spielen und verdienen kann. Darüber hinaus wird der native MEMAG-Token nicht als Belohnung verwendet, sondern um die Entwicklung des Projekts zu finanzieren und es zu unterstützen.

Ein zweiter Token GEMS – der ausserhalb der Kette existieren wird – wird für Belohnungen und als Währung des Ökosystems verwendet. Die Spieler erhalten ihn mit ihren Errungenschaften und können ihn für den Kauf und die Aufwertung von Ingame-Assets verwenden – er kann auch in MEMAG umgewandelt werden.

MMG produziert derzeit drei Spiele – Meta Kart Racers, das rundenbasierte Fantasy-Kampfspiel Raid NFT und das Open-World-Metaverse Meta Masters World. Meta Kart Racers ist in seiner Entwicklung am weitesten fortgeschritten und soll Ende 2023 auf den Markt kommen. Das Projekt wird von einem doxxed und KYC-veirifed Team entwickelt, während der MEMAG Token vollständig von SolidProof geprüft wurde.

Frühzeitige Investoren können auch von einem Vorverkauf profitieren, bei dem der Preis der Token in sieben Stufen um 228 % steigen wird. Während die Token in Phase 1 für 0,007 $ verkauft wurde, werden sie aktuell in der siebten und letzten Phase auf 0,023 $ verkauft, was jedoch immernoch wesentlich niedriger ist, als der Preis, mit dem $MEMAG an Börsen gelauncht wird. Es gibt ein maximales Angebot von 1 Milliarde MEMAG-Tokens, von denen 350 Millionen (35 %) für den Vorverkauf vorgesehen sind. Weitere Informationen können in der Telegram-Gruppe gefunden werden.