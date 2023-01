Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Anzeige



Am heutigen Sonntag konnte der digitale Währungsmarkt mit einer bullischen Kursbewegung die laufende Woche erfolgreich beenden. Der Bitcoin Kurs schoss in den letzten 24 Stunden über 23.600 $. Hier könnten nun weitere bullische Impulse folgen. Im gleichen Umfang konnte auch ETH zulegen. Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung beläuft sich am Sonntagabend auf rund 1,08 Billionen $. Nun werfen Anleger den Blick auf die kommende Woche – welche Krypto News können für weitere Impulse sorgen und die starke Performance in 2023 bestätigen?

1. Steigt Bitcoin endlich über 25.000 $?

Der Bitcoin Kurs steigt am Sonntag über 23.850 $. Das Momentum ist positiv, die Seitwärtsbewegung scheint abgeschlossen. Nun stellt sich die Frage, ob die Bullen in den nächsten Tagen ausreichend Kraft haben, um den Bitcoin Kurs über den SMA 200 im Wochen-Chart bei rund 24.650 $ zu katapultieren und möglicherweise direkt im Anschluss die 25.000 $ erreichen. Spätestens dann nehmen die Anzeichen zu, dass es sich eben nicht um die nächste Bullenfalle handelt, sondern ein Bull-Run näher sein könnte als wir ursprünglich erwarteten.

2. Berichtsaison auf Höhepunkt: Apple, Meta, Amazon & Co. melden Quartalszahlen

Die Berichtssaison spitzt sich zu. In der kommenden Woche werden Big-Tech-Konzerne aus den USA ihre Quartalszahlen für die Monate Oktober bis Dezember melden. Insbesondere Apple, Meta, Alphabet und Microsoft sind für die Investoren von steigender Bedeutung. Die hohe Korrelation zwischen Aktien und Bitcoin, die sich in den letzten Wochen wieder etablierte, dürfte auch in der kommenden Woche Auswirkungen haben. Werden die Quartalszahlen vom Markt positiv aufgenommen, dürfte sich dies auch auf Kryptowährungen auswirken.

3. Verbraucherpreisindex in Europa: Kühlt die Inflation weiter ab?

In der Eurozone gibt es den nächsten Verbraucherpreisindex. Nachdem die Abkühlung der Inflation in den USA bereits überaus deutlich vonstatten geht, hoffen Analysten auch auf erste Signale in den europäischen Ländern. Doch bis dato scheint die Inflation überaus hartnäckig. Eine hohe Inflation, die möglicherweise über den Erwartungen liegt, würde die Angst vor stärker steigenden Zinsen schüren.

4. Geldpolitik & Zinsen: Bleiben die Fed & EZB hawkisch oder naht der Pivot?

Die Geldpolitik war in den letzten Monaten das entscheidende Parameter, wenn es um die Entwicklung der Märkte geht. In der kommenden Woche werden am Mittwoch und Donnerstag die Fed und EZB ihre ersten Zinsentscheidungen für das laufende Jahr bekanntgeben. Besonders wichtig wird das Notenbanker-Treffen in den USA sein. Der Markt preist aktuell einen kleinen Zinsschritt in Höhe von 25 Basispunkten ein. Sollten die Äusserungen von Jerome Powell bei der Pressekonferenz und im FOMC-Statement etwas weniger hawkisch sein, könnte auch dies die Märkte beflügeln. Sofern sich Powell weiterhin als aggressiver Falke outet, könnte es eine erste deutliche Korrektur in 2023 geben.

Sollte man jetzt in Kryptowährungen investieren?

Auch Ende Januar könnte sich ein Investment in Kryptowährungen anbieten, wenn das aktuelle Marktumfeld mit der eigenen Strategie übereinstimmt. Während kurzfristige Händler lukrative Setups finden, können sich langfristige Anleger mit einem bullischer werdenden Sentiment positionieren. Der sukzessive Aufbau eines Engagements im digitalen Währungsmarkt scheint aktuell gut möglich.

Ob man sich dann ausschliesslich für Basis-Investment à la Bitcoin, Ethereum oder zunehmend auch Polygon entscheidet, oder auch spekulative Krypto-Presales mit 10x Potenzial wie Meta Masters Guild oder Fight Out einstreut, bleibt letztendlich jedem Anleger selbst überlassen.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.