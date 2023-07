Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche!

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die wöchentliche Vorschau ist auch ein Rückblick, denn die Ereignisse der letzten Tage werden uns die nächsten Tage begleiten. Los geht es mit Stellar und Ripple.

Stellar legt im Windschatten von Ripple um 50 % zu

Vom Sieg über die SEC für Ripple profitiert auch Stellar und legt ein bemerkenswertes Kursfeuerwerk hin. Zwischenzeitlich betrug das Kursplus von XLM sogar bei 98 % und das neue Jahreshoch präsentierte sich mit 0,197 US-Dollar. Schon seit langer Zeit weisen die beiden Coins, XRP und XLM, eine hohe Korrelation auf.

Nachdem gestrigen Urteil des jahrelangen Prozesses von Ripple gegen die US-Börsenaufsicht, kam die lang ersehnte Zeit der Bullen und der Kursausbruch für XRP. Wer die ehemalige Nummer 3 der erfolgreichsten Kryptowährungen im Depot hatte, konnte sich besonders freuen. Heute schliesst der Stellar-Token mit 0,14 US-Dollar. Eine ordentliche Aufholjagd von 0,096 US-Dollar am 12.07.2023.

Vor einem Monat lag der Kurs sogar nur bei 0,077 US-Dollar, was der tiefste Stand des laufenden Jahres war. Am 14. Mai 2023 kostete ein XLM beim ATH 0,67 US-Dollar. Jetzt hoffen die Anleger natürlich, dass die positive Stimmung weiter anhält und der Stellar Token noch weiter zulegt.

Ripple feiert Comeback und macht Anleger froh

Einige Anleger haben sich an die besten Zeiten im Rahmen des Krypto-Hypes erinnert. Mit dem Sieg von Ripple legten auch andere Altcoin wie Solana und Cardano nach und zeigten sich in Stimmung für eine (zumindest kleine) Kursexplosion. Im zweistelligen Bereich gab es Gewinne einzustreichen.

Anleger mit XRP im Depot konnten sich über 95 % freuen. Ähnlich starke Kursbewegungen gab es zuletzt im Jahr 2021, auf dem Höhepunkt des Krypto-Hypes.

Als Folge des gewonnenen Rechtsstreits und der Tatsache, dass die SEC nicht länger davon ausgeht, dass XRP ein Wertpapier ist, nahmen mehrere Krypto-Börsen, darunter Coinbase, den Coin wieder auf. Andere Anbieter und Plattformen sind noch dabei, die neue Situation zu evaluieren.

XRP darf laut dem aktuellen Urteil auf Krypto-Börsen gehandelt werden und gilt dann nicht als Wertpapier. Institutionelle Investoren unterliegen beim Engagement in Ripple jedoch den gültigen Regulierungsvorhaben für zugelassene Wertpapiere in den USA.

Auch beim Over-The-Counter-Handel, OTC, gelten die strengen Rahmenwerke der SEC. Davon betroffen sind Krypto-CFDs mit Ripple.

ApeCoin auf Talfahrt und kein Ende des Absturz

Die vergangenen 7 Tage waren nicht dramatisch, der ApeCoin gab nur um 0,92 % nach. Doch gleichzeitig notiert der ehemalige NFT-Star 92,60 % unter seinem Allzeithoch. Die Zeiten der langweiligen Affenbildchen scheint vorbei.

Seit seinen besten Zeiten im April 2022 ging es zunächst nur stark runter und seitdem nur noch seitwärts mit leichten Verlusten. Im Ranking liegt der ApeCoin auf Nummer 43 bei den nach Marktkapitalisierung erfolgreichsten Kryptowährungen.

Die typischen Haltezeiten der Anleger wird bei Coinbase mit 51 Tagen angegeben. Das würde bedeutet, die Anleger sind eher in Verkaufslaune. Mit jedem neuen Token, der auf den Markt kommt, steigt das Angebot am Markt. Das wiederum führt gemäss der Marktregeln zu weiter sinkenden Preisen. Mit nur 6 Wochen Haltedauer scheinen die Anleger ihre HODLer-Strategien aufzugeben.

Die Liquidität wird am Markt aus bekannten und ehemals stark gehypten Coins abgezogen. Das geht nicht nur ApeCoin so, auch bei PEPE oder Dogecoin ist dieses Phänomen zu beobachten. Dafür gehen die Pre-Sales einiger neuer Coins mit Potenzial durch die Decke. Zu diesen aufsehenerregenden Blockchain-Projekten gehören diese 4 neuen Stars am Krypto-Himmel:

Wall Street Memes: Über 80 % der Token sind im Vorverkauf bereits an Anleger gegangen. Der Anti-Kapitalismus-Coin revolutioniert den Meme Markt. Die Investoren stammen vor allem aus dem Privatsektor und profitieren von den sehr niedrigen Preisen innerhalb eines Pre-Sales. Die Community ist bereits auf über 1,1 Millionen User angewachsen, was eine hohe Viralität gewährleistet. Immer, wenn ein Meme veröffentlicht wird, geht es unheimlich schnell viral und verteilt sich über weitere soziale Kanälen. Thug Life: Der Token ist ebenfalls im Vorverkauf erhältlich. Bei diesem Blockchain-basierten Projekt steht das Gangsta-Life im Zentrum. Damit ist keine Karriere als Kleinkrimineller gemeint. Es geht vielmehr um die Reaktionen auf ein hartes Leben, also ein tough life! Thug Life nimmt alle Betroffenen in seiner Gemeinschaft auf. Sie haben gemeinsam, dass sie schon einmal schlechte finanzielle Entscheidungen getroffen und am Kryptomarkt Geld verloren haben. Auch hier werden Botschaften über Memes verteilt. Launchpad.XYZ steht allen Benutzern offen, die das Web 3.0 erkunden wollen. Auf der Plattform, deren Ökosystem vom nativen Utility-Token $LPX getragen wird, haben alle Bereiche des Internets der Zukunft Platz gefunden. Von NFT-Marktplatz, über Trading Terminal, über Gaming-Hub bis zum Wissensbereich sind Token Inhaber in der Lage, nahtlos in alle Bereiche des Web 3.0 zu gelangen. Die Barrierefreiheit ist ein wichtiges Thema bei diesem Zugang. Bisher ist der Markt von unterschiedlichen Anbietern und Plattformen durchzogen. Mit Launchpad.XYZ ist jetzt eine plattformübergreifende Lösung entstanden, dessen nativer Utility-Token ebenfalls im Vorverkauf erhältlich ist. Künstliche Intelligenz ist die Kern-Technologie bei yPredict. Die intelligente Prognose-Plattform bietet Entwicklern die Möglichkeit, ihre selbst entwickelten KI-Prognosemodelle einem breiten Publikum zum Verkauf anzubieten. Token Inhaber, die sich am Pre-Sales beteiligt haben, können Zugang zum gesamten Ökosystem von yPredict erhalten. Dort gibt es nicht nur die KI-Prognosemodelle der besten Entwicklern, sondern auch andere technische Innovationen, um das Trading am Kryptomarkt effektiver zu machen. Noch ist der Token nicht an Exchanges gelistet, was die günstigen Preise ab derzeit 0,10 $ möglich macht. Zum Listing wird der Preis bei 0,12 $ liegen.

yPredict KI-Bots Trading

Software All-in-One Toolsammlung Mit Token spekulieren Für Entwickler, Trader, Analysten Blockchain-basiert Sentiment Analyse Echtzeit Trading Signale Technische Indikatoren mit KI Patent angemeldet: Bullish Flat Pattern Staking Rewards Mit Krypto bezahlen Umfassendes Trading Terminal Marktplatz für KI Prognosemodelle Auch für institutionelle Anleger 10-100x Potenzial Tool zur Content Erstellung Weiterbildung

Fazit: In der kommenden Krypto Woche könnten einige Pre-Sales ihren Vorverkauf beenden. Die Woche könnte auch in anderer Hinsicht sehr spannend sein, denn mit dem Ende des SEC-Streits gegen Ripple bewegen sich die Kurse einiger Altcoins nach oben. Vielleicht zeigen sich weitere dynamische Auswirkungen am Markt. Vor allem bei Wall Street Memes bewegen sich die Pre-Sales schnell dem endgültigen Ausverkauf entgegen.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/