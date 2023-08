Krypto-News und der Wochenrückblick: Von Debüt bis Desaster ➡️ war alles dabei!

Anzeige

Jüngster Milliardär der Neuzeit, sinkender Krypto-Macher, dramatische Firmenpleiten, Milliardenverluste, Gefängnis, Hausarrest bei Mama und Papa und jetzt wieder Gefängnis. Alles zurück auf Anfang für den ehemaligen Superstark der Krypto-Szene. Sam Bankman-Fried war bisher unter Hausarrest und durfte sich im Millionen-Anwesen seiner Eltern aufhalten. Doch nun schickt das US-Gericht den 31-Jährigen wieder hinter schwedische Gardinen.

Damit soll verhindert werden, dass SBF weiterhin Einfluss auf Zeugen nimmt und diese mit seiner Einmischung und Beeinflussung in ihren Aussagen einschüchtert. Die Verteidigung des FTX-Gründers hatte noch versucht, Einspruch gegen den neuerlichen Beschluss einzureichen, doch der wurde abgewiesen. Zu schwer und zu häufig soll Sam Bankman-Fried versucht haben, Einfluss auf Zeugen rund um die milliardenschwere Pleite des einstigen Vorzeigeunternehmens zu nehmen.

Diese 3 Artikel sollten Sie auf keinen Fall verpassen:

Das Federal Court in Manhattan ist laut Tagesschau über die Vorkommnisse gestolpert, als SBF in einem Interview mit der New York Times versuchte, vertrauliche Informationen über seine Exfreundin zu platzieren, und zwar mit dem Ziel, ihr zu schaden. Sie sagt im Prozess gegen ihn aus. Unser Fazit: Ein absolutes Debakel für Sam Bankman-Fried und auch den gesamten Kryptomarkt, der unter dem Geschäftsgebaren des einstigen Krypto-Wunderkindes selbst über die Pleite hinaus leidet.

Ripple könnte sich eigentlich wegen des Sieges über die US-Börsenaufsicht freuen. In einem Blogbeitrag findet das Unternehmen hinter Ripple, Ripple Labs, deutliche Worte für die Bemühungen der US-Börsenaufsicht SEC, XRP als Wertpapier einzustufen. Am 13. Juli 2023 entschied zunächst das zuständige US-Gericht für Ripple und stufte den nativen Coin, XRP, in den allermeisten Fällen nicht als Wertpapier ein.

Lediglich einige wenige Verkaufsaktivitäten mit dem Coin, die auf Basis eines schriftlich geschlossenen Vertrages abgewickelt wurden, stuft das Gericht als reguliertes Wertpapiergeschäft ein. Der Handel von Privatpersonen mit XRP an Krypto-Börsen und bei Krypto-Brokern ist dem jüngsten Urteil nach kein unerlaubter Wertpapierhandel. Doch die SEC will sich mit dem Ergebnis auf keinen Fall zufriedengeben und legt Berufung gegen das Urteil ein.

Der XRP-Kurs war kurzzeitig nach oben gesprungen, leider hielt sich diese positive Kursbewegung jedoch nicht nachhaltig. Nach rund 10 Tagen war schon wieder alles vorbei. Fazit: Ein Debakel für den Kryptomarkt und die Regulierungsbemühungen in den USA, die immer mehr den Anschein politischer Machtkämpfe statt Anlegerschutz annehmen.

Bitcoin (BTC) und traditionelle Anlagen, insbesondere Aktien, zeigten im grössten Teil des vergangenen Jahres ähnliche Chartmuster. Jetzt behauptet aber ein Senior Analyst von Bloomberg, dass die Anlagen in DeFi im Vergleich zum Dow Jones Industrial Average DJIA eine riskantere Anlage sein könnten. Als leitender Rohstoffexperte ist McGlone durchaus kompetent genug, solche Aussagen zu machen.

Fakt ist, derzeit liegt das Risiko von Bitcoin höher als das des Börsenindex Dow Jones mit 30 prominenten Unternehmen, die an US-Börsen gelistet sind. Zumindest im Vergleich mit dem ersten Quartal 2021. Die jährliche Bitcoin Volatilität ist etwa dreimal so hoch wie die des Aktienindex. Im ersten Quartal 2021 lag dieser Wert knapp unter 2x. Laut McGlone könnte dies zu bärischen Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs führen.

Dow 30,000 and Peak #Bitcoin. Bitcoin is riskier now vs. the Dow than when the price of the crypto first matched the index in 1Q21, which may have bearish crypto implications. My concern is the #stockmarket may face a normal recession-related decline, priced out of most outlooks pic.twitter.com/QBmpdHIA8J