Krypto News: Top Coins für Presalerendite-Jäger 2023

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Presales bieten eine interessante Investmentmöglichkeit, weil viele mit gestaffelter Preiserhöhung durchgeführt werden. Auf diese Weise können insbesondere die ersten Investoren am stärksten profitieren, da sie sich durch einen frühen Einstieg die höchste Presalerendite sichern können. Jedoch bietet ein Vorverkauf noch andere Vorteile, wie dass bis zur ersten Aufnahme bei einer Kryptobörse noch keine Kursverluste befürchtet werden müssen. Dies kann vor allem im Bärenmarkt ein Vorteil sein. Einige von ihnen bieten aber auch noch weitere Extras wie exklusive Zugänge und viele mehr. Daher werden nun einigen der Interessantes Top Coins für Presalerendite-Jäger im Jahr 2023 im folgenden Beitrag vorgestellt.

Fight Out (FGHT) – M2E & physische Fitnesscenter mit Metaverse-Anbindung

Fight Out ist eine Move-to-Earn-Kryptowährung, welche physische Fitnessstudios anbietet, die erstmalig mit dem Metaversum verbunden werden. Innerhalb dieser Fitnesswelt können die Nutzer gegen Sportler auf der ganzen Welt in Turnieren, Herausforderungen und Duellen antreten und Kryptowährungen verdienen. Dafür können sie sich in einer Vielzahl ausgefallener Modi in unterschiedlichen Disziplinen messen, wie Kraft, Kondition, Cardio, Technik und Beweglichkeit. Alle Resultate werden durch Sensoren und Analysesoftware ausgewertet und auf den personengebundenen Avatar übertragen. Dieser entwickelt sich dann entsprechend der eigenen Fortschritte. Hinter Fight Out steht ein Team von weltberühmten Eliteathleten, Weltchampions und Proficoaches, welche ihre Expertise in die Entwicklung fliessen lassen.

Über den Vorverkauf von FGHT können die Token derzeit noch für einen Preis von 0,02331 US-Dollar gekauft werden. Allerdings finden in 12-Stunden-Intervallen Preiserhöhungen statt, bis schlussendlich am 31. März der Verkaufspreis von 0,0333 US-Dollar erreicht wurden. Daher können sich schnelle Investoren noch immer bis zu 45,86 % in etwas mehr als 5 Wochen sichern. Allerdings bietet Fight Out noch weitere Boni, welche über den Anlagezeitraum und den Investitionsbetrag bestimmt werden. In diesem Zusammenhang können bis zu 67 % Coins kostenlos, Camps mit Elitesportlern, kostenlose Abos und vieles mehr freigeschaltet werden. Fight Out hat seit Anfang des Jahres bereits über 4,388 Mio. US-Dollar eingenommen.

RobotEra (TARO) – Sandbox-Metaversum in Virtual Reality mit Play-to-Earn

RobotEra möchte seine Nutzer in eine futuristische Welt führen, welche voll mit unergründlichen Erlebnissen und Handlungsmöglichkeiten ist. Die Anwender können sich in diesem P2E-Sandbox-Metaverse mithilfe der anfängerfreundlichen und kostenlosen Entwicklertools selbst verwirklichen, indem sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Innerhalb dieser Erlebniswelt sollen die Nutzer unter anderem spielen, Events besuchen, an Meetings teilnehmen, online shoppen, NFT-Kunstausstellungen besuchen, an Onlineunterricht teilnehmen, Remote Work betreiben und vieles mehr. Zudem ist ein komplexer Wirtschaftskreislauf geplant, über welchen unter anderem mit Entwicklung, Handel, Vermietung, Rohstoffförderung und dem Verkauf von Eintrittskarten unterschiedliche Einnahmen generiert werden können.

Während des Presales sind die Token von RobotEra für Preise zwischen 0,020 und 0,032 US-Dollar erhältlich, wobei sich das Projekt noch in der ersten Staffel befindet. Abgewickelt wird dieser insgesamt über drei Phasen mit schrittweisen Preiserhöhungen um 5 und dann um 7 Cent. Dies resultiert also in einer Presalerendite in Höhe von 60 % vom jetzigen Zeitpunkt an. Im Unterschied zu den beiden anderen Vorverkäufen gibt es hingegen keine festgelegten Zeitrahmen, innerhalb derer die einzelnen Phasen spätestens abgeschlossen sind. Zudem wurde auch kein Enddatum für den Presale definiert. Bisher konnte RobotEra schon trotz des Bärenmarktes über 917.380 US-Dollar an Finanzmitteln aufnehmen.

C+Charge (CCHG) – Erste E-Auto-Ladestationen mit CO2-Vergütung & Ladesäulen

Die katastrophalen Folgen des Klimawandels will C+Charge mit seinem innovativen ESG-Coin für E-Auto-Ladestationen abmildern. Möglich werden soll dies über die Vergütung der Kohlenstoffeinsparungen in Form von Guthaben bei jedem Aufladen. Somit sollen nicht nur Unternehmen wie Tesla von den Einsparungen profitieren, sondern auch die Verbraucher fairer beteiligt werden. Dafür nutzt C+Charge ein P2P-Zahlungsnetzwerk, welches mit so gut wie allen E-Auto-Tankstellen kompatibel ist. Verwendet werden soll es von dem Kooperationspartner Perfect Solution, welches 20 % der Ladestationen in der Türkei besitzt. Ebenso erzielt C+Charge aber auch durch die eigenen Elektro-Tankstellen mit 100 % erneuerbaren Energien weitere Einnahmen.

Der Vorverkauf von C+Charge befindet sich derzeit noch für etwas mehr als 2 Tage in der dritten von insgesamt sieben Phasen. Während dieser werden die Token phasenweise von aktuell 0,0160 auf 0,0235 US-Dollar angehoben. Die einzelnen Stufen laufen dabei jeweils eine Woche. Daher sind noch fast 47 % Buchgewinne bis zum 29. März in rund 5 Wochen möglich. Bisher wurden schon Coins im Wert von mehr als 1,273 Mio. US-Dollar verkauft, wobei das Finanzierungsziel bei 6,85 Mio. US-Dollar liegt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.