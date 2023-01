Krypto News: Solana steigt um 9 % während Calvaria den RIA-Presale erfolgreich abgeschlossen hat

Anzeige



Die Stimmung ist äusserst bullisch am Kryptomarkt. Im Laufe des Sonntags steigt die gesamte Marktkapitalisierung aller Coins auf 1,073 Billionen Dollar. Ein Plus von 2,39 % in den letzten 24 Stunden. Ein Blick auf die Top 100 der grössten Coins nach Marktkapitalisierung zeigt, dass hier die meisten Gewinne verzeichnen konnten. Solana gehört allerdings erneut zu den grössten Gewinnern. Hinter MANA, MINA, GMX und DASH hat SOL das fünftgrösste Wachstum an einem Tag zu verzeichnen mit einem Plus von 9,1 %. Inzwischen wurde auch bei Calvaria – Duels of Eternity der Presale des RIA-Tokens erfolgreich abgeschlossen. Deutlich früher als erwartet ist der Coin restlos ausverkauft.

SOLD OUT!



We're happy to announce that the last stage of our presale has been sold out and presale is officially completed!

Thank to our amazing community and all presale participants! We are ready to move forward and a lot exciting news coming soon.



Stay tuned! pic.twitter.com/bYKeBpda7a — Calvaria: Sold out! (@CalvariaP2E) January 29, 2023

Nachdem Solana im Jänner bereits ein Plus von 200 % hingelegt hat, steigt der Kurs am Sonntag erneut um mehr als 9 % an. Aktuell beläuft sich der SOL-Kurs auf 26 USD. Damit kommt auch die Marktkapitalisierung aller SOL, die sich im Umlauf befinden, wieder auf mehr als 9,6 Milliarden Dollar und Polygon (MATIC) rückt wieder in greifbare Nähe. Die beiden Coins kämpfen schon lange um den sicheren Platz in den Top 10 der grössten Kryptowährungen. Mit einem Gesamtwert von 10,2 Milliarden USD hat MATIC hier noch die Nase vorn.

Auch wenn es in den letzten Wochen steil bergauf ging mit dem Solana-Kurs, ist es doch ein harter Kampf zurück. Immer mehr Coins haben sich inzwischen vollständig vom FTX-Crash erholt. Solana hat durch die engen Verstrickungen mit Sam Bankman-Fried und seinen Unternehmen, die hohe SOL-Bestände halten, am meisten unter der Nachricht gelitten und auch noch einen weiten Weg vor sich, um wieder auf das Preisniveau vom November letzten Jahres zu kommen.

Ein Plus von weiteren 48 % wäre nötig, um den SOL-Kurs auf 38,65 Dollar zurückzubringen – den Höchststand im November kurz vor dem Bekanntwerden der FTX-Pleite. Ob der Februar ähnlich bullisch weitergeht, wie es im Januar der Fall war, wird sich erst zeigen. Sollte es gelingen, auf dieses Niveau zurückzukommen, wären auch die nächsten Widerstandszonen bei 43,23 und bei 48,46 Dollar wieder denkbar. Die EMA100-Linie könnte im Falle eines Rücksetzers inzwischen bei 20,40 USD als starke Unterstützung dienen. Bevor an einen Anstieg zurück auf das Hoch vom November zu denken ist, wird es beim Erreichen der EMA200-Linie, die aktuell bei 29,87 Dollar liegt, nochmal starken Widerstand geben. Sollten die Bullen hier das Rennen gewinnen, würde mit dem Überschreiten der psychologisch wertvollen 30 Dollar Marke weitere Bullenstimmung aufkommen.

Bullische Stimmung auch bei Calvaria

Auch bei Calvaria – Duels of Eternity wurde der Presale des RIA-Toekns einige Tage früher abgeschlossen, als erwartet. Die 150 Millionen Token, die im Vorverkauf angeboten wurden, sind inzwischen vergriffen und deuten auf hohes Interesse am Play 2 Earn Game hin. Für die nächsten Tage ist bereits das BKEX-Listing bestätigt worden, wodurch die Bekanntheit von Calvaria – Duels of Eternity nochmal ansteigen dürfte.

Coming Soon#RIA (@CalvariaP2E) Presale Event in Seed Incubator



Duels of Eternity is a project centred around speeding up the mass adoption of crypto through a play-to-earn battle card game.



Announcement: https://t.co/CyRifVJr8D pic.twitter.com/0DQJGXgvEY — BKEX (@BKEXGlobal) January 26, 2023

Weitere vielversprechende Presales

Wer bei Calvaria die Chance verpasst hat, noch im Vorverkauf einzusteigen, könnte sich nach weiteren frühen Investitionsmöglichkeiten umschauen. Im Bullenjahr 2023 erscheinen wieder innovative Projekte mit neuen Coins, die das Potenzial haben, nach ihrem Listing an den Exchanges stark zu performen. Um im Gaming-Bereich zu bleiben, wäre hier Meta Masters Guild vielleicht eine Alternative. Hier handelt es sich um eine Web3 Mobile Gaming Plattform und der native MEMAG-Token ist derzeit im Presale erhältlich und hat hier schon knapp 2 Millionen Dollar umgesetzt.

Bei Meta Masters Guild handelt es sich um eine Plattform, auf der der Spielspass wieder in den Vordergrund rücken soll und das Coin-Earning zur Nebensache wird. Mit Meta Kart Racers, Raid NFT und Meta Masters World sind die ersten 3 Spiele hier bereits in Entwicklung. Dabei ist Meta Kart Racers am weitesten fortgeschritten und soll noch dieses Jahr erscheinen. Damit hat der MEMAG-Token das Potenzial, nach dem Listing an den Kryptobörsen noch deutlich anzusteigen. Spätestens mit dem Launch der ersten Games erwarten Analysten hier eine Kursexplosion.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.