Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig

Erneut ist es an der Zeit, Resümee zu ziehen und die Entwicklungen der vergangenen Woche zu beobachten. Was passierte an den Märkten und welche relevanten Kurstreiber gab es? Während der Bitcoin über 30 % stieg, ging es am traditionellen Aktienmarkt deutlich holpriger vonstatten. Die Bankenkrise belastet, doch Kryptos fungieren endlich als eine Art sicherer Hafen. Die Fed kehrte zugleich zum Quantitative Easing zurück, ohne dass es vielen Anlegern wirklich bewusst war. Bullisch für Kryptos! Fünf Krypto News aus der vergangenen Woche:

Banken ächzen, Kryptos pumpen

Das traditionelle Finanzsystem steckt in einer Krise und die Kryptobranche hat mit der Signature Bank und der Silvergate Bank ihren wichtigsten Kapitalzugang in den USA verloren. Ob politisch motiviert oder nicht, darüber wollen wir an dieser Stelle nicht philosophieren. Doch diesbezügliche Vorwürfe gibt es auch aus Reihen des Vorstands bei der Signature. Dennoch leidet aktuell nicht das Vertrauen in Kryptos, sondern eben in TradFi. Dies dürfte den Verantwortlichen wenig schmecken. Bank-Aktien crashen weltweit. In dieser schwierigen Marktphase wird der Bitcoin von einigen als Absicherung verstanden, das Momentum ist bullisch für Kryptos.

Während der Finanzkrise im Jahr 2008 wurde die Idee für Bitcoin geboren. Die Entwickler hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto wollten ein neues Zahlungssystem schaffen, das ohne Intermediäre auskommt. Die Antwort auf die Finanzkrise, die das Vertrauen in zentrale Institutionen erschütterte. Die Lösung war ein dezentrales Buchungssystem, das auf kryptografischen Berechnungen basiert. Dies führte zur Entstehung von Bitcoin und mittlerweile weit über 20.000 verschiedene Coins und Token. Innerhalb von 15 Jahren hat sich der Bitcoin zu einem Milliardenmarkt entwickelt und ist mit einer aktuellen Market Cap von 545 Milliarden $ wertvoller als die US-Banken JPMorgan Chase und Goldman Sachs zusammen.

Satoshi Nakamoto watching Bitcoin pump during a banking crisis pic.twitter.com/Ih6N2oKtxw — Alan Carroll (@alancarroII) March 19, 2023

Inflation bleibt hartnäckig, EZB mit grossem Zinsschritt

Die Europäische Zentralbank hat aufgrund der hartnäckigen Inflation in der Eurozone den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent erhöht. Dies geschah im Einklang mit den Erwartungen der Experten. Die EZB steht jedoch aktuell vor einer schwierigen Entscheidung – widmet man sich der Inflationsbekämpfung und Wahrung der Finanzstabilität im Hinblick der systemischen Risiken im Bankensektor.

Turbulente Zeiten in der Finanzwelt: Erst geht die amerikanische Silicon Valley Bank pleite, dann die Vertrauenskrise bei der Schweizer Bank Credit Suisse. Trotzdem will die #EZB weiter gegen die Inflation kämpfen. pic.twitter.com/mlJ8CWvg0Q — ZDFheute (@ZDFheute) March 16, 2023

Fidelity Crypto: Neues Angebot des Vermögensverwalters

Ab sofort können Kunden von Fidelity Investments, einem renommierten US-amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen mit über 70 Jahren Erfahrung, die neue Handelsplattform Fidelity Crypto nutzen. Hier lassen sich für den Einstieg Bitcoin und Ethereum handeln. Die mobile App wird vorerst nur in den USA verfügbar sein, doch weitere Märkte könnten in Zukunft hinzukommen. Damit setzt auch Fidelity zunehmend auf den Krypto-Trend.

When regulators were busy orchestrating a crackdown on every regulated crypto-adjacent business, Fidelity ran towards the fire and turned on their full crypto product for all clients. Despite continued harassment from progressive lawmakers. Proud. — nic carter (@nic__carter) March 19, 2023

Ethereum-Upgrade voraus: Entwickler legen Termin für Shanghai fest

Die Entwickler von Ethereum gaben zuletzt bekannt, dass der Shanghai Hard Fork am 12. April stattfinden wird. Obwohl anfänglich eine Korrektur bei Ethereum erwartet wird, dürfte der Grossteil einer potenziell bearischen Bewegung mit der aktuellen Underperformance zum Bitcoin schon im Markt eingepreist sein. Mittelfristig ist das Ethereum-Staking nach Shanghai eher ein bullischer Kurstreiber. Heute schoss Ethereum zum Ende der Woche über 1800 $. Nur noch rund 12 % fehlen bis zur psychologisch wichtigen Grenze von 2000 $.

Krypto-Presales mit bullischem Momentum

Auch einige Krypto-Presales entwickeln sich im aktuellen Marktumfeld mehr als vielversprechend. Das bullische Momentum stellt sich hier in massiven Kapitalzuflüssen dar. Hier kann man bereits an dem aktuellen Interesse evaluieren, wie sich möglicherweise der neue Coin nach dem ICO entwickelt.

Love Hate Inu (LHINU)

Love Hate Inu sammelte mittlerweile in weniger als 10 Tagen schon über eine Million $ ein. Zum Redaktionsschluss dieses Artikels überschreitet der Vorverkauf die 1,2 Millionen $. Aktuell befindet man sich in der zweiten Vorverkaufsphase – das Momentum macht Lust auf mehr.

Das Konzept von Love Hate Inu möchte die Bekanntheit durch unterhaltsame Illustrationen steigern und den wachsenden Markt der Online-Umfragen modernisieren. Die innovative Web3-Plattform integriert Crypto-Memes und ein vertrauenswürdiges Abstimmungssystem, um den nativen LHINU Token zu positionieren. Die Plattform soll zuverlässige und sichere Daten liefern und den Nutzern ein intuitives Dashboard bieten, auf dem sie jederzeit den Überblick behalten. Der Markt für Online-Umfragen wird bis 2023 voraussichtlich einen Wert von 3,2 Milliarden $ erreichen – viel Potenzial für Love Hate Inu.

Fight Out (FGHT)

Schon über 5,6 Millionen $ konnten die Verantwortlichen hinter dem Move-2-Earn-Coin Fight Out im Presale einsammeln. Damit wird man die Entwicklung eines der aufregendsten Ökosysteme in 2023 unterstützen. Denn Fight Out möchte mit Innovation, Web3-Technologie & digitalen Avataren die Fitnesswelt aufregender und lebendiger gestalten.

Bisherige Projekte im Bereich „Play to Earn“ oder „Move to Earn“ hatten ein gemeinsames Problem – denn sie boten keinen echten Mehrwert und auch die Rewards waren selten nachhaltig konzipiert. Fight Out hingegen bietet unzählige Gründe, die App regelmässig zu nutzen. Unterhaltsam kann man hier fitter, sportlicher, gesünder und stärker werden. Dies könnte der Markt schon bald wertschätzen, weniger als zwei Wochen dauert der Presale noch an. Letzte Chance, günstig in FGHT zu investieren.

C+Charge (CCHG)

In rund zwei Tagen gibt es bereits die nächste Preisanhebung im Presale der umweltfreundlichen Kryptowährung C+Charge, der dynamisch voranschreitet. Der ICO ist für den 31. März geplant – nicht mehr lange haben Investoren somit Zeit, sich günstig ein Engagement in CCHG Token aufzubauen. Mehr als drei Millionen $ wurden mittlerweile in C+Charge investiert.

Die Plattform C+Charge bietet Elektroautofahrern die Möglichkeit, bei jedem Ladevorgang über die App Emissionsgutschriften zu verdienen und zugleich transparenter als je zuvor die E-Mobilität zu nutzen. Das Bezahlsystem ist einfach, jeder Ladevorgang wird mit dem CCHG-Token abgerechnet. Das Herzstück des C+Charge-Ökosystems ist die Web3-App.

