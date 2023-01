Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig

Anzeige



Kryptowährungen tendieren am heutigen Samstag seitwärts und konsolidieren nach einem massiven Pump in den ersten Wochen des Jahres. Der Aktienmarkt und digitale Währungsmarkt wurden auch in der vergangenen Woche ihrem neuen Selbstbewusstsein treu. Kurzfristige Korrekturen wurden von den Anlegern gekauft. Das Sentiment verharrt tendenziell wieder bullischer. Doch welche Krypto News haben im Rückblick die Märkte bewegt und dürften für Krypto-versierte Anleger spannend sein?

1. Meta Masters Guild Presale mit hoher Dynamik: Preisanhebung in den nächsten 48 Stunden

Fast exakt drei Tage dauert es noch, bis der Vorverkauf von Meta Masters Guild die vierte Phase erreicht. Da weniger als 200.000 $ eingesammelt werden müssen, um die anvisierte Hardcap zu erreichen, stehen die Chancen gut, dass die Entwickler das nächste Ziel erreichen. Denn aktuell beläuft sich das eingesammelte Kapital durchschnittlich auf mehr als eine halbe Million $ pro Woche. Zugleich offenbaren jüngste Krypto News eine weit fortgeschrittene Entwicklung beim ersten P2E-Game im Ökosystem. Mit Meta Kart Racers möchte man in Zusammenarbeit mit dem renommierten Entwicklerstudio Gamearound als Erstes ein Racing-Game veröffentlichen, in welchem Spieler mit ihren favorisierten Fahrzeugen und Fahrern unterhaltsam Rewards einsammeln können.

2. Shadow Fork im Ethereum-Netzwerk erfolgreich: Staking-Abhebungen ab März möglich

Entwickler implementierten nach anfänglichen Schwierigkeiten erfolgreich eine Shadow Fork im Ethereum-Netzwerk, mit welcher man nun die Voraussetzungen für das Shanghai-Upgrade schaffen möchte. Mit dem Shanghai-Update, dessen Testnet im Februar veröffentlicht werden soll, können Validatoren endlich ihre Staking-Rewards nach der Umstellung auf PoS abheben. Damit könnte Ethereum-Staking noch beliebter werden und auch die Kursentwicklung von ETH antreiben.

JUST IN: #Ethereum developers said they have successfully created the shadow fork of the Shanghai Upgrade. — CoinGecko (@coingecko) January 23, 2023

3. Polygon pumpt um über 20 % in 7 Tagen: MATIC mit Flippening zurück in der Top 10

Mit einem Flippening ist Polygon (MATIC) zurück in der Top 10 des globalen Kryptomarkts. Die finalisierte Delhi Fork, starke Fundamentaldaten und ein bevorstehendes Upgrade treiben aktuell den MATIC Kurs an. Die Anzahl der täglich aktiven Adressen ist im vierten Quartal 2022 von rund 380.000 täglichen Nutzern auf 1,1 Millionen gewachsen. Dank Partnerschaften mit globalen Top-Unternehmen, einem steigenden Handelsvolumen bei Non Fungible Token und einem aktiven Entwicklernetzwerk schickt sich Polygon an, weiter an Marktkapitalisierung zu gewinnen. Eine Outperformance im nächsten Bullenmarkt scheint mit MATIC weiterhin möglich.

4. Fight Out Vorverkauf erreicht Phase 2 – drei Börsen-Listings für den innovativen M2E-Coin fix

Mit dem Erreichen der Phase 2 im Vorverkauf der neuen Move-to-Earn Kryptowährung Fight Out wird sich der native ERC-20-Token FGHT fortlaufend alle 12 Stunden verteuern. Dies wird sich bis zum 15. März fortsetzen. Anfang April finden dann die ersten Börsen-Listings statt. Mittlerweile konnten die Verantwortlichen diesbezüglich bereits mit drei CEX eine Vereinbarung treffen, die am 05. und 06. April FGHT listen werden: LBank, BitForex und BKEX. Mit einem vielseitigen Konzept möchte man in Zukunft Fitness-Metaverse, Web3, virtuellem Avatar und reale Fitnessstudios miteinander verbinden. Durch die Verwendung spielerischer Elemente soll die Motivation der Sportler erhöht werden. Zahlreiche Profi-Sportler engagieren sich bereits als Markenbotschafter für Move-2-Earn bei Fight Out.

5. Bernstein-Analysten sehen Bitcoin-Rallye als „Rückkehr zum Durchschnitt“

Der Bitcoin konnte sich im ersten Monat des Jahres 2023 um über 35 % erholen. Aktuell kämpfen die Bullen mit der Kursmarke von 23.000 $ – eine Seitwärtsrange hat sich zwischen 22.500 und 23.500 $ etabliert. Analysten von Bernstein kommen nun zu dem Schluss, dass sich die Bitcoin-Rallye durchaus noch fortsetzen könnte. Begründet wird dies mit der finanzwissenschaftlichen Theorie „Rückkehr zum Mittelwert“, bei welchem sich die Kurse immer wieder dem langfristigen Durchschnittsniveau annähern.

6. Neuer Gesetzesvorschlag in Arizona: Wird Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel?

Die erste Adoption von Bitcoin als legales Zahlungsmittel in den USA wäre ein stark bullisches Ereignis – doch so weit ist es noch nicht. Allerdings gibt es nun im US-Staat Arizona einen weiteren Vorstoss. Eine US-Senatorin reichte einen Gesetzesentwurf ein, der Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel machen würde. Mittelfristig möchte man damit Arizona zu einem führenden Finanzstandort entwickeln, der mit hoher Innovationsbereitschaft Investoren und Unternehmen anlockt.

BREAKING Arizona Senator puts forward bill to make #Bitcoin legal tender! pic.twitter.com/wvEL7PFCCc — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) January 25, 2023

7. Calvaria Presale dynamisch: Gaming-Token startet nächste Woche in öffentlichen Handel

Der Vorverkauf des neuen NFT-Sammelkartenspiels Calvaria: Duels of Eternity schreitet dynamisch auf das Ende zu. Nur noch drei Tage ist der Presale anberaumt, weniger als 1 % der verfügbaren Token sind erhältlich. Mit einem dualistischen Konzept möchte Calvaria den Eintritt in den Massenmarkt wagen und durch ein lebendiges P2E-Game mitsamt 3D-Charaktere und Story-Modus konventionelle Gamer in das Krypto-Space bringen. Dafür wird man eine Web2-Applikation für das Smartphone launchen, die eine barrierefreie Zugänglichkeit gewährleistet.

8. Starke Verbindung zwischen Binance & Bitzlato: Fehler bei der Verwahrung der Kundengelder

Die global umsatzstärkste Centralized Exchange Binance wies enge Verbindungen zur Krypto-Börse Bitzlato auf, die von der US-Justiz in einem öffentlichkeitswirksamen Auftritt verboten wurde. So gehörte Binance neben einem Darknet-Marktplatz und einer Scam-Website zu den primären Transaktionspartnern von Bitzlato – eine Nachricht, die die Ermittlungen der US-Justiz gegen Binance wegen Geldwäsche anfachen könnte. Zugleich gab es zuletzt ein Statement des Unternehmens, dass man fälschlicherweise Kundeneinlagen auf das falsche Wallet transferierte und somit Token-Sicherheiten mit Kundenvermögen vermischte.

It's not all negative press about @binance! The world's top exchange helped US authorities with its recent takedown of #Bitlzato!



Check it out! https://t.co/Ahjdh2TDjZ — BSC News (@BSCNews) January 22, 2023

9. Tamadoge startet erstes Play-2-Earn-Game: 20 % Kurssprung nach Ankündigung

Die Verantwortlichen von Tamadoge gaben Anfang der Woche bekannt, dass der Start des ersten P2E-Games der Tamadoge Arcade geplant ist. Ein 20 % Kurssprung war die Folge. Im Anschluss veröffentlichte man noch in dieser Woche das P2E-Game Superdoge, mit welchem Casual Gaming als attraktives Geschäftsfeld anvisiert wird. Weitere P2E-Games befinden sich bereits in der Beta-Phase, bevor dann das zentrale Tamaverse gelauncht wird. Das Feedback der Community zu „Super Doge“ in den sozialen Netzwerken war fast ausnahmslos positiv. Die im Presale lancierte Vision von einer Verbindung von Meme-Coin mit Utility Token möchte man jetzt zielstrebig vorantreiben.

10. Cathie Wood bleibt bullisch: Trendwende im Kryptomarkt naht

Ark-Invest-CEO Cathie Wood sieht die Notenbank als das entscheidende Parameter, wann der nächste Bullenmarkt für Kryptos beginnt. Dennoch deuten zahlreiche Signale bereits auf eine nachlassende Inflation hin. In der Vergangenheit prognostizierte Cathie Wood auch schon bereits Deflation als das massgebliche Problem. Ergo werde die Federal Reserve noch in diesem Jahr gezwungen sein, die Geldpolitik zu ändern. Eine Lockerung derselbigen würde dann insbesondere Risikoanlagen begünstigen, wie eben Kryptowährungen.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.