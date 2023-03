Krypto News: Render Token (RNDR) Kursprognose 2023 – Wie geht es nun weiter?

Anzeige



In der Zukunft werden mit Fortschreiten der Entwicklung des Metaversums in Virtual Reality immer höhere Anforderungen an die Grafik gestellt. Zudem gibt es noch viele weitere rechenintensive Prozesse, welche von einigen Computern Tage für die Berechnung benötigen. Ausserdem haben nicht alle Menschen eine Highend-Hardware, um die modernsten Games mit ihrem Gerät zu spielen. In diesem Zusammenhang wird das Cloud-Computing zunehmend eine grössere Rolle spielen. Dabei kann durch ein blockchainbasiertes P2P-Netwerk ohne Fehler und Verzögerungen sowie mit sicher geschützten Eigentumsrechten die Berechnungen wesentlich schneller vollzogen werden. Was genau der Render Token ist und ihn bewegt, wird im Folgenden näher erläutert.

Was ist Render Token (RNDR)?

Gegründet wurde das Computing-Netzwerk im Jahr 2009 von OTOY und im Jahr 2017 eingeführt. Bei dem Render Token handelt es sich um ein Netzwerk, welches GPUs (Graphic Processing Units) vermietet, die auch als Grafikkarten bekannt sind. Zu den Anwendungsbereichen gehören unter anderem Medien, Industrie, Augmented Reality, Mixed Reality, Gaming, Medizin und Virtual Reality.

Entwickelt wurde der Render Token auf der Ethereum Blockchain. Innerhalb des Netzwerkes sind dabei die Vermieter der GPUs auch gleichzeitig die Node-Betreiber. Der Render Token nutzt dabei einen manuellen und einen automatischen Proof-of-Work, welches Proof-of-Render genannt wird. Dieser Konsensmechanismus soll überprüfen, ob alle Dateien gerendert und die Konditionen erfüllt wurden, bevor die Belohnung ausgezahlt und die Dateien freigegeben werden.

Für den Prozess werden die Dateien beim Hochladen gehasht und für das Rendering stückweise an die Nodes gesendet. In der Zwischenzeit verwahrt ein Treuhandkonto die Belohnungen in RNDR-Token und gibt diese nach der manuellen Überprüfung des Künstlers an die einzelnen Node-Betreiber frei. Für eine höhere Sicherheit werden alle Dateien mit einem Wasserzeichen versehen, welches erst nach erfolgreicher Zahlung entfernt wird. Die Blockchain von Render Token kann mit sämtlichen Videobearbeitungs-Plug-ins von Adobe Premiere und einigen weiteren Programmen genutzt werden.

Der Render Token wird dabei von den Künstlern auf dem Netzwerk im Austausch für Rechenpower der GPUs verwendet, welche von den Grafikkarten-Anbietern bereitgestellt werden. Dabei können diese Dienstleistungen ausschliesslich mit dem Render Token bezahlt werden, wodurch sich ein konkreter Anwendungsfall für diesen ergibt.

Was hat Render Token in letzter Zeit bewegt?

Im Folgenden soll einmal ein näherer Blick auf die fundamentalen Entwicklungen des Render Tokens geworfen werden sowie was die Nachfrage und den Kurs in letzter Zeit bewegt hat:

Kooperation mit Apple

#OctaneX for #iPad was unveiled by our friends @Apple during today’s #AppleEvent – All of Octane 2022 comes to iPad Pro – with unique iPad ARKit features + deep integration with #RNDR: extra GPU power for new AI neural rendering workflows that will empower millions of artists pic.twitter.com/TCpmv7imuA — OTOY (@OTOY) October 19, 2022

Die unterstütze Hardware für den Render Token wurde nun auf iPad Pro und MacBook Pro erweitert, wodurch sie nun auch das Okta-Netzwerk nutzen können. Auf der Website von Apple kann die neue App Octane X gefunden werden, wobei es auch noch den OctaneRender für Windows gibt. Dies ist eine 3D-Grafiksoftware, welche von OTOY entwickelt wurde. Mit ihr lassen sich 3D-Modell, Texturen, Renderings und Animationssequenzen erstellen.

Innerhalb von Octane X befindet sich eine Render-Engine, welche die Nvidia Optix-Technologie für ein schnelleres Rendering von 3D-Grafiken nutzt. Die Software bietet auch ein grosses Sortiment von Materialien und Texturen sowie Werkzeugen und Funktionen. Zudem unterstützt sie PBR-Materialien (physically based rendering). Überdies kann die Software auch Python-Skripte für eigene Werkzeuge und Funktionen nutzen.

Kompatibel ist die Octance X jetzt auch mit iPads, welche M1- und M2-Chips verwenden, wie das iPad Pro und das neue Air. Jedoch wurde sie bereits am 9. März des Jahres 2021 für macOS veröffentlicht ist. Der Dienst wird dabei auch in unterschiedlichen Abonnements angeboten. Octane X ist zudem kompatibel mit Cinema4D, SketchUp, Maya, Houdini, Blender, Modo, Nuke, Unreal Engine und Unity.

Entwicklung des Nutzerwachstums von Render Token

Über die Zeit konnte der Render Token kontinuierliche steigende Nutzerzahlen verzeichnen. Während es zu Beginn lediglich mindestens 482 neue Nutzer monatlich waren, sind es seit diesem Jahr nicht weniger als 2.260 neue Anwender pro Monat. Somit kommt das Projekt mittlerweile auf eine Gesamtzahl von 61.588 Adressen und konnte das Mindestnutzerwachstum um 369 % steigern.

Render Token (RNDR) Kursprognose 2023

Der Render Token befindet sich derzeit auf Platz 84 der grössten Kryptowährungen und kommt auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 477.703.118 US-Dollar. Von den insgesamt 530.962.615 RNDR-Token befinden sich bereits 67 % im Umlauf, sodass noch eine etwas höhere Inflation als bei anderen Kryptowährungen eingeplant werden muss. Dabei wurde das Tokenangebot allein innerhalb der letzten 12 Monate von 231.614.456,7 auf 361.444.954,11 um 56,05 % erhöht, was sich somit wertmindernd auf die verbleibenden RNDR-Token auswirkt.

Währen die Render Token zu Jahresbeginn noch für einen Preis in Höhe von 0,40 US-Dollar erhältlich waren, notiert der Token nun bei 1,32 US-Dollar 230 % höher. Das Jahreshoch vom 7. Februar liegt jedoch bei 2,14 US-Dollar 62,12 % über dem aktuellen Niveau.

Das tägliche Handelsvolumen des Render Tokens konnte in diesem Jahr ebenfalls stark zulegen. Während es am Jahresanfang noch bei 21,56 Mio. US-Dollar lag, notiert es nun bei 82,14 Mio. US-Dollar 280,98 % höher. Allerdings befand es sich Ende Januar dieses Jahres bereits bei 338,13 Mio. US-Dollar und somit 311,65 % über dem heutigen Handelsvolumen. Daher hat das Interesse zuletzt stark abgenommen.

Nach der starken Rallye zu Jahresbeginn hat der Kurs ein Doppeltop ausgebildet, welches nach unten aufgelöst wurde und an dem Cluster des horizontalen Widerstands bei 0,9 US-Dollar und dem 100-MA abgeprallt ist. In diesem Zusammenhang konnte der vertikale Widerstand der Korrektur impulsiv durchbrochen werden. Somit erhält der Kurs jetzt wieder Unterstützung mehrerer gleitender Durchschnitte sowie eines horizontalen und vertikalen Support. Dabei bekommt der Kurs Rückhalt zwischen 0,74 und 1,81 US-Dollar.

Sollte der Unterstützungsbereich halten und der Kurs weiter steigen, so befinden sich die nächsten wichtigen Widerstände bei 1,55, 1,71, 2,20 und 2,29 US-Dollar. Kommt es hingegen zu weiteren Abverkäufen, so befinden sich Unterstützungen bei 1,00, 0,82, 0,68, 0,63 und 0,55 US-Dollar.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.