Krypto News: Neues Web3-Lern-Ökosystem soll für beispiellose Motivation sorgen

Während Menschen als wissbegierige Geschöpfe geboren werden, verlieren viele den Spass am Lernen und die Neu-Gier, obwohl Wissen doch so bereichernd und transformativ für jeden ist. Das innere Kind in uns wecken soll nun das neue Web3-Lern-Ökosystem von 99Bitcoins. Nach neusten Erkenntnissen aus der Wissenschaft sollen die Bildungsangebote ins nächste Zeitalter gebracht werden, um für besondere Lernerfolge zu sorgen. Lesen Sie jetzt diesen Artikel, um schon von Anfang an bei der Transformation dabei zu sein!

Web3-Lern-Ökosystem soll für beispiellose Motivation sorgen

Das Kryptoprojekt 99Bitcoins wurde bereits im Jahr 2013 gegründet und blickt auf eine Erfolgsgeschichte von 709.000 Abonnenten auf YouTube und 2.845.886 Kursteilnehmer sowie Apps im Google Play Store und Apple App Store. Jetzt soll für die Fortbildungsplattform ein eigenes Web3-Ökosystem errichtet werden.

Die pädagogisch wertvolle Web3-Bildungsplattform von 99Bitcoins macht sich einige wissenschaftlich erwiesene Mechanismen zunutze, welche zusammen für eine beispiellose Motivation sorgen.

Somit sollen die Menschen wieder so neugierig werden wie Kinder und wieder den Spass am Lernen wiederentdecken, welchen viele von uns in der Schule verlernt haben. Mittlerweile gibt es jedoch neue Erkenntnisse in den Neurowissenschaften und der Pädagogik, welche für eine höhere Motivation und grössere Lernerfolge sorgen können.

Ein Kernelement stellt die Gamifizierung dar, welche einige bedeutende Vorteile bieten. Dies sind neben einer höheren Motivation auch eine erhöhte Engagement-Rate, Verbesserung durch sofortiges Feedback, Förderung der Kollaboration, Steigerung des Wettbewerbs, personalisiertes Lernen, Steigerung des Durchhaltevermögens, verbesserte Erinnerungen und eine positive Lernatmosphäre.

Jedoch wurden nicht nur die jüngeren Generationen und Gamer auf diese Weisen wesentlich stärker angesprochen. Ebenso erfolgen die ansonsten nicht selten erst mit einer Verzögerung eintreffenden Belohnungen der Lernerfolge bei 99Bitcoins schon in der Gegenwart. Somit bekommen sie unmittelbares Feedback und werden mittels Learn-to-Earn in Kryptowährungen zusätzlich belohnt.

Zudem wurde ein Rankingsystem eingeführt, um für einen höheren Wettbewerb zu sorgen, was sich tendenziell motivierend auswirkt. Dies sind nur die Grundprinzipien, mit welchen 99Bitcoins für eine beispiellose Motivation beim Lernen sorgen will. Im Detail gibt es noch wesentlich mehr zu entdecken. Insgesamt soll die Neu-Gier wieder geweckt und ein Urbedürfnis der Menschen gestillt werden. Dabei werden Lernerfolge versprochen, wie sie mit Büchern nur schwer möglich sind.

Spezialisiert hat es sich auf die Bereiche Web3, welches von Experten als Weiterentwicklung des Internets bezeichnet wird, und Blockchains. Zum umfangreichen Sortiment gehören Kurse, Anleitungen, Handelssignale, Strategien, VIP-Gruppen und mehr.

99Bitcoins profitiert von zunehmender Bitcoin-Industrialisierung und Ethereum

Das Web3-Lern-Ökosystem von 99Bitcoin positioniert sich wesentlich zukunftssicherer als viele andere Kryptoprojekte. Denn es hat sich auf die beiden erfolgreichsten und am stärksten verbreiteten Blockchains spezialisiert: Bitcoin und Ethereum.

Zu Beginn wird der Token als ERC-20 herausgegeben, um sich auf diese Weise mit Ethereum die grösste und populärste Blockchains mit all ihren Smart Contracts und DApps sowie Kapital und Investoren zu erschliessen.

In naher Zukunft soll zudem ein BRC-20-Token folgen, welcher auf der Blockchain von Bitcoin herausgegeben wird. Denn auch BTC spielt eine immer grössere Rolle auf dem dezentralen Anwendungsmarkt.

So werden für Bitcoin immer mehr Layer-2s, Tokenstandards und mehr erfunden, welche die Skalierungsprobleme der Blockchain wie langsame Transaktionszeit und hohe Gebühren überwinden und die Funktionalität bedeutend erweitern.

Vorverkauf von 99Bitcoins überzeugt steigende Anzahl von Investoren

Das innovative und nützliche Geschäftsmodell von 99Bitcoins konnte schnell eine grosse Anzahl von Anlegern begeistern und rasant die Marke von 200.000 USD überschreiten. Denn viele möchten sich die günstigsten Startbedingungen sichern.

So wird der Vorverkaufspreis etappenweise erhöht, wobei die $99BTC-Coins noch für einen Preis von 0,00100 USD verfügbar sind. Allerdings wird dieser spätestens in 3 Tagen um 1 % auf 0,00101 USD und bis zum Abschluss des Presales um 13 % auf 0,00113 USD angehoben.

Insgesamt stehen über dem Vorverkauf 10,5 % der Gesamtversorgung der 99 Mrd. $99BTC-Coins zum Kauf zur Verfügung. Weitere 14 % sind für Staking-Belohnungen vorgesehen, um langfristige Investoren anzuziehen und somit den Kurs zu stabilisieren. Derzeit können die ersten Anleger noch von 14.266 % pro Jahr profitieren.

Hinzu kommen 17 % der Coins für Community-Belohnungen, um für den Aufbau der Gemeinschaft zu sorgen. Ebenso sind 8 % für die Liquidität eingeplant, um auf diese Weise für ein optimales Handelsumfeld zu sorgen. Zudem werden 27,5 % für den Aufbau der Plattform und 23 % für Marketing vorgesehen, um für die nötige Aufmerksamkeit zu sorgen.

Ein grosses Potenzial bietet sich auch bei einer Ausrichtung als Web3-Lernplattform, auf welcher andere ihre Inhalte bereitstellen können. Denn somit kann 99Bitcoins wesentlich leichter, schneller und günstiger ein umfangreiches Sortiment bieten. Als ein Pioniere könnte er dabei überdurchschnittlich steigen, wobei ein Kursplus von 14.365 % möglich ist.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.