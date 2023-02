Krypto News: Insolvenzverwalter wollen die NFTs des insolventen Unternehmens Three Arrows Capital verkaufen

Anzeige



Der Insolvenzverwalter des renommierten Investmentfonds Three Arrows Capital, die angesehene Firma Teneo, hat unlängst bekanntgegeben, dass er sich gezwungen sieht, die wertvollen NFTs des insolventen Unternehmens zu veräussern, um auf diese Weise den Gläubigern, die insgesamt mehr als 3,6 Milliarden Dollar fordern, eine angemessene Entschädigung zukommen zu lassen.

Die NFT-Sammlung, die hierbei zum Verkauf steht, ist von ganz besonderer Beschaffenheit und weist eine Vielzahl hochkarätiger Objekte aus verschiedenen Kollektionen auf. Darunter befinden sich beispielsweise NFTs des berühmten Bored Ape Yacht Club (BAYC) und auch die legendären CryptoPunks, die in der Welt der Kryptowährungen bereits legendären Status erlangt haben. Angesichts des immensen Werts dieser NFTs wird erwartet, dass der Verkaufserlös einen beträchtlichen Teil der Schulden tilgen wird und damit den Weg zu einer gerechten Auszahlung an die Gläubiger bereiten wird.

Wie jüngst bekannt wurde, hat der Insolvenzverwalter von Three Arrows Capital, Teneo, ein Auge auf die wertvolle NFT-Sammlung des insolventen Unternehmens geworfen. In einer offiziellen Mitteilung, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, gab Teneo bekannt, dass er intensiv daran arbeitet, die Gläubiger des bankrotten Krypto-Hedgefonds, die insgesamt 3,5 Milliarden Dollar fordern, zu entschädigen. Als Teil dieses Prozesses soll der Verkauf der NFT-Sammlung nach dem 23. März 2023 beginnen.

Während die Mitteilung keine spezifischen Details darüber enthält, welche NFTs verkauft werden, gibt es Spekulationen darüber, welche Objekte aus der hochwertigen NFT-Sammlung von Three Arrows Capital auf dem Hackklotz landen könnten. Der renommierte Research-Analyst Tom Wan geht davon aus, dass es sich dabei um einige der begehrtesten NFTs aus erstklassigen Sammlungen wie Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club (MAYC) und Cryptopunks handeln wird.

Wie die Ankündigung von Teneo deutlich macht, soll der Verkauf dazu dienen, den tatsächlichen Wert der NFTs zu realisieren, um damit eine Liquidation herbeizuführen. Wie bekannt ist, haben die Gläubiger des insolventen Unternehmens grosse Hoffnungen in diesen Verkauf gesetzt, da sie auf eine angemessene Entschädigung hoffen, die den immensen Schulden entspricht. Es bleibt abzuwarten, welche NFTs tatsächlich zum Verkauf stehen werden und welche Preise dabei erzielt werden können.

In Anbetracht der bevorstehenden Veräusserung der NFT-Sammlung von Three Arrows Capital hat das Insolvenzverwalter-Team betont, dass sich unter den NFTs, die möglicherweise verkauft werden könnten, keine NFTs aus dem „Starry Night Portfolio“ befinden. Dieser Portfolio-Teil wurde im Rahmen des Insolvenzverfahrens zwar beschlagnahmt, ist aber aufgrund eines Antrags, der beim Obersten Gericht der Britischen Jungferninseln eingereicht wurde, derzeit Gegenstand eines laufenden Verfahrens.

Die NFTs, die im Zuge der Konfiszierung des „Starry Night Portfolios“ beschlagnahmt wurden, wurden auf eine Gnosis Safe-Adresse verschoben. Hierzu zählen beispielsweise der Pepe the Frog NFT Genesis, der am 5. Oktober 2021 für den stolzen Preis von 1.000 ETH (~3,5 Mio. USD) verkauft wurde, sowie auch das Fidenza #718, das am 13. November 2021 für 240 ETH (~1,1 Mio. USD) seinen Besitzer wechselte.

Wie die Angelegenheit ausgehen wird, bleibt abzuwarten. Was jedoch sicher ist, ist dass die Veräusserung der NFTs von Three Arrows Capital, mit Ausnahme des „Starry Night Portfolios“, voraussichtlich einen hohen Erlös einbringen wird. Damit wird ein wichtiger Schritt unternommen, um die Gläubiger des insolventen Unternehmens zu entschädigen und den Konkurs abzuwickeln.

Die Communitys der NFT-Projekte sind entrüstet

Während das Konkursverfahren von Three Arrows Capital bereits den achten Monat erreicht hat, machen sich in der Community Unzufriedenheit und Frustration breit. Insbesondere der Gründer von 3AC, Su Zhu, stand in der jüngsten Vergangenheit im Kreuzfeuer der Kritik. Auf Twitter beschuldigte er kürzlich die Digital Currency Group (DCG), gemeinsame Sache mit FTX zu machen, um Terra zu untergraben. Doch diese Vorwürfe wurden von vielen Community-Mitgliedern heftig kritisiert. Sie wiesen Zhu darauf hin, dass er selbst in der Vergangenheit nicht immer fair und transparent gehandelt habe.

Die Unzufriedenheit der Community zeigt sich auch in einem jüngsten Vorfall, bei dem sich Mitglieder gegen eine neue Börse aussprachen, die von Coinflex und Three Arrows Capital unterstützt wird. Sie schworen, niemals auf dieser Plattform zu handeln. Der Konkurs von Three Arrows Capital im Juli 2022 hat das Krypto-Ökosystem stark beeinträchtigt und auch auf andere Unternehmen wie Genesis Global Trading Auswirkungen gehabt.

In seiner Blütezeit verfügte Three Arrows Capital über ein Vermögen von fast 10 Milliarden Dollar, musste aber nach dem Zusammenbruch des Stablecoins TerraUSD und der damit verbundenen Schwester-Kryptowährung Luna Konkurs anmelden, um sein Vermögen in den Vereinigten Staaten zu schützen. Berichten zufolge führte das Unternehmen jedoch eine Liquidation von Vermögenswerten auf den Bahamas durch. Dieser Zusammenbruch hatte weitreichende Auswirkungen auf das gesamte Krypto-Ökosystem und lässt sich noch immer in der gegenwärtigen Unzufriedenheit der Community spüren.

