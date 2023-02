Krypto News: Innovative Play-2-Earn-Gaming-Plattform MEMAG listet Token am 01. März – ICO mit Kurspotenzial

Anzeige



Nach dem erfolgreichen Ausverkauf im Presale mit einer angestrebten Hardcap von 4,97 Millionen $ kündigte die innovative Gaming-Plattform Meta Masters Guild heute an, dass man die initialen Listings für den 01. März geplant habe. Bereits in der laufenden Woche wird der ICO für den nativen MEMAG Token stattfinden. Die weltweit erste Gaming-Gilde mit Fokus auf das mobile Spielerlebnis wird somit den MEMAG Token ab Mittwoch um 10 Uhr an der zentralen Börse XT.com listen. Wer den Handel über dezentrale Krypto-Exchanges präferiert, kann dann auch einen Blick auf Uniswap werfen. Denn zeitgleich wird der IDO von MEMAG bei der führenden Ethereum-DEX stattfinden.

XT.com wurde im Jahr 2018 von Weber Woo gegründet und hat mittlerweile über sechs Millionen Nutzer auf der eigenen Handelsplattform. Zuletzt konnte XT.com ein Handelsvolumen von über 600 Millionen $ pro Jahr generieren, sodass man unter den Top 100 Krypto-Sites der Welt rankt. Demgegenüber beträgt das Handelsvolumen bei Uniswap sogar 738 Millionen $.

Zugleich betont das Team von MEMAG, dass in Zukunft noch weitere Krypto-Börsen das Listing von MEMAG durchführen werden.

Token-Claim startet am 01. März: MEMAG über Website beanspruchen

Am gleichen Tag werden die Token-Inhaber die Möglichkeit haben, den MEMAG Token zu beanspruchen. Denn nach einem Vorverkauf stellen die Verantwortlichen regelmässig am gleichen Tag alle Informationen zur Verfügung. Die Investoren besuchen nun einfach die Website von Meta Masters Guild und verbinden das eigene Krypto-Wallet. Wichtig ist lediglich, dass die Inhaber dasselbe Wallet nutzen, das sie schon beim erstmaligen Token-Kauf verwendet haben. Nun wird sich eine Schaltfläche mit der Aufschrift „Claim“ öffnen, mit deren Hilfe die Token auf das Krypto-Wallet transferiert werden.

Der Presale von Meta Masters Guild wurde in sieben Phasen abgewickelt. Der Endpreis lag bei 0,023 $. Ergo haben Early-Bird-Investoren, die bereits in Phase 1 ein Engagement bei MEMAG aufbauten, bereits Buchgewinne von 228 % erzielt.

Angesichts des massiven Interesses an Play-2-Earn und dem gigantischen Kapital, das potenziell in Krypto-Gaming investiert werden kann, könnte die Nachfrage nach MEMAG Token kontinuierlich steigen. Dies würde wiederum steigende Kurse bedingen und den Wert des nativen ERC-20-Token untermauern.

Erstes Play-2-Earn-Game: Meta Kart Racers befindet sich in der Entwicklung

Das erste Play-2-Earn-Game für das neue Ökosystem von Meta Masters Guild befindet sich bereits in der Entwicklung. Denn der Blockchain-Entwickler Gamearound hat mit all seiner Erfahrung das Rennspiel Meta Kart Racers konzipiert. In der Vergangenheit entwickelte Gamearound beispielsweise bereits ein Game für den Online-Modehändler Boohoo, der jährlich über eine Milliarde $ Umsatz generiert. Der CEO Gideon Clifton äusserte sich bereits ambitioniert über die Potenziale von Meta Masters Guild:

„Unser Ziel ist es, die mobile Gaming-Community …. zu revolutionieren. [die MEMAG-Partnerschaft] ist ein Meilenstein für Gamearound und Blockchain-Gaming und bringt bahnbrechende, spassige und unterhaltsame Titel in die globale P2E-Community“.

Die Beta-Version des Racing-Games wird einen kostenlosen NFT-Charakter und ein Kart enthalten. Premium-Upgrades werden im Game oder auf dem NFT-Marktplatz erhältlich sein.

Zu Meta Masters Guild (MEMAG)

Meta Kart Racers setzt auf Wachstumsmarkt „Mobile Gaming“

Alle Spiele der Online-Gaming-Gilde werden in Zukunft für das Smartphone veröffentlicht. Denn der Fokus ist klar auf das mobile Marktsegment ausgerichtet. Hunderte von Millionen Gelegenheitsspielern könnten potenziell den Weg in das Ökosystem finden. In der Play-2-Earn-Version können die Spieler dann durch ihre speziellen Aktivitäten Gems verdienen oder seltene NFTs gewinnen. Für den Start mit Meta Kart Racers braucht man einen Lieblingsfahrer und ein favorisiertes Kart. Anschliessend kann man auf unterhaltsamen Rennstrecken sein Glück versuchen – entweder solo im Arcade-Modus oder im Wettbewerb gegen andere Gamer.

Mit Edelsteinen oder MEMAG Token können die Fahrer und Karts im Meta Masters Guild Store gekauft werden. Die Meta Masters Guild NFTs sind spielbare Charaktere und werden via 3D-Rendering ansprechend dargestellt.

Zwei weitere P2E-Games befinden sich ebenfalls schon in der Konzeptphase. Bei Meta Masters World handelt es sich um ein Bau- und Erkundungsspiel, hinter welchem Gamearound steht. Zugleich beginnt zeitnah die Entwicklung von Raid NFT, mehr Informationen werden folgen.

Meta Masters Guild möchte zum Branchenprimus des Play-2-Earn-Gamings avancieren

Die Vision ist klar – Meta Masters Guild möchte zum global führenden Ökosystem für das mobile Krypto-Gaming werden. Da man eine Plattformlösung mit Fokus auf das mobile Gaming entwickelt, sind die Entwicklungskosten deutlich geringer als bei den Entwicklern der Konsolengames. Die Spieler werden mit dem MEMAG Token auf das Ökosystem zugreifen, während die Belohnungen ebenfalls in MEMAG ausgeschüttet werden. Die Nutzer sind damit in der Lage, die Token gezielt einzusetzen, um mehr Erträge zu erzielen. Mit dem Erreichen der Hardcap von 4,97 Millionen $ im Presale hat das Team ausreichend Kapital, um die Ziele der Roadmap zu finalisieren.

In der Vergangenheit explodierte beispielsweise der native AXS Token im Ökosystem von Axie Infinity um 1000x und offenbarte eindrucksvoll das Potenzial von Gaming Token. Meta Masters Guild möchte Axie Infinity mit Spielen übertreffen, die endlich dank hohem Unterhaltungsfaktor eine nachhaltige Entwicklung begünstigen.

Play-and-Earn meets Play-and-own: Engagement, Unterhaltung & Besitz mit Meta Masters Guild

Play-2-Earn-Spiele konnten sich in den letzten Jahren etablieren. Insbesondere in asiatischen Ländern wie Indonesien, den Philippinen oder Vietnam gewannen die Games an Zugkraft. Allerdings offenbarte die erste Welle an P2E-Games eine signifikante Herausforderung – denn die Spiele waren meist langweilig, uninspiriert und repetitiv. Die Spieler mussten wie bei Axie Infinity langweilige, sich ständig wiederholende Aufgaben erfüllen, um ein paar Token zu verdienen. Elemente der Geschicklichkeit waren Mangelware, der Reiz ging schnell verloren. Die Tokenomics war allzu oft inflationär konzipiert, sodass ohne den Eintritt neuer Gamer das P2E-Game zum Scheitern verurteilt war.

Meta Masters Guild wählt nun im Jahr 2023 einen neuen Ansatz und setzt dabei auf die dem dezentralen Netzwerk immanenten Vorteile. Ergo soll eine nachhaltige Play-2-Earn-Gaming-Gilde entstehen, in welcher Spieleentwickler fesselnde Erlebnisse schaffen, die Spieler belohnen und das Eigentum an In-Game-Assets wirklich einräumen. Bei Meta Masters Gild wird es dank hohem Unterhaltungsfaktor um das Spielen und Verdienen, nicht das Spielen zum Verdienen gehen. Da der Besitz an den Gaming-NFTs den Spielern transparent und unveränderlich eingeräumt wird, macht Meta Masters Guild auch das Spielen & Besitzen zu einer neuen Gaming-Realität.

Wer sich an der Krypto-Gaming-Revolution beteiligen möchte, kann am 01. März in Meta Masters Guild (MEMAG) investieren.

