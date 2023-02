Krypto News: FTX Japan möchte Auszahlungen noch im Februar freischalten

Anzeige



Der spektakuläre Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX schockte im November letzten Jahres den digitalen Währungsmarkt, der zeitnah neue Verlaufstiefs im aktuellen Bärenmarkt testete. Doch von Beginn an beteuerte SBF, dass nicht jede Tochtergesellschaft des komplexen Konstrukts rund um FTX insolvent sei. Vielmehr werden einige Kunden ihre Einlagen zurückerhalten. Nun scheint sich dies in Japan zumindest zu bewahrheiten – wahrscheinlich soll schon im Februar 2023 (also in der nächsten Woche) die Möglichkeit eingeführt werden, Gelder wieder auszubuchen.

Kunden sollen Kontostände verifizieren: Auszahlung beginnt „bald“

Nach Bloomberg-Informationen versendete die Tochtergesellschaft FTX Japan eine Ankündigung an die Kunden, um die Abhebungen bald wieder aufzunehmen. Dafür sei es jedoch zunächst erforderlich, den Kontostand auf der Plattform zu verifizieren.

The Japanese subsidiary of Sam Bankman-Fried's failed crypto empire FTX moves a step closer to becoming the first of the group’s businesses to return money to customers https://t.co/V38TrgZ9P7 — Bloomberg (@business) February 17, 2023

Der COO Seth Melamed äusserte sich ambitioniert hinsichtlich des Zeitplans und möchte den Kunden zeitnah die Abhebungen ermöglichen:

“We are confident that we will adhere to the timeline. Our team is often times working seven days a week, late nights,”

Zugleich wolle man bei dem wichtigen Schritt natürlich keinerlei Fehler machen. Vielmehr sei das gesamte Team auf Wiedergutmachung aus:

“Re-enabling withdrawals at FTX Japan in a transparent, fair, and accurate manner has been a shared goal for our entire team.”

FTX Japan macht es besser als der Mutterkonzern: Strikte Separierung von Kundengeldern und Firmenvermögen

Die gesamte FTX Group meldete im November 2022 Insolvenz nach Chapter 11 an, nachdem man in einem Bank-Run die Abhebungen der Kunden nicht mehr gewährleisten konnte und signifikante Probleme bei der Unternehmensführung offensichtlich wurden. Mittlerweile steht der ehemalige CEO Sam Bankman-Fried unter Hausarrest und wartet auf sein Gerichtsverfahren. Von der Insolvenz waren auch über 130 Tochtergesellschaften betroffen, obgleich die Compliance-Massstäbe stark different gehandhabt wurden.

Bei der FTX Japan handelte es sich um ein eher vorzeigbares Beispiel der Krypto-Börse. Folglich konnte man schon im Dezember 2022 einen Wiederherstellungsplan einreichen, um Kundengelder von der Insolvenzmasse zu trennen und den Kunden zurückzuzahlen. Dies war möglich, da die Tochtergesellschaft entsprechend der gängigen Praxis Kundengelder und Firmenvermögen streng separiert hat. Dies kommt nun den Kunden von FTX Japan zugute – anders als beim Mutterkonzern FTX Group.

