Krypto News: Bitcoin fällt unter 60.000 US-Dollar – jetzt noch einsteigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Beim Blick auf die heutigen Kurszahlen des Kryptomarktes mussten manche Trader und Anleger vermutlich schwer schlucken. Rot, so weit das Auge reicht. In den letzten 24 Stunden ist der gesamte Kryptomarkt um rund 5,6 % gefallen.

Der Bitcoin ging auf Wochensicht um 8,22 % zurück und notiert derzeit bei rund 56.900 US-Dollar. Damit ist der BTC unter die Marke von 60.000 US-Dollar gerutscht. Auch Ethereum hat mit Kursverlusten zu kämpfen und verlor auf Wochensicht rund 10 % und notiert bei knapp 3.000 US-Dollar und das, obwohl die Ethereum Spot ETF mittlerweile in greifbarer Nähe sind. Der Fear and Greed Index steht derzeit auf 45 und ist damit deutlich näher an Fear (Angst) als an Greed (Gier).

Warum fällt der Bitcoin?

Nun, den einen Grund, warum die Kryptokurse sich derzeit Richtung Süden bewegen, gibt es nicht. Vielmehr kommen mehrere Faktoren zusammen. Vermutlich sind einige Hebelpositionen aufgrund der sinkenden Kurse aufgelöst worden, um drohende Verluste zu begrenzen. Dann sollen ja die Rückzahlungen der Mt. Gox Bitcoin begonnen haben. Es ist zwar ziemlich unwahrscheinlich, dass alle Gläubiger ihre BTC sofort verkaufen, aber einige könnten ihre Token auf den Markt geworfen haben. Auch die Miner spielen eine nicht ganz unerhebliche Rolle. Denn durch das Halving, das im April 2024 stattfand, haben sich die BTC-Belohnungen auf 3,125 Token halbiert. Das heisst, vereinfacht ausgedrückt, dass die Mining Unternehmen ihre Anstrengungen verdoppeln müssen, um genauso viel zu verdienen wie vorher. Dafür müssen sie aufrüsten, wozu sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einiges an Bitcoin Beständen liquidieren, was wiederum den Verkaufsdruck erhöht. Dann haben einige Whales angefangen, ihre Bitcoin Bestände zu verschieben, darunter das Bundeskriminalamt, dass in regelmässigen die BTC an Exchange Wallets verschickt, die im Zuge der Movie2k.to Ermittlungen beschlagnahmt wurden. Dazu kommen makroökonomische Faktoren wie die derzeit hohen Zinsen. Dadurch werden natürlich andere Anlageformen für Investoren interessant.

Lohnt sich ein Einstieg in Bitcoin überhaupt noch?

Um es an dieser Stelle gleich vorwegzunehmen. Ob sich ein Einstieg in Bitcoin lohnt oder nicht, kann an dieser Stelle definitiv nicht für jeden Anleger pauschal beantwortet werden. Denn es kommt gerade beim Kryptomarkt auf die persönliche Risikobereitschaft, die Nervenstärke und die persönlichen Präferenzen an. Auch der Bitcoin ist, trotz dass der BTC die älteste Kryptowährung der Welt ist, volatil. Historisch betrachtet gab es auch nach den letzten Halvings sehr hartnäckige Seitwärtsbewegungen und Korrekturen. Geduld hat sich allerdings schon damals ausgezahlt. Im Mai 2020 fand das dritte Halving statt, damals notierte der BTC bei rund 9.000 US-Dollar. Im November 2021 erreichte der BTC dann einen Kurs von 68.000 US-Dollar. Anleger, die vor rund einem Jahr in den BTC eingestiegen sind, können sich über eine Rendite von 85 % freuen. Man sollte aber nie sein ganzes Geld auf nur ein (Krypto) Pferd setzen, sondern ein Portfolio immer breit aufstellen, um mögliche Verluste so gering wie möglich zu halten. Zudem sollte man nie mehr Geld investieren, als man im schlimmsten Falle auch verschmerzen kann, komplett zu verlieren.

Pepe Unchained – der Layer 2 Token aus dem Pepe Universum

Ein Token, den man beispielsweise auch in ein Portfolio mit aufnehmen könnte, ist Pepe Unchained. Dem neuen Meme-Coin aus dem Pepe-Universum ist es gelungen, mit seinem erst kürzlich gestarteten PreSale rund 2,2 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln.

Das ist anders an Pepe-Unchained

Im Gegensatz zu Pepe, der ja auf Ethereum läuft, bringt $PEPU seine eigene Layer 2 mit. Damit kombiniert das Projekt das Beste aus zwei Welten, höhere Transaktionsgeschwindigkeiten und niedrigere Gas – Fees der Layer 2 und die hohe Sicherheit der Layer 1 Ethereum. Pepe Unchained soll auch einen eigenen Blockchain-Explorer erhalten, wodurch das Projekt beispielsweise zum Ausgangspunkt für weitere vielversprechende Meme-Coin-Projekte werden könnte. On top hat Pepe Unchained noch eine Stakingfunktion. Die gekauften Token können sofort in den Staking Contract eingezahlt werden.

Hier mehr über Pepe Unchained erfahren

Pepe Unchained im PreSale kaufen

Der $PEPU kann im Moment noch im Vorverkauf gekauft werden. Ein Token kostet 0,0082596 US-Dollar. Um in den PreSale einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, USDT oder BNB. Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert. Das Vorab-Staking ist allerdings nur mit einem Kauf über Ethereum möglich. Da der PreSale über verschiedene Stufen mit anschliessenden Preiserhöhungen läuft, können sich Early Bird Anleger, die rechtzeitig einsteigen, schon im Vorfeld über einen Papiergewinn freuen.

Hier Wallet verbinden und Pepe Unchained im PreSale kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.