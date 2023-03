Krypto News: Bisher wenig bekannter Grund für nächsten Bullenmarkt?

Anzeige



Noch befinden sich die Kryptomärkte in einem Bärenmarkt, in welchem noch weitere Abverkäufe möglich sind. Daher suchen viele nach dem nächsten Auslöser für einen Bullenmarkt, wobei die meisten ihn nach dem Kurswechsel der amerikanischen Notenbank vermuten. Allerdings könnte der Kryptomarkt in nächster Zeit von einem völlig anderen Faktor enorm profitieren, welchen vielen noch übersehen. Diese könnte einigen Projekten zu neuen Kursanstiegen aufgrund einer höheren Nachfrage verhelfen. Worum es sich genau handelt und wie die bisherigen Auswirkungen sind, wird im folgenden Beitrag vorgestellt.

Vorheriger Hype um Kryptowährungen, NFTs und Blockchains

Früher hat es sich bei Blockchains, Kryptowährungen und NFTs um Buzzwörter gehandelt. Allein das Anhängen von ihnen an Unternehmensnamen konnte damals Aktien schon zu starken Kursanstiegen verhelfen, wie bei Long Island Iced Tea, welches sich in Long Blockchain Corp. umbenannte.

Mittlerweile haben die Begriffe jedoch aufgrund schlechter Projekte, Betrüger und Propaganda eher eine negative Konnotation erhalten. Zudem denken viele bei dem Wort Kryptowährungen nur an Währungen, erkennen jedoch nicht die Diversität der einzelnen Sektoren und Anwendungsfälle.

Über dies wurden Begriff wie Krypto, Web3, NFT, Metaverse und andere inflationär verwendet, wobei sie einen Teil ihrer Magie dadurch verloren haben. Dabei haben sie eine schöne neue, demokratische Welt angepriesen, in welcher jeder hohe Gewinne durch Investitionen und Entwicklungen erzielen kann. Allerdings wurden einige dieser Versprechen selbst nach Jahren noch nicht vollständig gehalten. Ein weiterer Grund für die negative Behaftung liegt in der teilweise schlechten Produktanpassung.

Wandel zum Rebranding von Kryptoprojekten

Daher entscheiden sich immer mehr Kryptoprojekte dafür, dass sie nicht mehr die ursprünglichen Bezeichnungen für die Technologien verwenden. Viele bevorzugen auch den Begriff Blockchain, da sie eine positivere Wirkung von diesem erwarten. Andererseits hat Riot Blockhain aus dem Krypto-Mining-Bereich sich aber auch nun zu Riot Platforms umbenannt.

Denn Non Fungible Token wurden von vielen mit einer Möglichkeit gleichgesetzt, um schnell mit sonderbaren und teilweise primitiven Bildern reich zu werden, bei welchen ohne Blockchain und den Hype niemand auf die Idee gekommen wäre, so viel Geld für diese auszugeben.

Aber auch viele grosse Marken haben mit den neuen Kryptotechnologien grosse Schlagzeilen geschrieben, jedoch keine übliche Due Diligence durchgeführt. Dabei konnten sie ihren Investoren auch nur bedingt erklären, wofür das Geld investiert wurde und welche Auswirkungen, Bedeutung und Wachstum davon zu erwarten sind.

Vielen vermuten bei den Buzzwörtern nicht mehr als heisse Luft. Denn einige Projekte lösen nicht die alltäglichen Probleme der Menschen und die Verbraucher wissen auch teilweise nicht, wofür die neuen Entwicklungen benötigt werden.

Die Skandale um Kryptoprojekte wie FTX, Terra Luna und weitere haben die Skepsis der allgemeinen Bevölkerung nur noch weiter ansteigen lassen und die Begriffe ebenfalls einen negativen Beigeschmack verpasst.

Andere haben hingegen sogar vollständig ihre Pläne im Blockchainbereich aufgeben. Beispielsweise hat National Geographic nach einem Shitstorm in den sozialen Medien sein NFT-Projekt wieder eingestellt. Eine ähnliche Kritik erlebten einige Spielentwickler von Titel wie Worms und S.T.A.L.K.E.R. 2, sodass diese ebenfalls von ihren Vorhaben abgesehen haben.

Rebranding zeigt bereits erste Erfolge

Brynly Llyr, der Leiter der Abteilung für Blockchain und digitale Vermögenswerte vom Weltwirtschaftsforum, hat empfohlen, dass sich der Kryptobereich besser zu dezentralen Systemen umbenennen sollte.

Ein erfolgreiches Beispiel dafür ist die Umbenennung der Reddit-NFTs in Collectible Avatars. Von diesen wurden 5 Millionen auf Polygon geprägte Avatare und von den Nutzern erworben. Aber auch Instagram sieht davon ab, den Begriff NFT zu verwenden. Zudem hat sich ebenso Baron Davis von NBA All-Star dazu entschieden, den umstrittenen Begriff nicht zu erwähnen.

Auf diese Weise können NFTs und andere Kryptoassets möglicherweise so implementiert werden, dass den Nutzern die Verwendung der Blockchaintechnologie nicht direkt auffällt.

Zudem ist die Verwendung von technischen Begrifflichkeiten und Abkürzungen für die durchschnittlichen Verbraucher weniger attraktiv und eher in Kreisen von Experten nützlich, welche mit diesen Wörtern etwas anfangen könne.

So wissen die meisten Personen auch nicht wirklich was HTML und TCP/IP sind, nutzen es aber dennoch täglich. Langfristig könnten die Bedeutung des Begriffs bei einer stärkeren Adaption des Mainstreams jedoch eine untergeordnete Rolle spielen. Dafür müssen jedoch ihre negativen Konnotationen stärker von positiven Erfolgen überlagert werden.

Festhalten an verbreiteten Bezeichnungen

Jedoch gibt es auch andere grosse Entwickler, welche dennoch an den alten Bezeichnungen festhalten. Ein Beispiel ist das NFT-Spiel Blankos Block Party, welches nun auf der Spieleplattform von Epic Games verfügbar ist. Ebenso macht sich der Entwickler von Final Fantasy, Square Enix, das Potenzial der Non Fungible Token für sein neues im Februar gestartetes Spiel Symbiogenesis zunutze.

Ein weiteres Gamestudio, welches sich mit NFTs immer stärker auseinandersetzt, ist Ubisoft. Erst in dieser Woche hat das Unternehmen seine NFT-Kollektion von Rabbids für das Metaversum von The Sandbox herausgebracht. In diesem Zusammenhang erwähnte das Entwicklerteam von Ubisoft auch, dass sie die Entwicklung der Technologie bei jedem Schritt im Auge behalten werden. Jedoch wird es auch noch als Experiment von ihnen bezeichnet, bei welchem sie das Wertversprechen der Dezentralisierung und die Resonanz mit den Nutzern überprüfen.

Eine phänomenale Zukunft könnte sich für die revolutionäre ESG-Kryptowährung von C+Charge ergeben. Denn sie erstattet den Fahrzeughaltern von E-Autos erstmalig für das Aufladen das eingesparte CO₂. Somit werden sie finanziell motiviert, um sich stärker für den Klimaschutz durch Elektrofahrzeuge und C+Charge zu entscheiden. Somit könnte leichter eine grosse Verbreitung erreicht werden. Verwendet werden soll das P2P-Zahlungsnetzwerk beispielsweise von Perfect Solution Turkey von 20 % der Lademöglichkeiten des Landes. Allerdings entwickelt das Projekt auch seine eigenen Ladestationen, welche 100 % klimaneutral betrieben werden. Dabei bietet sich dem Projekt ein grosses Potenzial durch den an Bedeutung gewinnenden Wachstumsmarkt des CO₂-Emissionsguthabens.

