Krypto News: BaFin setzt auf Einzelfallprüfung – NFTs grundsätzlich keine Wertpapiere

Die BaFin beschäftigt sich aktuell auch vermehrt mit dem digitalen Währungsmarkt. Nun veröffentlichte man im BaFinJournal einen neuen Beitrag über Non Fungible Token und deren Einordnung. Dabei zollt man der Komplexität und auch Diversität im Marktsegment der Non Fungible Token Tribut und präferiert eine Einzelfallprüfung. Eine Einstufung als Wertpapier im aufsichtsrechtlichen Sinne sei bis dato nicht möglich. Denn diverse Voraussetzungen liegen nicht vor, obgleich man explizit nicht ausschliessen wolle, dass sich das in Zukunft ändert. Eine Hintertür lässt sich also auch die deutsche BaFin offen. Doch wie genau ordnet die BaFin NFTs ein?

BaFin prüft NFTs wie fungible Token: Einstufung als Wertpapier bis dato nicht möglich

Die BaFin ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und eine deutsche Behörde, die für die Überwachung von Banken und Finanzdienstleister zuständig ist. Dabei stellt sie sicher, dass diese Unternehmen ihre Geschäfte verantwortungsvoll im Einklang mit den geltenden Gesetzen ausführen.

In Bezug auf Kryptowährungen überwacht die BaFin die Einhaltung der Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Regeln. Unternehmen, die mit Kryptowährungen handeln oder diese als Zahlungsmittel akzeptieren, müssen die erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen beantragen. Die BaFin überwacht auch den Handel mit Kryptowährungen und warnt betrügerischen Aktivitäten.

In dem besagten Beitrag äussert sich die BaFin klar – man wolle die aufsichtsrechtliche Prüfung korrespondierend mit der Prüfung fungibler Token umsetzen, sodass sich Anleger an den bereits veröffentlichten Auslegungsschreiben orientieren könnten. Bis dato könne man NFTs, die der Aufsichtsbehörde bekannt sind, jedoch nicht als Wertpapier im Sinne der gesetzlichen Regulierung einordnen.

„Bisher sind der BaFin keine NFT bekannt, die als Wertpapier im aufsichtsrechtlichen Sinne einzuordnen sind.“

Bis dato wurden Token aufgrund fehlender wertpapierähnlicher Rechte nicht als Wertpapiere betrachtet und NFT mit individuellen Inhalten scheinen nach BaFin-Auffassung nicht standardisierbar. Doch es bleibt ungewiss, ob NFTs in Zukunft als Wertpapiere eingestuft werden könnten, wenn beispielsweise eine fortschrittliche Standardisierung erfolgt. Deshalb bleibt es für Marktteilnehmer wichtig, die Praxis der BaFin in Bezug auf Kryptowährungen fortlaufend zu beobachten.

Einzelfallprüfung bei NFTs: Darum schaut die BaFin auf die Individuen

Die BaFin präferiert eine Einzelfallprüfung, ob NFTs als Finanzinstrumente gelten, basierend mit den damit verbundenen Rechten und Anwendungspotenzialen. Aktuell scheint die Klassifizierung als Vermögensanlage bei der Tokenisierung von digitalen Kunstwerken nicht zwingend. Jedoch könnten fragmentierte NFTs, bei denen Token Anteile an einem NFT darstellen, als austauschbar klassifiziert werden.

NFTs und Geldwäsche: Diese Risiken sieht die BaFin

NFTs können ebenfalls für Geldwäsche missbraucht werden, wobei sich die Risiken schwer pauschalisieren lassen. Da hohe Preise im lukrativen NFT-Markt erzielt werden können, sind auch NFT mitunter interessant für derartige Aktivitäten.

„Alles in allem sind NFT aufsichtsrechtlich derzeit sehr differenziert einzuordnen. Die Technik bietet vielfältige Anwendungsformen. Ihr Potenzial in vielen Bereichen des Finanzsektors ist gross. Gleichzeitig bestehen potenzielle Risiken, etwa im Bereich der Geldwäsche. Aus Perspektive der BaFin ist es daher auch künftig entscheidend, die Chancen, die NFT für das Finanzsystem bieten, mit den Risiken für die Stabilität und Integrität des Finanzsystems abzuwägen.“

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.