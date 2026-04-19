Krypto-Krise 2026: Bitcoin-Wale stemmen sich gegen hohe Verluste - droht ein weiterer Absturz?

• Bitcoin-Wale stehen 2026 massiv unter Druck• Langfristige Holder verkaufen in Q1 mit Verlust• Kryptomarkt könnte weitere Abwärtsbewegung erleben

Der Bitcoin-Markt hat einen schwierigen Start ins Jahr 2026 hingelegt - und besonders grosse Investoren stehen unter Druck. Laut einem Bericht von Cointelegraph mussten sogenannte "Wale" und "Sharks", also Investoren mit sehr grossen Bitcoin-Beständen, im ersten Quartal des Jahres enorme Verluste realisieren. Der Jahresauftakt 2026 gehöre sogar zu den schwächsten Perioden für grosse Bitcoin-Investoren seit dem Bärenmarkt von 2022.

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Milliardenverluste bei grossen Bitcoin-Investoren

Als "Wale" gelten Investoren mit 1'000 bis 10'000 Bitcoin, während "Sharks" Wallets mit 100 bis 1'000 Bitcoin halten. Beide Gruppen haben im ersten Quartal massiv unter Druck gestanden.

Eine Analyse von Glassnode auf die sich Cointelegraph bezieht, zeigt, dass "Sharks" im ersten Quartal 2026 durchschnittlich 188,5 Millionen US-Dollar Verlust pro Tag erlitten, während "Wale" zusätzlich rund 147,5 Millionen US-Dollar täglich verbuchten. Zusammengenommen ergibt das rund 337 Millionen US-Dollar verbuchte Verluste pro Tag. Insgesamt summieren sich die realisierten Verluste dieser beiden Investorengruppen in Q1 2026 damit auf rund 30,91 Milliarden US-Dollar.

Experten warnen: Abwärtstrend beim Bitcoin gleicht dem Bärenmarkt 2022

Die aktuellen Zahlen erinnern laut Cointelegraph an den Kryptobärenmarkt von 2022. Damals brach der Bitcoin-Preis im zweiten Quartal um mehr als 50 Prozent ein. Auslöser waren mehrere Schockereignisse, darunter der Zusammenbruch des Terra-Ökosystems sowie die Insolvenzen von Celsius Network und Three Arrows Capital. Im Vergleich dazu lagen die durchschnittlichen täglichen Verluste grosser Investoren damals mit rund 396 Millionen US-Dollar pro Tag sogar noch höher, heisst es.

Auch 2026 steht der Markt unter makroökonomischem Druck. Zu den Belastungsfaktoren gehören geopolitische Spannungen, Inflationssorgen und technologische Risiken wie mögliche Auswirkungen von Quantencomputern auf die Kryptosicherheit.

Langfristige Investoren verstärken Verkaufsdruck

Ein weiteres Warnsignal kommt von langfristigen Bitcoin-Haltern. Laut Glassnode zeigt die Kennzahl "Long-Term Holder Realized Loss", dass Investoren, die ihre Coins mehr als sechs Monate gehalten haben, zunehmend mit Verlust verkaufen. Der entsprechende Indikator liegt seit November 2025 bei etwa 200 Millionen US-Dollar pro Tag im 30-Tage-Durchschnitt.

"Eine deutliche Abkühlung auf Werte unter 25 Mio. $ pro Tag wäre ein überzeugenderes Signal dafür, dass der Verkaufsdruck erschöpft ist", schreiben die Analysten von Glassnode in ihrem wöchentlichen Marktbericht. Erst dann könne sich eine nachhaltige Bodenbildung am Markt entwickeln.

Einige Analysten halten daher eine weitere Korrektur für möglich. Laut Cointelegraph unter Berufung auf Expertenschätzungen könnte der Bitcoin-Preis im Verlauf des Jahres ein mögliches Tief im Bereich von 40'000 bis 50'000 US-Dollar ausbilden, bevor sich ein neuer langfristiger Aufwärtstrend etabliert.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.