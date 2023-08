Krypto-Handelsplattform Launchpad XYZ bietet 7.000 % Alpha-Calls und Presale-Investoren erhalten 20 % Token-Bonus sowie Premium-Zugang-NFTs

Anzeige



Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Für alle, die nach einer Investmentideen im Kryptobereich mit 10x auf der Suche sind, kann das attraktive Vorverkaufsangebot von Launchpad XYZ eine besonders gute Gelegenheit darstellen. Denn deren Alpha-Call-Gruppe soll Investoren eine Rendite von bis zu 7.000 % einbringen.

Am heutigen Tage wurde die Website von Launchpad XYZ erneuert. Auf diese Weise soll gezeigt werden, dass der Presale die Plattform-Adaption belohnt und mehr als nur ein Pump-and-Dump-Ansatz ist, wie es häufig im Kryptobereich der Fall ist.

Zudem wird heute von Launchpad XYZ ein Bonus in Höhe von 20 % eingeführt. Diesen erhalten sowohl alle neuen Käufer als auch die Anleger, welche bereits zuvor ihre $LPX erworben haben.

Allerdings müssen sich die neuen Investoren beeilen, denn der Bonus sinkt alle sieben Tage um 1 %. Ebenso wurde von dem Team heute ein NFT-basierter fünfstufiger Premium-Zugangspass für Presale-Investoren eingeführt, welcher von der gekauften Tokenanzahl abhängig ist.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags konnte der Vorverkauf bereits eine Finanzierungssumme von beeindruckenden 1.379.622 $ erzielen. Vermutlich wird sich nun aber die Verkaufsgeschwindigkeit des Presales noch einmal beschleunigen, da der Tokenbonus und die VIP-NFT-Pässe das FOMO bei den Investoren noch einmal verstärken könnten.

Aktuell sind die $LPX-Token noch für einen Preis in Höhe von 0,0445 $ erhältlich. Dabei wird der Verkaufspreis über die Zeit des Presales konstant bleiben. Jedoch sollten sich Interessierte zur Sicherheit dennoch nicht zu lange Zeit lassen.

Für kurze Zeit kostenloser Zugang zu Alpha Calls

Damit die Nutzer und Investoren schon einmal einen ersten Eindruck von dem später Angebot von Launchpad XYZ erhalten, ist die Alpha-Call-Gruppe auf Telegram während der Zeit des Vorverkaufs kostenlos.

Für den Beitritt der Telegram-Gruppe klickt man einfach auf der neuen Website auf den Button „Get a Sneak Peek“, welcher oberhalb der Falz liegt.

Durch die offene Telegram-Gruppe können die potenziellen Käufer des $LPX-Token schon einmal eine Echtzeitdemonstration der Leistung der 100 Metriken und Datenpunkte sehen können. Diese verwendet das Team hinter den Kulissen, um auf diese Weise Setups und Calls zu erstellen.

Laut den Daten, die in einem heute veröffentlichten Blog des Teams geteilt wurden, hat die Alpha-Gruppe bisher 23 Handels-Setups mit einem Gewinn von mehr als 100 % hervorgebracht. Acht Setups erreichten einen Profit von mehr als 1.000 %, und der beste Call erzielte in dieser Woche einen Gewinn von 7.000 %.

Das beste Ergebnis war ein Kauf-Order für LINQ am 10. August, als der Kurs bei 0,006114 $ lag. Launchpad ist kein gewöhnlicher Signaldienst. Denn das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedem beizubringen, wie man mit Web3 so viel Rendite wie möglich erzielen kann. Dabei liegt es an den Nutzern, wann sie nach eigenen Recherchen einsteigen. Jeder dieser Alpha-Calls erhält einen Referenznamen, der mit DYOR beginnt, wobei die LINQ-Order beispielsweise DYOR54 lautet.

Zusätzlich zu den Alpha Calls gibt es allgemeine Handelsempfehlungen. So kann man etwa einschätzen, wann man Positionen schliessen und Gewinne mitnehmen sollte. Überdies erhält man aktuelle Nachrichten aus dem Bereich des Marketings und handlungsrelevante Informationen zu trendigen Coins.

Im Projektblog wird zudem darauf hingewiesen, dass Sie die im Rahmen des Vorverkaufs eingezahlten Gelder innerhalb der nächsten 30 Tage zurückverdienen können:

„Wenn Sie diese Alpha nutzen, um zu lernen und Ihre eigenen Trades zu machen – ist es sehr einfach, alles, was Sie zu unserem Presale beitragen, innerhalb von 30 Tagen zurückzugewinnen. Viele haben das bereits getan.“

Um Anreize für die Nutzung der Plattform zu schaffen, wird der Zugang zu den verschiedenen VIP-Alpha-Gruppen über einen AirDrop-NFT gewährt. Diesen NFT müssen die Token-Inhaber behalten, um Zugang zu den Alpha-Gruppen zu erhalten. Es gibt für jede Art von Nutzer eine Stufe, von Basic bis Pro Trader.

Auch wenn Sie noch kein Profi-Händler sind, können Sie der Gruppe beitreten, indem Sie den Elon-Pass für Profi-Händler erwerben, wenn Sie den erforderlichen Betrag in Höhe von 25.000 $ einzahlen.

Wenn Sie aber erst einmal ausprobieren möchten, wie es läuft, können Sie beim Vorverkauf nur 200 $ einzahlen. Dann erhalten Sie den Shiba-NFT-Pass, der für neue Händler geeignet ist.

Allumfassender KI-gestützter Krypto-Handel über das gesamte Spektrum mit Launchpad XYZ

Bei Powering Launchpad XYZ soll es sich um eine facettenreiche Sammlung von Handelsfunktionen handeln, die zusammen das Alleinstellungsmerkmal darstellen.

Das Onboarding der Plattform beginnt mit Apollo, dem KI-Chatbot, der Ihnen dabei helfen soll, einen Handelsrahmen zu erstellen. Dieser basiert auf Ihrem eigenen Risikoprofil, Marktstimmungsanalysen, Nachrichten und umsetzbaren Erkenntnissen. Ausserdem werden individuell zugeschnittene Setups von erfahrenen Tradern bereitgestellt. All dies wird durch das massgeschneiderte Large Language Model AI von Launchpad XYZ bereitgestellt.

Als Nächstes sollen Sie auf das hochliquide, superschnelle Handels-Terminal von Launchpad XYZ zugreifen können, damit Sie nie wieder eine Gelegenheit zum Geldverdienen verpassen.

Dabei handelt es sich um ein besonders bedeutendes Bestreben von Launchpad XYZ. Denn damit die Nutzer einen Handelsvorteil erhalten, arbeitet die Plattform mit einigen der führenden Liquiditätsanbietern in der Kryptoindustrie zusammen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass es niemals vorkommt, dass Trades nicht ausgeführt werden.

Ebenso beinhaltet Launchpad XYZ auch ein umfangreiches Bildungsangebot. Mit dessen Hilfe sollen die Nutzer ein tieferes Verständnis über den Markt und die Schlüsselfaktoren erhalten. Zudem sollen sie über ihren Handel informiert werden, wie im Falle von Risikokontrolle und der Vermeidung von psychologischen Drucks, welche die Entscheidungsfindung verzerren können.

Überdies gehört zu Launchpad auch ein innovatives Rankingsystem mit dem Namen Launchpad Quotient. Der LPQ verwendet über 400 Datenpunkte für seine Analysen. Zu diesen gehören unter anderem soziale, finanzielle und marktbezogene Daten.

Eine leistungsstarke KI für maschinelles Lernen ermöglicht dem System verschiedene digitale Vermögenswerte intelligent zu bewerten. Dabei spielt es keinerlei Rolle, um welchen Sektor es sich genau handelt.

5 NFT-Pässe von Launchpad XYZ mit besonderen Features

Der NFT-Pass wird je nach Risikoprofil, Erfahrung und Anlagezielen allen Kundenwünschen gerecht, wie unten dargestellt:

50 $

Basisstufe: Doge

$LPX-Token-Zuweisung

Wöchentliche Marktübersicht per E-Mail

Basis-Telegram-Kanal-Zugang

Mit $LPX-Käufen in Höhe von 100 $ oder mehr erhalten Investoren die NFT-Zugangskarte und können dem VIP-Trading-Kanal beitreten.

200 $

NFT-Pass-Stufe: Shiba

Für neue Trader – Wenn Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe bringen wollen, mit Analysen, wöchentlichen Marktübersichten und 1 Handelseinblick pro Woche.

$LPX-Token-Zuteilung

NFT-Passkarte

Wöchentliche Marktzusammenfassung per E-Mail

Zugang zum Haupt-Telegramm-Kanal

Mindestens 1 LPQ-validierter Handel pro Woche

500 $

NFT-Pass-Stufe: Pepe

Für Gelegenheits-Trader – Wenn Sie fortgeschrittene Analyse zu grossen Marktbewegungen vor allen anderen und 2 Handelseinblicke pro Woche erhalten wollen.

$LPX-Token-Zuteilung

NFT-Passkarte

Wöchentliche Marktübersicht per E-Mail

Zugang zum Haupt-Telegram-Kanal

Mindestens 2 LPQ-validierte Trades pro Woche

5.000 $

NFT-Pass-Stufe: Vitalik

Für fortgeschrittene Trader – Wenn Sie das gesamte Trading-Alpha aus der speziellen VIP-Telegram-Gruppe plus Analysen, Marktdaten und 5 Handelseinblicke pro Woche erhalten wollen.

$LPX-Token-Zuteilung

NFT-Passkarte

Wöchentliche Marktübersicht per E-Mail

VIP-Telegram-Kanal-Zugang

Mindestens 5 LPQ-geprüfte Trades pro Woche

25.000 $

NFT-Pass-Stufe: Elon

Für professionelle Trader – Exklusive Vergünstigungen und VIP-Zugang zu den Gründern. Das gesamte Handels-Alpha aus der speziellen VIP-Telegram-Gruppe plus Analysen, Marktdaten und 5 Handelseinblicke pro Woche.

$LPX-Token-Zuteilung

NFT-Passkarte

Wöchentliche Marktübersicht per E-Mail

VIP-Telegram-Kanal-Zugang

Mindestens 5 LPQ-validierte Trades pro Woche

Spezielle Investoren-Updates

Unbegrenzter Zugang zum Launch

Exklusive private Gemeinschaft

VIP AMA mit den Gründern

Exklusive Einblicke nur für ALPHAs

Launchpad XYZ entwickelt ein Web3-Portal für die Krypto-Mainstream-Adaption

Von Launchpad XYZ sollen alle Tools, die ein Trader jemals brauchen könnte, geboten werden. Der Umfang der Plattform geht jedoch weit über das reine Angebot für Krypto-Investoren hinaus.

Denn Launchpad baut eine All-in-One-Web3-Plattform auf. So beschreibt die Website ihre Mission mit:

„Launchpad XYZ macht Web3 menschlich, indem es eine komplexe Welt in ein vertrautes Zuhause vereinfacht. Entdecken Sie, wie die Dinge funktionieren, was die Risiken sind und wie man sicher operiert.“

Experience trading like never before with #LaunchpadXYZ



Dive into a user interface crafted uniquely for you, ensuring maximum efficiency



Join us and elevate your trading game

https://t.co/ZUZaIKgy84

#LaunchpadKnows #Web3 #Crypto pic.twitter.com/9oe5kHSWxo — Launchpad.xyz (@launchpadlpx) August 23, 2023

Angesichts des verlockenden Angebots und der hervorragenden Marktanpassung des Projekts ist es nicht überraschend, dass einige Top-Influencer die $LPX-Münze unterstützen.

Zum Beispiel empfehlen die YouTube-Kryptoanalysten Michael Wrubel und Crypto Gains, die Hunderttausende von Abonnenten haben, ihren Communitys, dass sie sich das Projekt ansehen sollten.

Wie die Roadmap von Launchpad XYZ zeigt, sind die Ziele des Projekts sehr ehrgeizig. Von einem Gaming-Hub bis hin zu einer dezentralen Börse positioniert sich Launchpad XYZ als zentrale Anlaufstelle für den Zugriff auf digitale Vermögenswerte und den von ihnen gebotenen Nutzen.

Es gibt Pläne für ein Token-Verzeichnis und eine Metaverse-Bibliothek, so dass Launchpad XYZ ein echtes Portal für den Zugriff auf alle verschiedenen Arten von Web3-Produkten wird.

Auf diese Weise möchte Launchpad XYZ die Massenakzeptanz von Kryptowährungen erleichtern. Dabei fungiert Launchpad XYZ als Brücke zwischen Web2 und Web3 für Privatpersonen und Marken. Dies ist ein adressierbarer Markt von potenziell Hunderten von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt.

Aber das Wichtigste zuerst – Launchpad XYZ ist zunächst auf die Bereitstellung einer erstklassigen Handelserfahrung mit Platz für jedermann eingestellt. Auch wenn Sie kein Trader werden wollen, können Sie in die Zukunft des Web3 investieren, indem Sie sich am Vorverkauf von Launchpad XYZ beteiligen.

