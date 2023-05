Krypto-Engagement: Syz-Bank lanciert Dach-Hedgefonds für Kryptowährungen

So lanciert die Genfer Bankengruppe in Zusammenarbeit mit CMCC Global einen Dach-Hedgefonds für Kryptowährungen.

Die Strategie "SyzCrest" wird ab Anfang Juli für Investoren verfügbar sein, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die "Allwetter"-Strategie sei darauf ausgelegt, sowohl in Bullen- als auch in Bären-Märkten positive Renditen zu erzielen. Skalierbar sei der Hedgefonds auf ein Volumen von 300 Millionen US-Dollar.

Die Produktelancierung unterstreiche die Ambition von Syz, eine Brücke zwischen dem traditionellen und dem dezentralen Finanzwesen zu schlagen, so die Meldung. Seit vergangenen Dezember bietet die Gruppe bereits Handels- und Verwahrungsdienstleistungen für verschiedene Kryptowährungen an.

