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Kryptomarkt 23.06.2026 11:45:57

Krypto-Crash: Warum Ethereum und andere Altcoins im Ausverkauf viel härter bluten als Bitcoin

Krypto-Crash: Warum Ethereum und andere Altcoins im Ausverkauf viel härter bluten als Bitcoin

Der Kryptomarkt gerät unter Druck und verliert auf breiter Front. Besonders Altcoins rutschen stärker ab als Bitcoin, während makroökonomische Unsicherheit das Risikoappetit dämpft.

• Kryptomarkt fällt breit, Altcoins besonders betroffen
• Makro-Unsicherheit treibt Risk-off-Stimmung
• Hebelprodukte verstärken Verkaufsdruck durch Liquidationenbr>

Der Kryptomarkt rutscht am Dienstag auf breiter Front ab. Das Kryptourgestein Bitcoin verliert auf Coinmarketcap binnen 24 Stunden 2,65 Prozent auf 62'380 Dollar, die kleineren Coins trifft es härter: Ethereum fällt um 5,54 Prozent auf 1'649 Dollar, Solana sogar um 6,75 Prozent auf 68,83 Dollar. BNB gibt 3,41 Prozent auf 572,52 Dollar nach, XRP 2,90 Prozent auf 1,10 Dollar. Auffällig ist das Muster: Je riskanter der Coin, desto grösser der Verlust. Ein Auslöser aus der Kryptowelt fehlt, der Druck kommt von aussen.

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Die Fed nimmt die Fantasie

Der wichtigste Belastungsfaktor sitzt in Washington. Die US-Notenbank unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh liess die Leitzinsen am 17. Juni unverändert, strich aber die Aussicht auf baldige Senkungen. Neun von 18 Mitgliedern rechnen inzwischen sogar mit einer Anhebung im Jahr 2026. Für zinslose, hochvolatile Anlagen wie Kryptowährungen ist das eine Bürde: Solange Tagesgeld und Anleihen attraktiv bleiben, sinkt der Anreiz, ins Risiko zu gehen. Zusätzlich belasten geopolitische Spannungen, nachdem der Iran seine Gespräche mit den USA ausgesetzt hat. Risikoanlagen quer über alle Klassen standen deshalb zuletzt unter Druck.

Hebel verstärkt den Abwärtssog

Hinzu kommen Belastungen aus dem Markt selbst. Aus den US-amerikanischen Bitcoin-ETFs zogen Anleger über Wochen Milliardenbeträge ab und drehten damit den Kaufdruck, der den Markt zuvor gestützt hatte, ins Gegenteil. Parallel sorgten Bedenken um die Bitcoin-Finanzierung des Grossinvestors Strategy für Verunsicherung. Verstärkt wird jede Abwärtsbewegung durch gehebelte Positionen: Fällt der Kurs, werden Termingeschäfte automatisch glattgestellt, was den Verkaufsdruck erhöht und eine Kettenreaktion auslöst. Genau dieser Mechanismus trifft schwankungsfreudige Coins am härtesten.

Warum Altcoins stärker bluten

Dass Ethereum und Solana heute deutlicher verlieren als Bitcoin, ist kein Zufall. Altcoins gelten als hochvolatile Werte, die die Bewegungen des Marktführers verstärken, nach unten wie nach oben. In einer risikoscheuen Phase trennen sich Anleger zuerst von den spekulativeren Positionen. Die pauschale Erzählung vom gleichmässig fallenden Kryptomarkt greift also zu kurz, die Anlageklasse leidet, aber unterschiedlich stark.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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