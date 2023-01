Krypto-Coins oder Krypto-Technologie: Was wird überleben? So klappt der Einstieg ins Trading!

Anzeige



Bitcoin verwendet die Peer-to-Peer Technologie, um ohne dritte Instanz Transaktionen durchzuführen. Die erste Kryptowährung hat die Businesswelt verändert, eine völlig neue Art hervorgebracht, wie die Gesellschaft auf staatlich regulierte Währungen blickt und Branchen entstehen lassen, die bis dato völlig unbekannt waren. Nach mehr als einem Jahrzehnt hat sich der Bitcoin an Finanzmärkten etabliert und ist trotz derzeit schwacher Performance ein wichtiger Bestandteil globaler Ökosysteme.

Blockchain-basierte Geschäftsmodelle wichtig für Industrie, Wirtschaft, Gesellschaft

Die Datenbank lässt sich im Nachhinein nicht verändern oder fälschen

Unveränderbar digitale Daten sind Grundlage behördlicher Abläufe

Automatisierte Kommunikation zwischen Maschinen braucht Blockchain

Bitcoin ist Zahlungsmittel und Wertspeicher gleichzeitig

Kryptowährungen haben Anhänger und Kritiker um sich versammelt. Bei der Technologie dahinter, der Blockchain, sind die Befürworter in der Überzahl. Der Nutzen der verteilten Datenbank, die ohne die Koordination zentraler Instanzen auskommt, hat sich inzwischen in vielen Branchen und Anwendungen gezeigt. Dabei ist ihr volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft und wahrscheinlich auch bisher noch nicht umfassend bekannt.

Krypto-Coins: Fluch oder Segen der Menschheit?

Könnten Kryptowährungen Einfluss auf globale Finanzmärkte nehmen, obwohl diese streng reguliert und überwacht sind? Diese Fragen dürften sich viele Menschen gestellt haben, als Bitcoin das erste Mal handelbar war. Was damals noch unvorstellbar war, ist inzwischen zum Alltag für Investoren, Betreiber von Handelsplattformen und Privatanleger geworden.

Statt einer Kontonummer werden die Empfänger von Transaktionen durch eine abstrakte Adresse repräsentiert. Neben dem Proof-of-Work, bei dem Miner die Transaktionen überwachen und verbuchen, sind weitere Konsensverfahren und Prüfmechanismen entstanden. Das bekannteste Konsensverfahren ist der Proof-of-Stake, bei dem Validatoren das Recht zur Bildung neuer Blöcke haben und dafür eine definierte Summe an nativen Coins der Währung halten und als Sicherheit hinterlegen müssen.

Kryptowährungen sind alternatives Zahlungsmittel

Kryptowährungen sind weltweit verfügbar, können ohne Vermittlungsinstanzen genutzt werden und unterliegen keiner staatlichen Regulierung. Das aufwendige Miningverfahren von Bitcoin und anderen Kryptowährungen macht die Verwaltung der Datenbank oft wenig effizient. Dennoch haben sich Weiterentwicklungen der ersten Kryptowährung, Bitcoin, als alternatives Zahlungsmittel durchgesetzt. Sie stellen zwar im rechtlichen Sinne keine Währung dar und werden von der BaFin lediglich als Finanzinstrument eingestuft, sind sie aber dennoch an Finanzsystemen rund um den Globus beteiligt.

Die Bedeutung einer Technologie, die überall auf der Welt einsetzbar ist, hat vor allem in Kontinenten und Ländern grosses Potenzial gezeigt, wo Teile der Bevölkerung keinen Zugang zum klassischen Finanzsystem haben. Hier ist häufig die Rede von unbanked people, also Bürger ohne Zugang zu einem Bankkonto oder anderen Finanzdienstleistungen. Mit Kryptowährungen lassen sich Transaktionen von Smartphone zu Smartphone, teilweise sogar über klassische Handys mit SIM, transferieren.

Im Finanzsektor hat sich die Blockchain Technologie in vielen elektronischen Handelssystemen etabliert. Dort wird der nachbörsliche Handel über Smart Contracts abgewickelt und Automated Market Maker, AMM, stellen über die Blockchain die Preise von Kryptowährungen für Handelsplattformen in Echtzeit bereit. Viele analoge Geschäftsmodelle wurden Anfang der 2000er Jahre digitalisiert und nun verändert die Blockchain die Geschäftsmodelle nachhaltig.

Bitcoin und andere Kryptowährungen sind akzeptiertes Zahlungsmittel, und zwar nicht nur bei einigen wenigen Händlern oder Shops. Microsoft akzeptiert bereits seit 2014 Bitcoin. PayPal, Virgin Galactic, Mastercard und Tesla sind nur einige der Global Player, die Kryptowährungen akzeptieren. Laut Coinmap.org gibt es weltweit derzeit über 30.450 Akzeptanzstellen von Kryptowährungen.

Technologie des verteilten Ledgers stärkt Wettbewerb

2017 haben das Massachusetts Institute of Technology, das World Economic Forum und die Technologieberatung Gartner die Blockchain als eine der Top 10 Technologien der Zukunft ernannt. Für die Experten steht die Blockchain für eine dezentrale, sichere und verschlüsselte Möglichkeit zum Austausch von Daten und Werten. Dabei liegt die Datenhoheit bei den jeweiligen Benutzern und nicht, wie bisher, bei monopolistischen Netzwerken und Unternehmen wie Google oder Facebook.

Durch unsichere politische Zeiten und steigende Preise, ist es nachvollziehbar, dass Menschen ihr Vermögen schützen wollen. Das Fortschreiten der Globalisierung und digitale Technologien haben die Art und Weise verändert, wie das gelingen kann. Neben Vermögen ist auch der Schutz der persönlichen Daten wichtig geworden. Auch hier kann die Blockchain einen wertvollen Beitrag leisten, denn sie ermöglicht beispielsweise digitale Identitäten und Verifizierungen von Bürgern für öffentliche Dienstleistungen.

Auch die Industrie ist mit zunehmendem Einfluss der Blockchain Technologie dem bisherigen Muster entwachsen. Die Automatisierung hat mit 97 % das mögliche Maximum erreicht und Unternehmen suchen nach Methoden, sich einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb zu verschaffen. Das gelingt durch gesteigerte Effizienz und innovative Technologien und Anwendungen. Industrie 4.0 ist geprägt von Blockchain, Internet of Things und der Maschinenökonomie, bei der Maschinen untereinander kommunizieren können.

Der Einstieg ins Krypto Trading

Seit der Entwicklung und Veröffentlichung von Bitcoin ist viel passiert. Nicht nur, dass sich ein völlig neuer Markt und neue Geschäftsmodelle gebildet haben. Der Einfluss der Datenbank Blockchain geht viel tiefer und hat in zahlreichen Branchen für tiefe Veränderungen gesorgt. Nachhaltigkeit ist wichtiger denn ja und das Bewusstsein der Konsumenten steht im Zentrum jeden Handels.

Die Wertschöpfung ist zentraler Bestandteil von unternehmerischem Wettbewerb. Der Markt für Finanzdienstleistungen wurde um DeFi ergänzt und NFT haben die Tokenisierung massenfähig gemacht. Ins Krypto Trading einzusteigen, ist für die Mehrheit der Menschen immer noch mit hohen Einstiegshürden verbunden, und zwar trotz zahlreicher Verbesserungen in der Benutzerfreundlichkeit von Handelsplattformen.

Einer der führenden Krypto-Broker in Deutschland ist eToro. Der Anbieter zeichnet sich vor allem durch die positive User Experience aus.

Das Krypto Trading für Anfänger sollte intuitiv steuerbar und die investierten Summen nicht zu gross sein. Eine breite Auswahl verschiedener Kryptowährungen und Anwendungsfälle ist grundsätzlich empfehlenswert. Pre-Sales sind Phasen, in denen Blockchain-basierte Projekte ihre innovativen Ideen einem ausgewählten Publikum vorstellen und Kleinanlegern die Möglichkeit geben, von Anfang an in ein aufstrebendes Unternehmen zu investieren.

Die Vorteile von Krypto Pre-Sales

Geringer Finanzbedarf

Anleger der ersten Stunde sein

Hohe Sicherheitsstandards

Mindestanforderungen wie Audit, KYC

Vor dem Listing von niedrigen Preisen profitieren

Das sind die Top 3 Krypto Pre-Sales Januar 2023

Mitreden, ausprobieren und investieren: So lassen sich die spannendsten Projekte im Januar 2023 zusammenfassen. Wir stellen die Top 3 Krypto Pre-Sales vor:

Meta Masters Guild: Multiplayer Racing Abenteuer

Fahrspass im Metaverse, das ist die perfekte Beschreibung von Meta Masters Guild. Ergänzt man dann noch die starke Community, die Multiplayer Erfahrung und die hochauflösenden Grafiken, dann steht ungeahntem Racing-Vergnügen nichts mehr im Weg. Meta Masters Guild richtet sich vor allem an Racer und Gamer, die unterwegs auf dem mobilen Endgerät an spannenden Duellen und schnellen Runden teilnehmen wollen.

Werden Sie ein Rennfahrer und verteidigen Sie Ihre Bestzeiten: Meta Masters Guild!

Fight Out: Fitness im Metaverse, Sport als Community-Erlebnis

Fast jeder von uns hat oder hatte schon mal einen Vertrag bei einem Fitness-Anbieter. Der Gang ins stickige Studio ist nach kurzer Anfangsmotivation eine echte Qual. Doch mit Fight Out steht eine Fitness-App bereit, die Benutzer über ihren persönlichen Avatar ins Metaverse bringt. Dort erhält der Avatar Krypto-Belohnungen für jede sportliche Aktivität in der Realität und sammelt Auszeichnungen, die motivieren.

Raus aus dem Fitness-Studio, rein ins Metaverse: Fight Out!

C+Charge: NFT-Belohnungen für das Aufladen Ihres E-Autos

Fahrer und Besitzer von E-Autos, ob einzeln oder als Flotte, profitieren derzeit noch nicht von den durch die Regierung ausgestellten CO₂-Zertifikaten, die Händler und Anbieter der Ladeinfrastruktur als Anreiz erhalten. Auch wenn einige Partner ihren Kunden bereits Rabatte oder zusätzliche Prämien anbieten, ziehen die grossen Unternehmen den meisten Profit aus dem steigenden Anteil E-Autos auf unseren Strassen. C+Charge ändert das und stellt gleichzeitig ein einheitliches Bezahlsystem für alle Ladepunkte zur Verfügung.

Fahren Sie grün, tanken Sie mit C02-Emissionsgutschrift: C+Charge!

Fazit: Es ist davon auszugehen, dass sich sowohl Krypto-Coins als auch die Krypto-Technologie halten wird. Mehr noch, beide werden in den nächsten Jahren stark ausgebaut werden müssen, wenn man hierzulande den internationalen Anschluss nicht verpassen will. Wettbewerbsvorteile in vielen Branchen basieren zukünftig noch stärker auf den Technologien und nutzen neue Geschäftsmodelle oder Lösungen.

Krypto Pre-Sales machen Anfängern den Einstieg ins Krypto-Trading leicht, denn ihr Preis ist über Vorverkaufsphasen extrem niedrig. Mit der geringen finanziellen Einlage ist ein Krypto Pre-Sales besonders geeignet, um sich Schritt für Schritt ins Trading einzuarbeiten und mehr über diesen spannenden Markt zu lernen.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.