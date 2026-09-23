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23.09.2026 05:00:00
Krisengebeutelter Bitcoin nähert sich der 90.000 Dollar-Marke
Nach einem Jahr der Verluste befindet sich der Bitcoin wieder im Aufwärtstrend. Wie lange dieser anhält, bleibt angesichts der schwierigen Weltlage unsicherWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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