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25.09.2026 07:50:37
Korrosionsschutz: Airbus meldet Qualitätsmangel beim A321 Neo
Airbus hat bei der A321 Neo Qualitätsmängel an der Rumpfstruktur festgestellt. Betroffen sind Insidern zufolge rund 500 Flugzeuge, etwa die Hälfte davon ist bereits ausgeliefert. Eine spezielle Variante der Baureihe ist nicht betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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