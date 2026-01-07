Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Devisen im Fokus 07.01.2026 11:56:36

Konjunkturdaten im Blick: Kaum Bewegung bei US-Dollar, Franken und Euro

Konjunkturdaten im Blick: Kaum Bewegung bei US-Dollar, Franken und Euro

Am Mittwoch halten sich die Bewegungen am Devisenmarkt in engen Grenzen.

Über den Vormittag gab der Franken minimal zum Euro und Dollar nach.

So kostet die europäische Gemeinschaftswährung gegen Mittag 0,9305 Franken und erobert damit die Marke von 0,93 Franken zurück. Am frühen Morgen wurde der Euro noch zu 0,9295 Franken gehandelt.

Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,7959 etwas tiefer als am frühen Morgen (0,7948). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1691 zeigt.

Auf Datenseite ist die Inflation in der Eurozone Ende des vergangenen Jahres auf 2,0 Prozent gefallen. Analysten sehen damit die EZB in ihrer aktuellen Geldpolitik bestätigt und erwarten in naher Zukunft keine Zinsänderung. Es gebe eher Spekulationen, dass der erste Schritt zum Jahresende wohl eher nach oben sein könnte.

Am Nachmittag dann könnten dann US-Daten wie der ADP-Bericht und die JOLTS-Daten erste Hinweise auf den Jobbericht am Freitag liefern. Zudem könnte auch ein schwächerer ISM-Dienstleistungsindex den Dollar wieder tendenziell belasten, so die Experten der Commerzbank.

awp-robot/dm

Zürich (awp)

